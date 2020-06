Bewerbungen für das niederländische Cannabisexperiment ab Juli

Vom 01.07. bis zum 28.07.2020 können Grasproduzenten auf Arbeit im legalen Sektor hoffen



Da in den Niederlanden seit 1976 Cannabis straffrei in Coffeeshops verkauft werden darf, der Einkauf der Ware jedoch nicht über legale Vertriebswege vonstattengeht, möchte man im Land der Grachten und Windmühlen im 21. Jahrhundert andere Möglichkeiten ausloten, wie sinnvoller Handel mit Marihuana umgesetzt werden könnte. Ende August 2019 fielen für das sogenannte „Wietexperiment“ die Würfel und es wurde verkündet, welche Städte und Gemeinden an dem geplanten Projekt teilnehmen sollen, das fortan Cannabis für Coffeeshops aus legaler Quelle bereitstellen wird. Jetzt ist nach einem guten halben Jahr der nächste Schritt vollzogen, der darin besteht, fähige Cannabisproduzenten zu finden, welche das natürliche Rauschmittel für den Markt in entsprechender Menge anpflanzen können. Die Bewerbungen für das niederländische Cannabisexperiment sind aufseiten der Regierung zwischen dem 01.07. und 28.07.2020 erwünscht.



Das Gesundheitsministerium der Niederlande gab am gestrigen Dienstag bekannt, dass sich fähige Hanfbauern ab dem 01. Juli bis zum 28. Juli bei der Regierung darauf bewerben können, zukünftig für die Coffeeshops des „Wietexperimentes“ Cannabis im großen Stil anbauen zu dürfen. Verlangt werde, mindestens eine Menge von 6500 Kilogramm getrocknetes Marihuana sowie zehn unterschiedliche Sorten Gras oder Haschisch herstellen zu können. Die jeweiligen Gemeinden wären die Beobachter der für diese Zwecke fortan legalen Großproduktion, die die Herstellung und auch den Vertrieb an die Coffeeshops überwachen sollen. Somit werden Arnheim, Almere, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nimwegen, Tilburg und Zaanstad künftig – nach Bekanntgabe der zehn erfolgreich ausgesuchten Produzenten – ein genaues Auge auf das Treiben werfen müssen, das absichert, dass keine fadenscheinigen Geschäfte im Hintergrund ablaufen und auch der Konsumentenschutz gewährt wird. Circa sechs Monate werde es nach Angaben der Verantwortlichen dauern, bis das Bewerbungsverfahren abgeschlossen ist und sich erste Hanfbauern an die legale Arbeit machen dürfen. Voraussetzung für eine Teilnahme an dem „Wietexperiment“ ist, dass man in Holland lebe und im Land geschäftlich aktiv wäre. Außerdem benötige man eine positive Verhaltensbescheinigung – so etwas wie ein unbeflecktes polizeiliches Führungszeugnis. Weitere Details für die Bewerber sind auf den offiziellen Seiten des „Wietexperimentes“ zu finden. Sobald die Züchter ausgewählt sind, will die Regierung bekannt geben, wann staatlich reguliertes Cannabis in den Coffeeshops der teilnehmenden Gemeinden verkauft werden wird. Auch wird noch daran gearbeitet, zu definieren, welche finanzielle Unterstützung den ausgewählten Gemeinden zugutekommen soll. Es werden auch noch unabhängige Forschungsarbeiten vorab organisiert, damit die allgemeinen Auswirkungen während des Experiments bewertet werden können. Man will schließlich genau untersuchen, inwieweit sich der legale Großhandel mit Cannabis auf die Sicherheit, die öffentliche Gesundheit und die Kriminalitätsrate auswirkt.



Etwas Sinnvolles, dass ein stattfindendes Cannabismodellprojekt in Deutschland ebenfalls einmal herausfinden versuchen könnte.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken