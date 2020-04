Ein Großteil der Bevölkerung der USA ist mit den bisherigen Ergebnissen zufrieden

Auch wenn unsere Drogenbeauftragte Daniela Ludwig doch wieder strikt gegen Legalisierungsgedanken ist und keine Vorteile in einer möglichen Freigabe von Cannabis sieht, so sprechen die Umfragewerte in den USA bezüglich der veränderten Umgangsweise eine andere Sprache. Eine bundesweite Befragung der amerikanischen Bevölkerung via YouGov.com konnte herausfinden, dass ein Großteil der US-Bewohner die Vorteile erkennt, welche mit dem Umschwung in der Drogenpolitik erreicht worden sind. Die von Ludwig als „Reallabore“ bezeichneten Herangehensweisen andernorts sollten daher auch hierzulande wahrgenommen werden, schließlich sprechen die an der Umfrage teilnehmenden Personen aus persönlicher Erfahrung, wenn es um die Abkehr vom Schwarzmarkthandel und der gesicherten Versorgungslage mit Marihuana geht. Amerikaner erachten die Legalisierung von Cannabis als sinnvoll, was dafür spricht, dass eine Freigabe des natürlichen Rauschmittels an Erwachsene im Gegensatz zur Verfolgungsmethode Vorteile birgt.



Eine Mehrheit der Amerikaner sagt, dass die Legalisierung von Marihuana für Erwachsene in den Staaten, die dies umgesetzt haben, ein Erfolg war. Dies geht aus landesweiten Umfragen hervor, die von YouGov.com zusammengestellt wurden. 55 Prozent der Befragten gaben während der Befragung an, dass die landesweit gültigen Gesetze, die den Gebrauch von Marihuana in der Freizeit erlauben, entweder vollständig oder größtenteils erfolgreich waren. Nur 19 Prozent der Befragten gaben dagegen an, dass die Gesetze weitestgehend erfolglos waren. Ganze 26 Prozent äußerten ihre Meinung nicht bezüglich der Frage. Die Unterstützung war unter den sich selbst als Demokraten bezeichnenden Personen am stärksten, von denen 67 Prozent die bestehenden Legalisierungsgesetze lobten. Auch 54 Prozent der unabhängigen Wähler bezeichneten die Legalisierung als erfolgreich. Unter den Republikanern teilten dagegen nur 41 Prozent diese Ansicht, was aber auch nicht zu verachten ist. Ähnliche Ergebnisse konnten bereits schon im letzten Jahr während einer Umfrage seitens der Berkeley Universität bezüglich der Gesetzgebung in Kalifornien eingeholt werden, wo 68 Prozent der kalifornischen Befragten die Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken als eine „gute Sache“ bezeichnete. Ähnlich sah es in auch im Staate Washington aus. Umfragedaten aus diesem US-Bundesstaat ergaben in der Vergangenheit schließlich, dass 78 Prozent der Befragten die Legalisierung von Marihuana nach dem Erlass von Gesetzen zur Regulierung der kommerziellen Produktion und des Einzelhandelsverkaufs befürworteten. Auch zeigte eine frühere Umfrage von YouGov.com, die in diesem März veröffentlicht wurde, dass die große Mehrheit der Amerikaner den Entscheidungen der verschiedenen Staaten zustimmte, lizenzierte medizinische Cannabis-Einrichtungen während der Covid-19-Krise als „essenzielle Dienste“ einzustufen.



Warum also eine Freigabe von Cannabis an Erwachsene in Deutschland nicht als Alternative zum gescheiterten Verfolgungs- und Schwarzmarkttreiben seitens der Bundesdrogenbeauftragten in Betracht gezogen werden möchte, obwohl verschiedenste „Reallabore“ schon länger dessen Vorteile bescheinigen, sollte in jedem jetzt folgenden Gespräch mit Daniela Ludwig einmal genauer ausdiskutiert werden.



Legalize? Na klar!



