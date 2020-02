Luxemburg plant strenge Regeln für die Cannabis-Zuteilung

Konsumenten sollen monatlich maximal 30 Gramm industriell hergestelltes Cannabis erhalten

Von Sadhu van Hemp

Im Herbst 2018 haben Luxemburgs Regierungsparteien die Legalisierung von Cannabis angekündigt – so wie im Wahlkampf versprochen. Fast eineinhalb Jahre war eine Arbeitsgruppe des Gesundheits- und Justizministeriums damit beschäftigt, ein Konzept für die Umsetzung des Gesetzesvorhabens zu erstellen. Dieses Konzept ist nun fertig, meldet der Radiosender „100komma7“ – und es zielt meilenweit an dem vorbei, was man sich gemeinhin unter einer Cannabis-Legalisierung vorstellt.

Statt einer Hanffreigabe, die dem Konsumenten die freie und unbeobachtete Wahl lässt, wieviel Marihuana und Haschisch er/sie genießen will, bekommen die Luxemburger eine staatlich streng kontrollierte und personalisierte Cannabis-Zuteilung. Unterm Strich wird die Hanfcommunity mit einer von „Big Brother“ überwachten Cannabis-Regulierung beglückt. Die erhoffte Legalisierung ist somit perdu, und Cannabis-Konsumenten werden weiterhin ungleichbehandelt gegenüber jenen Menschen, die Genuss- und Suchtmittel wie Tabak und Alkoholika frei und nicht rationiert erwerben können.

Das Konzept der Experten sieht im Detail vor, in Luxemburg zwei Lizenzen für den staatlich kontrollierten industriellen Cannabis-Anbau zu vergeben. Die Produktion soll einer ersten Einschätzung nach mit relativ hohem Aufwand verbunden sein, um zu garantieren, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Den Verkauf sollen handverlesene private Händler in 14 Cannabis-Abgabestellen übernehmen, die in den Kantonen Luxemburg-Stadt, Esch, Diekirch, Grevenmacher, Capellen, Mersch und Remich eingerichtet werden.

Strenge Regelungen sollen auch für die Verpackung gelten. Geplant sind Rationseinheiten von drei, fünf und zehn Gramm, die luftdicht versiegelt und mit einer Kindersicherung versehen sind. Überdies müssen alle Angaben über die Inhaltstoffe (THC- und CBD-Gehalt) auf der Verpackung vermerkt werden.

Auch für die Konsumenten gilt, sich dem strengem Reglement zu unterwerfen: Pro Monat soll einer Person maximal 30 Gramm Staatshanf zugeteilt werden. Das „Centre des technologies de l’Etat“ soll für die Kontrolle und Überwachung der Konsumenten ein System entwickeln, das die Personendaten mit dem nationalen Melderegister abgleicht. Bezugsberechtigt sollen nur Personen sein, die mindestens sechs Monate in Luxemburg gemeldet sind. Damit soll verhindert werden, dass Cannabis-Touristen ins beschauliche Großherzogtum einfallen.

Einigkeit erzielte die Expertenkommission auch in der Frage des Cannabis-Anbaus für den Eigenbedarf. Zumindest in der ersten Phase der sogenannten Legalisierung soll das Gärtnern zu privaten Zwecken weiterhin unter Strafe stehen. Wie gehabt werden auch künftig völlig unbescholtene Bürger, die ein paar Pflänzchen wachsen lassen, kriminalisiert und stigmatisiert.

Das erste unausgegorene Konzept liegt also vor. Jetzt ist der Regierungsrat Luxemburgs am Zug, darüber zu befinden, inwieweit die Pläne, so wie sie sind, umsetzbar sind oder von den Fachspezialexperten noch einmal ausgiebig nachgebessert werden müssen.

