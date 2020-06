Cannabis-Prozess gegen den Rapper Maxwell beginnt

Mitglied der „187 Strassenbande“ muss sich wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten

Free image

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Viel hat seinerzeit nicht gefehlt, und dem Hamburger Rapper Maxwell von der „187 Strassenbande“ wäre das gleiche Schicksal wie dem US-Amerikaner George Floyd widerfahren, der letzten Montag in Minneapolis in aller Öffentlichkeit und vor laufender Kamera von der Polizei zu Tode gequält wurde. Am 28. April 2018 in Hamburg war’s, als zwei Polizisten kurz davor waren, wie ihre amerikanischen Vorbilder gänzlich durchzuknallen und den bereits vor ihnen knienden Rapper Maxwell mit blauen Bohnen zu durchlöchern. Erst als sich die bis unter die Zähne bewaffneten Polizeirambos gewahr wurden, dass der Musiker überhaupt keinen Widerstand leistet, besannen sie sich und richteten kein Blutbad an.

Dass die Hamburger Polizei gerne unverhältnismäßig zu Werke geht und Menschen übelste Gewalt antut, ist spätestens seit den Prügelorgien beim G8-Gipfel 2017 bekannt, als 189 Menschen mit „demonstrationstypischen Verletzungen“ in den Notaufnahmen der Krankenhäuser gezählt wurden. Wie hoch die Dunkelziffer der Verprügelten ist, ist nicht überliefert.

Mit der polizeilichen Handwerkskunst ist in Hamburg offensichtlich nicht weit her – und man kann immer wieder nur ungläubig staunen, was der rotgrüne Senat an polizeilichen Gewaltexzessen ungestraft durchgehen lässt.

Wie seinerzeit an jenem Frühlingstag vor zwei Jahren, als Spezialkräfte der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) wie eine amerikanische SWAT-Einheit die Behausung des Rappers stürmten. Statt sich kostengünstig eines Schlüsseldienstes zu bedienen, verschafften sich die Randalierer in Uniform mittels Blendgranate und Ramme Zutritt zur Wohnung, um am Ende niemanden anzutreffen, der ihnen ganz normal die Tür hätte öffnen können. Die Ausbeute war dann für den Aufwand etwas sehr mager: 33 Gramm Cannabis, ein Tütchen Koks, ein Schlagring und ein Einhandmesser.

Die Beamten waren schon im Begriff ohne den Gesuchten abzuziehen, aber das Glück wollte es, dass es doch noch zur spektakulären Festnahme des Herrn Maxwell Kwabena Schaden kam. Der 27-Jährige und seine Gefolgschaft hatten sich am Ort des Geschehens eingefunden und bepöbelten gerade anwesende Reporter, als die Beamten aufmerksam wurden. Kurz darauf kam es zur brutalen Überwältigung des mutmaßlichen Schwerverbrechers, in dessen Mercedes-Limousine eine weitere geringere Menge Drogen und Utensilien für den Cannabis-Konsum gefunden wurden.

Nach Informationen der Hamburger Morgenpost waren der Rapper und einige seiner Musiker-Kollegen von der „187 Strassenbande“ schon länger im Visier der Polizei, da es konkrete Hinweise auf gewerbsmäßigen Handel mit dem verbotenen Genussmittel Cannabis und anderen illegalen Drogen gab. An jenem Tag wurde 15 weitere Objekte durchsucht, darunter ein bekanntes Tattoo-Studio am Neuen Pferdemarkt.

Nun, nach zweijähriger Beweisaufnahme, kommt es also zum Strafprozess. Am Dienstag wird im Amtsgericht St. Georg am Lübeckertordamm die Anklageschrift verlesen. „Dem Angeklagten wird unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln in zwei Fällen und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen“, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit.

Bei einer Verurteilung drohen Maxwell bis zu fünf Jahre Haft. Doch dazu wird es nicht kommen, da es nur um eine geringe Menge Cannabis und Kokain geht, die fraglos für den Eigenbedarf bestimmt war. Und da sich Maxwell sicher einen fähigen Rechtsbeistand leisten kann, wird der von der Polizei willkürlich initiierte Generalangriff auf die „187 Strassenbande“ wie das „Hornberger Schießen“ ausgehen – zum Nachteil der Damen und Herren der Hamburger Polizei, die wie Deppen dastehen, weil sie einem Gangsterrapper zu noch mehr Publicity verholfen haben.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken