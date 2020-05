Was es zu synthetischen Cannabinoiden zu wissen gibt

Der gewisse Unterschied zwischen Natur und Kunst



Synthetische Cannabinoide sind der Schrecken jedes Spliffers. Man will einfach nur gemütlich einen Joint rauchen und in der nächsten Sekunde erlebt man den schlimmsten Bad Trip seines Lebens. Man wollte einfach nur ein wenig high werden und auf einen Schlag findet man sich in einem Ecstasy-ähnlichen Trip wieder. Vielleicht sogar einer ohne Wiederkehr.



Synthetische Cannabinoide sind unberechenbar und tödlich, einige sind jedoch sogar legal. Da man nichts verteufeln kann, was man nicht kennt, soll im Folgenden ein genauer Überblick zu den synthetischen Cannabinoiden erfolgen.



Was andere erlebt haben



Prinzipiell kriegt man nie ein klares Bild von einer Droge, wenn man sich lediglich einzelne Fallberichte anschaut. Dennoch wollen wir das an dieser Stelle machen, um die Spannweite der Wirkung vorgeführt zu bekommen, man denke einfach daran, dass Cannabis niemals dergleichen ermöglichen würde.



Ein 23-jähriger Mann kommt nach dem Konsum von synthetischen Cannabinoiden nicht mehr klar. Seine Wohnung verwandelt sich für ihn in ein Zimmer ohne Bedeutung, er zerstört, was er in die Finger kriegt. Von draußen würde man nicht viel mehr wahrnehmen als die tobenden Schreie und die Glassplitter, die auf dem Asphalt klirren. Irgendwann würde man sich wundern, weshalb die ganzen Geräusche so abrupt aufgehört haben. Zu dieser Zeit hat sich der Mann selbst Schnittverletzungen am Hals zugefügt, denen er gerade erliegt. Da kann auch kein Notarzt mehr helfen, selbst dieser kommt zu spät. Untersuchungen ergeben, dass das synthetische Cannabinoid AM-2201 in seinem Blut vorhanden war, ansonsten wurden keine weiteren psychoaktiven Substanzen entdeckt. Auch war er zuvor psychisch unauffällig gewesen.



Bereits mehrere Todesfälle wurden auf synthetische Cannabinoide zurückgeführt. Vermutlich ist es überflüssig, an dieser Stelle zu sagen, dass noch kein Mensch aufgrund des Konsums von Gras gestorben ist, der Richtigkeit halber soll es dennoch erwähnt werden.



Die Wirkung an und für sich unterscheidet sich von Cannabinoid zu Cannabinoid, die Gründe dazu erfolgen an einem späteren Zeitpunkt. Des Weiteren hängt der Effekt auch von der Dosierung, der Konsumhäufigkeit, der eigenen Persönlichkeit sowie dem Umfeld der Session ab. Im Normalfall wirken synthetische Cannabinoide zwischen drei und sechs Stunden, manchmal berichten User auch von bis zu acht Stunden.



Konsumenten der synthetischen Cannabinoide sagen häufig, dass die Wirkung vergleichbar mit der von herkömmlichem Gras ist, sie fällt jedoch viel intensiver aus. So erleben User Zufriedenheitsgefühle und eine tief greifende Entspannung. Auch die akustischen, visuellen und gefühlten Empfindungen können verändert sein. Selbst Halluzinationen können auftreten, wobei soweit die Wirkung noch der des normalen Grases stark ähnelt.



Ob einige der negativen Effekte eintreten, hält von der Dosierung und von der Potenz des jeweiligen Cannabinoids ab. Im Regelfall stellt sich ein beschleunigter Puls ein, der zum Herzrasen ausarten kann. Dass gerötete Augen vorkommen, sollte hier keinen verwundern. Ein trockener Mund ist auch eine häufige Folge, zusammen mit einer verringerten Merkfähigkeit sowie einer schlechteren motorischen Agilität. Bisher unterscheidet sich nicht viel zu normalem Gras.



Beim Konsum von synthetischen Cannabinoiden jedoch wird auch starke Übelkeit und Erbrechen beobachtet. Krampfanfälle und allgemeine Probleme mit der eigenen Bewegung sind auch keine Seltenheit. Die üblichen psychischen Probleme wie Angstzustände, Panikattacken, Stimmungsschwankungen und psychotische Erlebnisse treten vergleichsweise häufig auf. Die „Global Drug Survey” von 2017 hat herausgearbeitet, dass synthetische Cannabinoide bereits die zweithäufigste Ursache für eine ambulante medizinische Behandlung sind.



Als Kenner von Cannabis fällt hier auf, dass die Wirkung bisher dem Gras ziemlich ähnlich ist. Das Problem steck jedoch in der Wirkungsweise der synthetischen Cannabinoide, welche diese komplett unvorhersehbar macht. Des Weiteren kommt der Fakt hinzu, dass die negativen Effekte von normalem Cannabis immer in einem bestimmten Rahmen gehalten werden. Bei synthetischen Cannabinoiden verändert sich das Spielbrett komplett, von nun an ist sogar der Tod möglich.



Wie synthetische Cannabinoide wirken



An dieser Stelle soll erst die Frage geklärt werden, was synthetische Cannabinoide genau sind. Sie imitieren die Struktur von normalen Cannabinoiden. Dabei können sie entweder halbsynthetisch oder vollsynthetisch hergestellt werden, bei der ersten Variante baut man quasi herkömmliche Cannabinoide um, bei der letzten erzeugt man sie aus völlig anderen Grundstoffen.



Wie jegliche Cannabinoide auch, wirken die synthetischen über das Endocannabinoid-System. Hier können sie entweder an die CB1- oder den CB2-Rezeptoren binden. Erstere findet man überwiegend im Gehirn und im Rückenmark, Letztere in den peripheren Nerven.



Der überwiegende Großteil der synthetischen Cannabinoide bindet an die CB1-Rezeptoren. Damit haben sie eine maßgebende Eigenschaft des THCs gemein, welches an denselben Rezeptoren andockt. Synthetische Cannabinoide jedoch sind um ein Vielfaches affiner für diese Rezeptoren, sie binden sich also leichter, stärker und dementsprechend häufiger an sie.



Wissenschaftlich geregelt wurde das durch die sogenannte Affinitätskonstante Ki. Je kleiner dieser Wert ausfällt, umso stärker binden die Cannabinoide an den Rezeptoren. THC beispielsweise hat einen solchen Ki-Wert von 10,2 (nM). Das synthetische Cannabinoid JWH-018 weist unterdessen einen Wert von 9 (nM) auf, weshalb es ein wenig stärker als THC wirkt. Krass wird diese Geschichte, wenn wir uns das Cannabinoid HU210 vor Augen führen. Mit seinem Ki-Wert von 0,06 wirkt es weitaus stärker als das THC und dementsprechend drastische Folgen kann dieses synthetische Cannabinoide nach sich ziehen.



Hierdurch wird eine viel potentere Wirkung entfesselt, die mit der von Cannabis nicht zu vergleichen ist. Im Übrigen gibt es noch weitere Cannabinoide, die beispielsweise an die CB2-Rezeptoren binden oder solche, welche den Abbau von körpereigenen Cannabinoiden (Endocannabinoide) hemmen.



Da es sich bei den synthetischen Cannabinoiden um Designerdrogen handelt, werden laufend neue Varianten synthetisiert, damit man diese straffrei auf den Markt bringen kann. Hieran besonders gefährlich ist, dass die jeweiligen Cannabinoide kaum erforscht werden, weshalb ihre wahre Gefahr nicht erkannt wird. Ein bestimmtes Cannabinoid kann immer aus der Reihe tanzen und eine bestimmte Gruppe von Menschen umbringen.



Die Geschichte der tödlichen Cannabinoide



Seinen Anfang nahmen die Synthetisierung von Cannabinoiden in den 1980er Jahren. Im Rahmen von medizinischen Untersuchungen hat ein Professor der organische Chemie der Clemson University namens John William Huffman hunderte neuartige Cannabinoide synthetisiert. Finanziert wurden seine Forschungen von dem „National Institute of Drug Abuse”. Sein Ziel bestand darin, die Cannabinoide besser zu verstehen und für medizinische Zwecke zu mobilisieren. Ihren Weg auf die Straßen fanden synthetische Cannabinoide im Jahr 2008. Dank der Publikationen Huffmans tauchte ein synthetisches Cannabinoid mit Namen JWH-018 in einem forensischen Labor Deutschlands auf. Hier fanden die neuartigen Cannabinoide ihren ersten Szenenamen mit „Spice”.



Seither wird auch im legalen Markt viel mit synthetischen Cannabinoiden gehandelt. Teilweise gibt es legale Form wie beispielsweise Marinol, welches eine Imitation des THCs ist. Auch sonst werden synthetische Cannabinoide legal verkauft und lediglich mit der Aufschrift versehen, dass sie nicht zum Verzehr geeignet sind. Unter Namen wie „K2”, „Spice” oder „synthetisches Marihuana” werden sie an den Mann gebracht.



Man kann synthetische Cannabinoide rauchen, oral einnehmen oder schnupfen. Beim Rauchen oder Schnupfen wirken sie innerhalb von wenigen Sekunden bis zu Minuten und werden über die Schleimhäute aufgenommen. Beim oralen Konsum tritt der Effekt wie bei normalem Cannabis auch verzögert ein.



Besonders häufig werden synthetische Cannabinoide konsumiert, wenn der jeweilige User nicht an normales Cannabis herankommt. Auch werden synthetische Cannabinoide verwendet, wenn in naher Zukunft ein Drogentest bevorsteht und dieser negativ ausfallen soll. Normalerweise versieht man herkömmliche Kräuter mit den synthetischen Cannabinoiden, sodass diese im Anschluss geraucht werden können. Ansonsten streckt man normales Gras mit ihnen, um die Wirkung potenter zu gestalten. In allen Fällen sind synthetische Cannabinoide eine billige Alternative.



Ihren Anfang als Designerdroge nahmen die synthetischen Cannabinoide auf dem Schwarzmarkt im Jahr 2008. Seit 2016 sind sie die üblichsten neuen psychoaktiven Substanzen, die dem „European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction” gemeldet werden. Ganz besonders in Deutschland treten synthetische Cannabinoide an den unterschiedlichsten Standorten hervor.



Prinzipiell läuft man in ganz Deutschland Gefahr, mit synthetischen Cannabinoiden gestrecktes Gras zu kaufen. Wie so häufig empfiehlt es sich, einen zuverlässigen Dealer zu haben, der auch seine Quelle benennen kann. Prinzipiell sollte man bei jeglichem Verdacht auf synthetische Cannabinoide direkt den Dealer wechseln, da bereits die nächste Bestellung tödlich enden kann. Besonders die Verwendung von synthetischen Cannabinoiden als Streckmittel ist lebensbedrohlich, da man die übliche Menge an Gras konsumiert. Dabei erwartet man auch, dass die übliche Menge an THC vorhanden ist, die synthetischen Cannabinoide können einen mit ihrer Potenz jedoch komplett überrumpeln.



Um die Präsenz der synthetischen Cannabinoide zu markieren, sollen nun einige Fundstellen gelistet werden. So hat das Universitätsklinikum Freiburg im Februar dieses Jahres das synthetische Cannabinoid 5F-MDMB-PICA in Marihuana nachweisen können. Das Gras stammte dabei aus dem Großraum München. Auch in Bern wurde am 5. Februar 2020 eine Probe Haschisch mit dem Cannabinoid 5F-MDMB-PINACA getestet. Dieses Cannabinoid ist bereits für über zwei Dutzend Todesfälle in Europa zu verantworten, selbst in Japan starben im Raum von September 2014 bis zum Dezember des gleichen Jahres zehn Menschen an einer Überdosierung dieses Cannabinoids. Ein naher Verwandter, das 5F-ADB-PINACA, ist rund 700 Mal stärker als THC. Hier fallen Konsumenten in Ohnmacht, erleben einen Herzinfarkt, Krampfanfälle oder akute Psychosen.



Am Freitagnachmittag des 28. Februars 2020 stellte die Polizei in Leipzig den Todesfall eines 36-jährigen Mannes fest. Dieser hat 4F-MDMB-BINACA konsumiert, was er über einen Online-Shop erhalten hatte. Ein Verwandter dieses Cannabinoids, das 5F-MDMB-BINACA, hat bereits 25 Todesfälle in Europa verursacht.



Zwischen Ende September und Anfang Oktober 2014 mussten mehr als 700 Menschen in Russland wegen des synthetischen Cannabinoide MDMB-FUBINACA im Krankenhaus behandelt werden. 25 dieser sind gestorben, das Durchschnittsalter der Patienten lag bei rund 24 Jahren. Zuvor war das Cannabinoid komplett unbekannt, Russland hat die erste Erfahrung damit erlebt.



Woran man denken sollte



Die Verbreitung von synthetischen Cannabinoiden beweist auf ein weiteres Mal, wie wichtig ein kontrollierter Cannabismarkt ist. Es zeugt auch von Unfähigkeit der dafür zuständigen Einrichtungen, dass synthetische Cannabinoide häufig legal vertrieben werden können. Als schlichter Bürger und normaler Konsument ist man nie vor den Gefahren der synthetischen Cannabinoide sicher, jeder Dealer könnte einem diese (unwissend) andrehen.



Wer sich schützen will, sollte tunlichst probieren, synthetische Cannabinoide zu umgehen. Wenn jemand beispielsweise sein Kush mit Spice oder ähnlichem betitelt, sollte man dieses auf keinen Fall rauchen. Synthetische Cannabinoide sind aufgrund ihrer Unberechenbarkeit so gefährlich, weshalb in keiner Weise eine Empfehlung zum Konsum gegeben werden soll.



Wahre Buffer jedoch müssten sich über die synthetischen Cannabinoide aufregen und empört über die Gesetzeslage sein. Man könnte schon behaupten, dass der Staat mutwillig Buffer in den Tod schickt, wenn er trotz dieser kritischen Cannabinoide immer noch keine Legalisierung veranlasst. An dieser Stelle soll gar nicht erst aufgeführt werden, dass lediglich aufgrund der Hanfprohibition die größte Bleivergiftungswelle seit dem Zweiten Weltkrieg erfolgte. Irgendwann geht es nicht mehr um Drogen und um Sucht, sondern einfach um Menschenleben, die nicht hätten enden müssen.



Ein Beitrag von Henrik Aulbach



