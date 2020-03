Kanada erklärt der UN, warum die Freigabe von Marihuana dem Land gut steht



Anfang März machte die UN von sich reden, da man es erneut nicht für sinnvoll erachtete, den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation zu folgen und Cannabis als Rauschsubstanz neu zu klassifizieren. Erst im kommenden Dezember wollen sich die Mitgliedsstaaten auf der Konferenz des UN-Suchtstoffkontrollrates ernsthaft mit der veränderten Situation auseinandersetzen und Tacheles bezüglich Cannabis reden. Dennoch wurde seitens der UN kürzlich infrage gestellt, inwieweit Kanada von der Freigabe von Marihuana für Erwachsene profitierte, woraufhin die Regierung eine Mitteilung während des 63. Treffens des Suchtstoffkontrollrates in Wien herausgab, in der die Handlungen als sinnvoll beschrieben werden. Die Vorteile der Cannabislegalisierung aus kanadischer Sicht überwiegen schließlich die negativen Aspekte, auch wenn die wirtschaftlichen Prognosen nicht unbedingt in der Realität erreicht worden sind.



Im Jahresbericht 2019 des Suchtstoffkontrollrates werden skeptische Überlegungen erwähnt, die danach fragen, ob ein Land von der Freigabe von Cannabis zu Rauschzwecken Erwachsener profitiert. Der Rat erklärte, dass er „weiterhin besorgt über die gesetzgeberischen Entwicklungen ist, die die Verwendung von Cannabis für „Freizeitzwecke“ ermöglichen“. Der Vorstand sei auch der Ansicht, dass Gesundheit und Sicherheit junger Menschen stets Priorität habe. Infolgedessen bezweifle der Vorstand, ob die Legalisierung den jeweiligen Ländern tatsächlich zugutekomme. Michelle Boudreau, die Generaldirektorin der Abteilung für kontrollierte Substanzen von Health Canada, sandte daraufhin ihre Ausführung schriftlich an die UN-Kommission, in welcher sie erörtert, welche positive Wirkung die Legalisierung von Marihuana auf Kanada gehabt haben soll. Die Direktorin erklärt darin, dass der illegale Markt aufgrund des legalen und regulierten Marihuana-Marktes in Kanada bereits 30 Prozent seines Marktanteils verloren habe. Boudreau sagt dort auch, dass erste Daten darauf hindeuten, dass sich die Rate des Cannabiskonsums bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen bislang nicht geändert habe. Sie sagte dazu, dass das Land „keine Zunahme des Cannabistransports über internationale Grenzen hinweg gesehen“ habe. In der Erklärung versicherte Boudreau den Vereinten Nationen auch noch, dass Kanada weiterhin daran arbeite, das Stigma von Drogenkonsumenten zu verringern. Die schriftliche Erklärung der Direktorin zeigt gegenüber den Vereinten Nationen dazu das Vertrauen Kanadas in die veränderte Marihuana-Gesetzgebung und alle Vorteile, die die Legalisierung für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit bereits gebracht haben sollen.



Trotz eines nicht erreichten prognostizierten Gewinns von 100 Millionen Dollar – nur 66 Millionen wurden zwischen 2019 und 2020 eingenommen – steht man in Kanada weiterhin hinter der Entscheidung, Cannabis aus den Fängen der Schwarzmarkthändler zu befreien und in die Öffentlichkeit zu heben. Schließlich führten strengere behördliche Kontrollen und eine geringe Eröffnungsquote der Geschäfte zu einem Umsatzrückgang. Die Regulierungskontrollen wirkten sich ebenfalls auf den legalen Verkauf aus, was einige Verbraucher zurück auf den illegalen Markt führte. Cannabis-Unternehmen hatten zeitgleich mit Umsatzproblemen und Rentabilität zu kämpfen. Selbst ein Jahr nach der Legalisierung von Marihuana für den Freizeitgebrauch gingen manchen Cannabisunternehmen die Gewinne aus, was 2019 zu ein wenig Chaos führte. Bei diesem Hintergrund ist dafür positiv zu bewerten, dass Kanada den Handel nicht zu sehr besteuert, wie Kalifornien beispielsweise, sodass im US-Bundesstaat selbst nach zwei Jahren legalen Cannabisverkaufs der Schwarzmarkt weiterhin die Nase vorne bezüglich der Beliebtheit in der Bevölkerung hat.



Man kann also aus Fehlern lernen.

