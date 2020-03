Niederlande: COVID-19 bringt Cannabis-Konsumenten in Not

Alle Coffeeshops seit gestern Abend wegen der Coronakrise geschlossen

Graphik Ruth Groth

Nachdem immer mehr Länder in Europa zu drastischen Maßnahmen im Kampf gegen den Coronavirus greifen, reagiert nun auch das Königreich der Oranier mit einem weitreichenden Shutdown des öffentlichen Lebens. Gestern kurz nach 17 Uhr 00 teilten die beiden zuständigen Minister auf einer Pressekonferenz mit, dass landesweit alle Kindertagesstätten, Schulen und Gaststätten mindestens bis zum 6. April geschlossen bleiben. Diese Anordnung gilt seit gestern Abend 18 Uhr 00 auch für Sportstätten, Bordelle – und Coffeeshops.

Von der Ankündigung bis zur Schließung der Coffeeshops blieb den Cannabis-Freunden eine knappe Dreiviertelstunde, um sich auf den letzten Drücker wahlweise mit einem Fünf-Gramm-Tütchen Marihuana oder Haschisch zu bevorraten [sic]. Binnen kürzester Zeit bildeten sich vor den Rauchstuben schier endlose Warteschlangen, doch der Ansturm war zu groß, um alle Kunden zu bedienen. Teilweise musste die Polizei anrücken, um das Verkehrschaos vor den Läden unter Kontrolle zu bekommen. Die meisten Coffeeshops hielten sich an die Anordnung und machten die Pforten weitgehend pünktlich dicht. In einigen Orten ließ die Polizei freundlicherweise einen Ausverkauf des Warenbestands über 18 Uhr 00 hinaus zu.

Für viele Hänflinge stellt sich nun die Frage: Wo bekomme ich in den nächsten drei Wochen mein Wiet und Hasch her? Legal wird es nicht möglich sein. Folglich bleibt für die Grundversorgung der Bevölkerung und Touristen nur der Schwarzmarkt, der seit gestern eine Renaissance in den Niederlanden erfährt. Wie aus dem Nichts tauchten bereits am frühen Abend die ersten Cannabis-Dealer auf, die in dunklen Ecken diejenigen bedienten, die leer ausgegangen waren.

Ein fliegender Händler begrüßte in einem Radiointerview des öffentlich-rechtlichen Senders Omroep Brabant die Entscheidung der Regierung, den Konsumenten den legalen Erwerb von Cannabis vorläufig zu verbieten: „Wir sind froh, dass die Coffeeshops geschlossen sind.“ Ein Dealer-Kollege zeigt sich ebenso hochzufrieden: „Wir verkaufen alles. Aber nur weiche, keine harten Drogen. Wir wollen niemanden schädigen. Und ich verlange einfach weiterhin normale Preise, denn dann kommt die Kundschaft wieder, bis das hier vorbei ist.“

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken