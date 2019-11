Cannabis-Lager von zwei Coffeeshops gebustet

Niederländische Polizei beschlagnahmt kompletten Lagerbestand der Coffeeshop-Kette „The Grass Company“ in Tilburg

Foto: Archiv

Die zunehmend restriktive Cannabis-Politik der Niederlande hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Am Samstag gaben die Tilburger Gemeinde- und Polizeibehörden bekannt, bei der Durchsuchung eines Gebäudes auf dem Betriebsgelände der Coffeeshop-Kette „The Grass Company“ in Tilburg-West annähernd 300 Kilogramm Cannabis entdeckt zu haben. In einem versteckten Raum – abgesichert wie ein Banktresor – konnten die Beamten nach eigenen Angaben über 100 Kilogramm Haschisch und Haschkekse, 115 Kilogramm Marihuana, mehr als 42 Kilogramm vorgefertigte Joints und 1050 Weed-Tips für E-Zigaretten konfiszieren. Der ganze Warenbestand wurde umgehend der Vernichtung zugeführt. Zu Festnahmen kam es nicht.

„The Grass Company“ betreibt vier Filialen, zwei in Tilburg und zwei in Den Bosch. In den letzten Jahren waren die Coffeeshops bereits öfter bevorzugtes Ziel akribischer Durchsuchungen. Seit 2011 laufen strafrechtliche Ermittlungen gegen das Unternehmen und die Betreiber – u.a. auch gegen den Ex-Eigner Johan van Laarhoven. Der Firmengründer wurde in Thailand zu 103 Jahren Zuchthaus wegen Geldwäsche verurteilt und sitzt bereits seit fünf Jahren in Haft – dank tatkräftiger Unterstützung der niederländischen Justizbehörden. Das Hanf Journal berichtete.

Der Rechtsanwalt des Coffeeshop-Unternehmens ist wütend über die Razzia und Beschlagnahmung des Warenbestands. Seiner Meinung nach zielt die Polizeiaktion darauf ab, die Grass Company systematisch in den Ruin zu treiben. Zudem bezweifelt er die Mengenangabe der Polizei. Die Betreiber sprechen von 40 bis maximal 55 Kilogramm Cannabis, die in dem Raum lagerten. Das entspricht in etwa der Menge Haschisch und Marihuana, die übers Wochenende in den beiden Tilburger Coffeeshops verkauft wird.

