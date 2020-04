Heute ist Welt-Cannabis-Tag: Feuer frei!

Der 20. April ist der höchste Feiertag der Cannabis-Community – auch in Coronazeiten

Grafik: Mary Jo

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Shutdown, Lockdown, Kontaktsperre, Ausgangsbeschränkungen – pah! Gefeiert wird trotzdem. Denn gesündigt wird immer, seit Adams Zeiten. Das Menschlich allzu Menschliche konnten selbst Päpste und Pfaffen der Menschheit nicht austreiben. Kurzum, der Verdacht steht im Raum, dass sich Gottes Kinder nur Gesetze geben, um sie froh und munter zu brechen. Dem Tabubruch wohnt der Zauber des Sündigen, des Verruchten, des Schändlichen inne – und dieser Kitzel macht nun mal besonderen Spaß.

Nicht von ungefähr kommt es, dass insbesondere katholische Geistliche, die Wasser statt Wein predigen, mitunter dazu neigen, den Zölibat als Aufforderung zu betrachten, hemmungslos und ohne Unterlass der Fleischeslust zu frönen. Auch heute am Welt-Cannabis-Tag werden unzählige katholische Pfaffen mit einer Morgenlatte aufwachen und sich schon darauf freuen, einer frommen Sünderin im Beichtstuhl BH und Schlüpfer abzustreifen oder sich von den Messdienern in der Sakristei die geweihten Eier kraulen zu lassen. Geschissen sei auf die Kontaktsperre, ob von ganz oben oder ganz weltlich vom Gesetzgeber angeordnet. Auch Pfaffen sind nur Menschenkinder, die fressen, saufen und vögeln wollen – und das gerne auch im Rudel.

Angesichts dieses von der Gesellschaft hingenommenen Ungehorsams unserer Tugendwächter dürfte es nur eine kleine Ungezogenheit sein, wenn am heutigen 20.4. nachmittags um 4 Uhr 20 trotz der Ausgangsbeschränkungen ein paar Millionen durchweg anständige Bürger*innen vor die Tür ihrer Behausungen treten, um mal für ein paar Minuten unter freiem Himmel THC-geschwängerte Luft durch die Atemschutzmaske einzuatmen und zugleich der Welt vor Augen zu führen, dass das Cannabis-Verbot eine Farce ist. Corona hin oder her, der Trotz, am Welt-Marihuana-Tag stoned einen Spaziergang zu machen und aus Protest zivilen Ungehorsam zu zeigen, hat seine Berechtigung – und das mehr denn je, seitdem Deutschland wegen der Corona-Notstandsgesetze zu einem autoritären Staat à la DDR verkommt.

Auch die Cannabis-Community steht in der Pflicht, dem sich vor Angst in die Hosen scheißenden Spieß-, Wut- und Hassbürgertum, das sich gerade voller Eifer auf dem Rachefeldzug gegen Andersdenkende und Anderslebende befindet, das Oberwasser abzugraben. Soll der obrigkeitshörige Plebs nur sehen, dass es der Sars-CoV-2-Virus und das „Ermächtigungsgesetz“ zur Unterdrückung der Freiheitsrechte nicht geschafft haben, die über Jahrzehnte aus der Prohibition erwachsene Cannabiskultur mit einem Handstreich auszulöschen. Wir, die ewig verfolgten und stigmatisierten Hänflinge, sind noch da und quicklebendig – trotz der Panik der Angstbürger, dass der Coronavirus in dieser Sekunde die ganze Menschheit dahinrafft.

In diesem Sinne, allen Brüdern und Schwestern einen Happy 420-Day! Lasst Euch nicht unterkriegen und bleibt Euch treu! Habt ein Auge auf Polizei und Denunzianten und genießt den schönen Frühlingstag bei einem Spaziergang. Um 4 Uhr 20 halten wir dann alle inne und erinnern uns an das Motto von Wolfgang Neuss: Auf deutschen Boden darf nie wieder ein Joint ausgehen!

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken