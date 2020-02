Tilburg will Cannabis-Lager der Coffeeshops schließen

Bürgermeister Weterings startet nächste Attacke auf die Coffeeshops „The Grass Company“ und „Africa“

Foto: Archiv

Tilburg will einfach keinen Frieden mit dem Coffeeshop-Gewerbe schließen. Erst im November durfte die Polizei den kompletten Lagerbestand der Coffeeshop-Kette „The Grass Company“ beschlagnahmen und Strafanträge wegen illegalen Drogenhandels gegen die Betreiber stellen. Nun will der Bürgermeister des Noord-Brabanter Städtchens noch einen Schritt weitergehen und alle Lagerräume der in der Gemeinde ansässigen Coffeeshops schließen. Der 60-jährige Politiker der Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), Theo Weterings, begründet seine Kampfansage damit, dass mit dieser Maßnahme für „mehr Sicherheit in der Nachbarschaft“ gesorgt würde. Die Razzien im Herbst hätten gezeigt, dass Handlungsbedarf besteht, den Betreibern die externe Lagerung der Cannabis-Vorräte zu untersagen. Im Gegenzug will Weterings die zulässige Bevorratung von Marihuana und Haschisch in den Coffeeshops von 500 Gramm auf ein Kilogramm erhöhen.

Die Coffeeshop-Eigner sind entsetzt ob des Aktionismus des Bürgermeisters. Für Marco de Jong, Geschäftsführer von „The Grass Company“, fühlt sich das wie ein „Tritt in den Hintern“ an, wenn seine Cannabis-Lager für mindestens ein Jahr geschlossen werden. De Jongs Anwalt Rob Milo ist ebenso fassungslos, denn erst Montag letzter Woche wurden sein Mandant und zwei Angestellte wegen der Bevorratung der im Herbst sichergestellten 13 Kilogramm Cannabis schuldig gesprochen – das aber ohne Strafe. Nach Ansicht des Gerichts benötigt jeder staatlich geduldete Coffeeshop eine externe Versorgung, die wegen der 500-Gramm-Regelung über Zwischenlager erfolgen muss. Deshalb sei es strafrechtlich opportun, den Verstoß gegen das Opiumgesetz nicht zu ahnden.

Dass Bürgermeister Weterings das Urteil ignoriert und den Coffeeshops die „Speisekammern“ schließen will, ärgert Anwalt Milo: „Dies zeigt einen Mangel an Realismus (…) Es geht um den Vorrat für geduldete Coffeeshops. Der Bürgermeister erlaubt diese Geschäfte selbst.“

Stress mit der Gemeinde hat auch Mo Benjaddi, Besitzer des Coffeeshops „Africa“. Über seinem Kopf schwingt das Damoklesschwert einer sechsmonatigen Schließung seiner Vorratskammern. Bereits im September wurden seine zwei Garagenboxen von der Polizei gebustet. Beschlagnahmt wurden nicht näher bezifferte Mengen Cannabis und „große“ Summen Bargeld. Seitdem läuft von Seiten der Gemeinde ein Verfahren, dass die Integrität des Unternehmers in Frage stellt. Der geduldete Coffeeshop existiert bereits seit dreißig Jahren, ohne dass es jemals nennenswerte Probleme gab.

Die Coffeeshopeigner sehen düstere Zeiten auf sich zukommen. Sichere Räumlichkeiten für die Cannabis-Vorratshaltung seien nur schwer anzumieten. „Ich wüsste nicht, wo“, sagt De Jong. „Sie mieten im Namen der Firma – und bei den Vermietern läuten sofort die Alarmglocken.“ Benjaddi ergänzt: „Und die Risiken werden immer größer. Jahrelang hatten wir einen sicheren Ort, der geheim war. Jetzt müssen wir vielleicht an mehreren unbekannten Orten arbeiten.“

Wie zermürbend die Querelen mit den Behörden sind, zeigt die Bereitschaft der Coffeeshopbesitzer, auf das mehr als fragwürdige Wietexperiment zu setzen, an dem auch Tilburg ab Ende 2021 teilnehmen will. De Jong von „The Grass Company“ kann sich damit anfreunden, wenn der gesamte Prozess vom Anbau bis zum Verkauf künftig innerhalb einer geschlossenen Kette geregelt wird. „Die Regierung wird unser Problem lösen. Bald müssen wir nur noch bestellen und verkaufen.“

Ob sich auch die Hanffreunde damit anfreunden können, bald nur noch auf industriell hergestelltes und überteuertes Staatswiet zugreifen zu können, bleibt abzuwarten.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken