Ludwigs große Illusion

Feuer auf Daniela Ludwig



Beitrag von Hans Cousto



Am 17. März 2020 verkündete die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), dass sie ein neues Projekt zur Cannabisprävention gestartet habe. Auf ihrer Website heißt es unter dem Titel „Bundesweite Ausschreibung für neue Cannabisprävention via Social Media gestartet“, dass sowohl bei Jugendlichen als auch unter den Erwachsenen Cannabis seit Jahren unter den illegalen Drogen die prominenteste Rolle einnehme. Der Konsum bei Kindern und Jugendlichen steige seit 2011 kontinuierlich an. Um diesem Trend entgegenzuwirken, starte die Drogenbeauftragte Daniela Ludwig gemeinsam mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) nun die Ausschreibung für eine neue Cannabisprävention via Social Media. Wörtlich wird Ludwig in der Überschrift der Pressemitteilung mit den Worten „Weniger Flyer, mehr Social Media – wir brauchen dringend bessere Cannabisprävention in der Sprache der Jugendlichen!“ zitiert.



Am 29. Mai 2020 präsentierten die Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig und die Leiterin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Dr. Heidrun Thaiss sowie der Begründer und Content Marketing Officer der Buzz Medien, Kay Lübbers, das neue Konzept der Anti-Cannabis-Kampagne „Kiffen ist nicht cool – es ist cool, nicht zu kiffen“. Die Buzz Medien haben nach der Ausschreibung des Wettbewerbs, den sie gewonnen haben, den Zuschlag für die Realisierung der Kampagne bekommen. Die Pressekonferenz hierzu ist im Internet verfügbar, jedoch nicht in Suchmaschinen gelistet. Offenbar soll sie für Journalisten nicht so leicht zu finden sein. Um den Link zu finden, muss man in sozialen Netzwerken wie Twitter suchen. Dies ist wohl in der Tatsache begründet, dass bei 19.320 Ansichten des Videos auf dem Kanal des Gesundheitsministerium, der 31.400 Abonnenten hat (Stand 20. Juni 2020), nur 92 (0,5 Prozent) positive Einschätzungen zu sehen sind (Daumen hoch), jedoch 4.799 (24,8 Prozent) negative Einschätzungen (Daumen runter). Ludwig wollte in sozialen Medien wie YouTube Leute mit ihrer Kampagne ansprechen, doch offensichtlich haben nur sehr wenige der Betrachter/innen des Videos ihre Botschaft goutiert, und mehr als 50-mal so viele fanden die Präsentation eher degoutant respektive abstoßend.



Bemerkenswert ist hier auch die Tatsache, dass in der Pressemitteilung der Drogenbeauftragten, die am gleichen Tag (29. Mai 2020) unter dem Titel „Bundesweiter Kick-Off für gemeinsame Cannabisprävention via Social Media“ erschien, nur die Drogenbeauftragte Daniela Ludwig und die Leiterin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Dr. Heidrun Thaiss, namentlich erwähnt werden, der Repräsentant der Buzz Medien, Kay Lübbers, der ebenfalls bei der Pressekonferenz auf dem Podium saß und das Konzept erläuterte, jedoch namentlich nicht erwähnt wurde. Kay Lübbers ist in der Medienwelt kein Unbekannter. Er wurde zum Beispiel mit dem Deutschen Multimedia Award ausgezeichnet. Die Nichtnennung seines Namens in der Pressemitteilung zeugt davon, dass Ludwig die von ihr proklamierte Kommunikation auf Augenhöhe selber noch lernen muss.



Die Anti-Cannabis-Kampagne von Daniela Ludwig hat zum Motto die Aufforderung „Mach dich schlau“ mit dem Konzept „Kiffen ist nicht cool – es ist cool, nicht zu kiffen“. Gibt man in die Suchmaschine Google die Suchbegriffe „Daniela Ludwig kiffen cool“ ein, dann erscheint als erster Treffer das Video „Daniela Ludwig ist nicht cool! – Analyse der Anti-Cannabis-Kampagne“ von Simon Ruane auf dessen Kanal Open Mind, der 489.000 Abonnenten hat, also etwa fünfzehn Mal so viele wie das Gesundheitsministerium. Das Video wurde mehr als viermal so oft aufgerufen wie das Video der Pressekonferenz der Drogenbeauftragten zum Start der Kampagne. YouTube zeigte am 20. Juni 2020 bei dem Video von Simon 93.292 Aufrufe an, dabei gaben 12.982 (14 Prozent) der Betrachter/innen eine positive Einschätzung ab (Daumen hoch), jedoch nur 59 (0,06 Prozent) eine negative Einschätzung(Daumen runter). Das heißt, auf 220 positive Einschätzungen kam eine negative Einschätzung. Die Kritik am Auftritt der Drogenbeauftragten mit ihrer Mitstreiterin von der BzgA und dem Vertreter der Buzz Medien kam beim Publikum um ein Vielfaches besser an als der Auftritt selbst bei der Pressekonferenz, wo auf eine positive Einschätzung mehr als 50 negative Einschätzungen registriert wurden.



Die Drogenbeauftragte Daniela Ludwig wollte unter anderem auf dem Kanal YouTube die Leute davon überzeugen, dass Kiffen nicht cool sei, jedoch nicht zu kiffen cool sei. Die erste Präsentation für diese Kampagne bei YouTube war jedoch – wie man im Volksmund sagt – ein Griff ins Klo. Die Schlussfolgerung von Simon, präsentiert auf dem Open Mind Kanal, dass Daniela Ludwig nicht cool sei, überzeugte mehr als die Botschaft, das Kiffen nicht cool sei. Das liegt in der Tatsache begründet, dass Daniela Ludwig in der Pressekonferenz so widersprüchliche Aussagen machte, dass man sich nur wundern muss, dass so jemand immer noch im Amt ist. Ludwig erklärte zum Beispiel, dass man mit der Kampagne die jungen Leute auf Augenhöhe erwischen müsse und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, nicht mit einem strengen Gesicht und nicht gleich mit einem Verbot. Sie spielt hier eine progressive, aufgeklärte und tolerante Rolle, doch für die Abschaffung des Verbots will sie sich niemals engagieren, denn das wäre die falsche Botschaft. Dies hat sie bei anderen Gelegenheiten oft betont. Ja, was jetzt nun Frau Ludwig – nicht gleich mit einem Verbot kommen oder das Verbot beibehalten?



Diese Frage überlässt man lieber Leuten mit mehr Kompetenz. Deshalb fordert die Petition „Zeit für eine neue Drogenpolitik“ der Initiative mybrainmychoice die Verantwortlichen der Bundesregierung auf, eine transdisziplinäre und unabhängige Kommission mit der Erstellung eines Konzepts für eine zeitgemäße Drogenpolitik zu beauftragen und dieses umgehend umzusetzen.



Video der Pressekonferenz: https://www.youtube.com/watch?v=c8ioWABpVdA

Open Mind Video: https://www.youtube.com/watch?v=NZRxbOfIBy4

Link zur Petition: https://www.change.org/neue-drogenpolitik

