Größter Cannabis-Bust in der Geschichte des Libanon

25 Tonnen vor ihrem Weg nach Afrika abgefangen



Nachdem auch im Libanon am 15.03.2020 Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie in Kraft traten, hatte die dortige Polizei einen Tag später das große Glück, den bislang größten Cannabisschmuggel in der Geschichte des Landes zu verhindern. 25 Tonnen Haschisch konnten auf acht Lastwagen entdeckt werden, die in Erdsäcken versteckt via Beiruter Hafen über den Seeweg nach Afrika verschickt werden sollten. Die staatliche Agentur NNA meldete den Vorfall am Freitag und berichtet über Tausende Plastiksäcke, in denen das Pflanzenharz der Hanfpflanze professionell versteckt gewesen wäre. Internen Sicherheitskräften gelang damit der größte Cannabis-Bust in der Geschichte des Libanon.



In dem seit 2018 über die Freigabe von Medizinalhanf nachdenkenden Land gehört schon seit Mitte der Siebzigerjahre Cannabisanbau zu einer der wichtigsten Einnahmequellen für Bauern in gewissen Regionen. So fürchten viele im Business beteiligte Personen auch einen geregelten Handel, da man nicht davon ausgeht, dass auf diesem Weg vergleichbare Gewinne generiert werden könnten. Da sich bislang auch noch keine legale Lösung gefunden hat, produziert man im Libanon weiterhin unter den gewöhnlichen Bedingungen das grüne Gold, nachdem man sich weltweit die Finger leckt. Laut des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung zählt das derzeit unter einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise leidende Land zu dem drittgrößten Produzenten für Cannabisharz – genannt Haschisch. Seit dem Bürgerkrieg zwischen 1975 und 1990 haben die Behörden Probleme, den Handel einzudämmen, während sich die Produktion zu einem Geschäft in Höhe mehrerer Millionen Dollar entwickelte. Sicherheitskräfte können zwar regelmäßig Drogenexporte am Flughafen Beirut verhindern und haben bereits auch teilweise Marihuanafelder zerstört, doch wie man anhand der heutigen Meldung erkennt, hat dies wenig bezüglich der Allgemeinsituation verändert. Auch wehren sich die Produzenten regelmäßig und protestierten bereits gegen den Mangel an Alternativen, ihren Lebensunterhalt auf anderem Wege absichern zu können. 2012 feuerten sie beispielsweise Raketen auf Bulldozer der Armee ab, die versuchten, ihre Ernte zu zerstören.



Dass der Krieg gegen Drogen somit weiterhin nur ein ungerechter Krieg gegen Menschen darstellt, zeigt auch der größte Cannabis-Bust in der Geschichte des Libanon daher einmal mehr recht eindrucksvoll. Es scheint ebenfalls hier dringend an der Zeit nun richtig umzudenken – eindeutig in Richtung Legalisierung!

