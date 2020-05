Nächste Justizposse um den Cannabis-Wirkstoff CBD

Amtsgericht Freiburg verhandelt gegen den „Gründerpreisträger der Stadt Lahr“ wegen Drogenhandels mit CBD-Blüten in nicht geringer Menge

Bild: Sadhu van Hemp

Von Sadhu van Hemp

Seit gestern muss sich der aus Lahr stammende Inhaber der auf Cannabis spezialisierten Ladenkette „Hanfnah“ vor dem Amtsgericht Freiburg wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 36-jährigen Tobias Pietsch vor, in seinen beiden Ladengeschäften in Freiburg und Lahr sowie in seinem Online-Shop unerlaubten Handel mit CBD-Blüten und „CBD-Haschisch“ betrieben zu haben. Die dritte von Pietsch geführte Hanfnah-Filiale in Lörrach fand in der Anklageschrift keine Erwähnung. Angesetzt sind zwei Verhandlungstage. Obwohl CBD-Produkte keine psychoaktive Wirkung haben und per se nicht verboten sind, droht dem Angeklagten ein längerer Zwangsaufenthalt im Zuchthaus.

2015 eröffnete Pietsch in Lahr seinen ersten Laden, 2017 folgte die Filiale in Freiburg. Im Januar 2019 erhielt er für sein innovatives Geschäftsmodell mit hohem Wachstumspotenzial den mit 5000 Euro dotierten Gründerpreis 2018 der Stadt Lahr, verbunden mit zwei weiteren Förderpreisen der Volksbank und Sparkasse im Wert von je 1000 Euro.

Doch so richtig konnte sich Pietsch über die Ehrung im Alten Rathaus und die 7000 Euro Preisgeld nicht freuen: Wenige Wochen zuvor hatten sich Polizei und Staatsanwaltschaft mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss die Ehre gegeben und wegen des Verdachts auf illegalen Drogenhandels Razzien in den Hanfnah-Geschäften in Lahr und Freiburg durchgeführt. Wie üblich ging es polizeitechnisch rustikal zu, da CBD-Hanfblütenhändler trotz ordentlicher Gewerbeanmeldung nach baden-württembergischer Rechtsauffassung auf der gleichen untersten Stufe stehen wie Schwerverbrecher und deshalb die ganze Härte des Gesetzes zu erfahren haben. Die Polizei erbeutete bei der Plünderung der Läden knapp 3,8 Kilogramm CBD-Cannabis. Insgesamt wurden Waren im Wert von rund 25.000 Euro konfisziert. In die Waagschale zur Bemessung der Schwere der Straftat kamen noch weitere 500 Gramm, die Pietsch zwischen 2017 und 2019 über seinen Online-Shop verkaufte. Die Einnahme betrug etwa 4900 Euro.

Bei Prozessbeginn beteuerte der Angeklagte seine Unschuld: „Produkte, die bei mir beanstandet werden, gibt es auch in Bioläden und Kiosken.“ Er verweist auf Tees, Salben und Öle, die Cannabidiol (CBD) enthalten, aber anders als bei Cannabis einen deutlich geringeren THC-Anteil haben. Bei der Anwendung oder Einnahme könne keine berauschende Wirkung erzielt werden. „Ich verstehe nicht, dass das jetzt so einen Skandal auslöst“, wird Pietsch in der regionalen Presse zitiert. Seines Wissens sei der Verkauf von CBD-Produkten nach gängiger Rechtsauffassung erlaubt, wenn der THC-Gehalt unter 0,2 Prozent liegt. „Bei diesem komplizierten rechtlichen Rahmen habe ich mir Mühe gegeben, dass alles anständig ist“, unterstreicht Pietsch seine Aussage. Auch beim THC-Gehalt habe er stets genau auf die Einhaltung des Grenzwertes geachtet, was ein Untersuchungsbericht bestätigt hätte. „Der Wissensstand bei Cannabis ist noch auf einem anfänglichen Niveau“, führt Pietsch aus. Ärzte und Apotheker hätten sich noch gar nicht eingehend mit den mehr als 400 Wirkstoffen der Hanfpflanze beschäftigt.

Pietsch ist gesprächig und macht keinen Hehl daraus, dass sich viele von Krankheit gebeutelte Kunden auf Wunsch von ihm beraten ließen. Und er weiß, wovon er spricht: Zur Linderung seiner Neurodermitis habe er Cortison durch CBD-Öle ersetzt. Zudem lasse er sich seit drei Jahren medizinisches Cannabis verschreiben: „Ich wurde 17 Jahre lang kriminalisiert und verfolgt, obwohl ich meine Leiden damit therapiert habe.“

Vor Prozessbeginn hatte Pietsch das Gericht gebeten, das Verfahren auszusetzen und per Richtervorlage nach Artikel 100 Absatz 1 Grundgesetz vom Bundesverfassungsgericht die Rechtmäßigkeit des Hanfverbots prüfen zu lassen. Die Richterin Julia Pfizenmaier kam diesem Wunsch nicht nach. Kein Wunder, ist es doch wesentlich bequemer, den Ball flachzuhalten und kurzen Prozess zu machen – zumal Tobias Pietsch ankündigt, notfalls in Eigeninitiative durch alle Instanzen zu gehen. Für ihn ist die Lage existenzbedrohend, wenn 20 bis 30 Prozent des Umsatzes, die er aus dem Verkauf von CBD-Produkten erzielt, wegbrechen, weil er – anders als die Konkurrenz – den Verkauf einstellen muss.

Der Prozess wird am 12. Mai fortgesetzt. Gestern versammelten sich vor dem Gerichtsgebäude unter Einhaltung der Corona-Notstandsverordnung 20 Unterstützer und Demonstranten, die auf die rechtswidrige Kriminalisierung des Gründerpreisträgers der Stadt Lahr aufmerksam machten.

