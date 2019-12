Luxemburg will Cannabis erst in zwei Jahren freigeben

Regierungskoalition aus Liberalen, Sozialisten und Grünen verschleppen versprochene Cannabis-Legalisierung

Das Saarland und Rheinland-Pfalz können aufatmen, denn die Luxemburger Regierung will einfach nicht zu Potte kommen. Die große Angst der deutschen Nachbarn, dass an der 135 Kilometer langen Grenze zum Großherzogtum bald drogenkriegsähnliche Zustände wie an der Demarkationslinie zu den Niederlanden herrschen, ist erst einmal verflogen.

Auf eine Anfrage des Saarländischen Rundfunks gab die Luxemburger Regierung bekannt, dass die Umsetzung der im Wahlkampf 2018 versprochenen Cannabis-Legalisierung noch mindestens zwei Jahre dauern wird. Der Gesetzesentwurf sei noch nicht fertig, doch eine Arbeitsgruppe des Gesundheits- und Justizministerium beschäftige sich damit. Anfang 2020 soll das Konzept der Regierung zur weiteren Evaluierung vorgelegt werden.

Grundtenor der Cannabis-Freigabe sei es, besonderen Wert auf Prävention und Aufklärung zu legen und eine staatliche Qualitätskontrolle zu garantieren. Die Regierung betont, dass ein strikter Zeitplan nachrangig sei, da alle Aspekte der Cannabis-Freigabe reiflich überlegt werden müssen. Erst wenn alle offenen Fragen zufriedenstellend beantwortet sind, will die sich Regierungskoalition aus Liberalen, Sozialisten und Grünen darauf einlassen, den Gesetzesentwurf auszuformulieren und dem Parlament zur Abstimmung vorzulegen.

Inwieweit es der Regierung gelingen wird, vor Ablauf der Legislaturperiode die groß angekündigte Cannabis-Freigabe umzusetzen, steht also in den Sternen – zur Freude der deutschen Prohibitions-Politiker.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken