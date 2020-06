„Scherzbold“ pflanzte gut 25 Hanfpflanzen am Seiteneingang

Bild: Archiv



Guerilla-Outdoor-Growing besteht eigentlich darin, möglichst unauffällig Cannabis an einem nicht sonderlich besuchten Ort anzupflanzen und nach einigen Monaten mit dicker Ernte unbehelligt nach Hause gehen zu können. Manchmal lassen unbekannte Personen aber auch absichtlich in der Nähe gewisser Behörden Hanfsamen fallen, damit die Aufmerksamkeit auf das Verbot und die ungerechtfertigt durchgeführte Strafverfolgung regulärer Konsumenten gelenkt wird. So wuchs beispielsweise im Jahr 2017 vor dem Rathaus in Kamenz unter dem Fenster des Oberbürgermeisters eine ansehnliche Cannabisvarietät, die in den Medien für Schlagzeile sorgte. Nun hat es in Reutlingen die Polizei erwischt, da dort auf einem Grünstreifen nahe des Seiteneingangs gleich 25 Gewächse der Gattung Hanf für mehrere Wochen ungestört wachsen konnten. Es wurde eine kleine Cannabisplantage vor dem Polizeirevier in Reutlingen entdeckt.



Wie die Stuttgarter Zeitung und Echo24 melden, sind die Polizeibeamten des Reutlinger Polizeireviers von dem längere Zeit unbemerkt in nächster Nähe stattfindenden Guerilla-Grow leicht überrascht worden. Ein Sprecher bestätige am gestrigen Dienstag, dass 20 bis 25 Hanfpflanzen auf dem Grünstreifen vor der Wache gedeihen konnten, da wohl ein Großteil der Beamten einen anderen Weg zum Eingang nehmen würde. Zuvor waren Bauarbeiten am Revier vorgenommen worden, sodass es wahrscheinlich sei, dass sich jemand diesen Umstand zunutze machte, um die Cannabisplantage in nächster Nähe der Wache zu pflanzen. Erst ein Anruf weckte das Interesse der Polizisten, bei dem die offensichtlich bereits seit 25 bis 30 Tagen ungestört gedeihenden Gewächse gemeldet wurden. „Da hat sich jemand auf Kosten der Polizei einen Scherz erlaubt“, sagte der Polizeisprecher, der den verantwortlichen und noch unbekannten Gärtner gleich auch als „Scherzbold“ bezeichnete. Man ginge den Umständen jetzt auf die Spur und versuche herauszufinden, ob die Aktion einen strafrechtlich relevanten Hintergrund besäße. Entsprechend würde man der Tat nachgehen, wenn der Täter ausfindig gemacht werden könne. Verschwunden sei die kleine Cannabisplantage vor dem Polizeirevier in Reutlingen mittlerweile schon wieder, sodass die Gefahr einer Überschwemmung des Schwarzmarktes mit öffentlich wachsendem Polizeiwachengras gebannt zu sein scheint.



Aber wer weiß schon so genau, was auf manch anderer Grünfläche in unbeobachteter Beamtennähe alles so unbescholten wachsen kann …

