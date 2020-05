Am 18. September entscheidet eine Volksabstimmung



Gute Nachrichten gibt es für Cannabisfreunde am Tag des Global Marijuana March. Im weit entfernten Neuseeland, wo bereits Ende 2018 ein fortschrittliches Medizinalhanfgesetz in Kraft trat, wird im September 2020 über den Genusskonsum für Erwachsene per Volksentscheid entschieden. Eine Volksabstimmung während der geplanten Parlamentswahlen am 19. September lässt darauf hoffen, dass ein weiteres Land den unsinnigen Kampf gegen Cannabis und dessen Konsumenten beenden wird und zukünftig von der Freigabe des natürlichen Rauschmittels profitieren kann. Legales Cannabis in Neuseeland rückt in greifbare Nähe.



Gestern berichtete der Justizminister Andrew Little über die Pläne seines Landes, eine Volksabstimmung über die Frage der Cannabislegalisierung während der am 19. September angedachten Parlamentswahlen durchführen zu wollen, in der die Bürger Neuseelands darüber entscheiden können, ob sie künftig einen legalen Zugang zu Cannabis für Erwachsene wünschen. Vorgesehen wäre eine Freigabe ab 20 Jahren, die den Verkauf und den Gebrauch der berauschenden Hanfgüter ab diesem Alter erlauben würde. Für den Import und Export von Saatgut oder Cannabispflanzen wäre eine Lizenz vonnöten, würde die simpel gehaltene Frage mit einem mehrheitlichen „Ja“ beantwortet werden. Aufseiten der Politik befindet sich besonders die Grüne Partei hinsichtlich der angestrebten Veränderung im befürwortenden Modus, die konservative National Party hingegen argumentiert laut Berichten weiterhin gegen das mögliche Vorhaben, die Kriminalisierung gegen unbescholtene Bürger einzustellen, welche nichts Schlimmes tun, außer gern zu kiffen.



Sollte sich eine Mehrheit unter der neuseeländischen Bevölkerung für die Legalisierung von Cannabis entscheiden und ihre Meinung bei der Volksabstimmung kundtun, würden die circa fünf Millionen Neuseeländer sich in ähnlich guten Umständen wiederfinden, in denen sich bislang noch viel zu wenige Menschen weltweit aufhalten können. Kanada und Uruguay haben es schließlich schon vorgemacht, dass ein System nicht dem Untergang geweiht ist, erlauben die Gesetze einen Zugang zu legalem Cannabis für alle mündigen Erwachsenen.



Legalize, Kiwis!

