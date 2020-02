Bürgermeisterin will die Besucherzahlen in der Stadt herunterschrauben

Amsterdam ist heute noch ein verlockendes Reiseziel und eine Stadt, die hierzulande Sehnsüchte weckt. Da in Hollands wohl beliebtester Metropole Touristen sich bislang weiterhin in Coffeeshops mit Marihuana, Haschisch und Joints versorgen konnten, reizt ein Besuch auch heute, möchte man einmal ungestört kiffen und dabei den Duft von Freiheit einatmen. Doch anscheinend leidet Amsterdam unter zu vielen Reisegästen, sodass man im Bürgermeisteramt darüber nachdachte, wie man die Zahlen herunterschrauben könne und etwas mehr Ruhe in die Stadt bekommt. Nach Befragungen Reisender wurde klar, dass der Cannabishandel einen großen Teil von Touris anlockt, was die Bürgermeisterin Femke Halsema auf dumme Gedanken brachte. Steht Cannabis-Tourismus in Amsterdam bald vor dem Aus?



Coffeeshop-Betreiber in Amsterdam haben es schon länger nicht mehr leicht, ohne Konflikte mit den Behörden fröhlich zu agieren und Gästen einen unbeschwerten Aufenthalt zu servieren. Bislang durften diese aber immerhin im Gegensatz zu anderen Gemeinden Hollands noch Cannabis an nicht aus den Niederlanden stammende Kundschaft verkaufen, was durch die Einführung des Wietpas andernorts schon eingeschränkt worden war. Dies könnte sich nach Vorschlägen der derzeitigen Bürgermeisterin jedoch ändern, um dem Ansturm auf Amsterdam ein Ende zu bereiten. 17 Millionen Gäste zählt die Hauptstadt Hollands jährlich, in der nicht einmal eine Million Einheimische wohnen. Bei Befragungen der Anreisenden kam nun heraus, dass der lockere Umgang mit berauschenden Hanfprodukten einen großen Faktor darstellt, warum das Urlaubsziel auserwählt wurde. Von einhundert Befragten gaben 34 Prozent an, dass sie weit weniger häufig nach Amsterdam kommen würden, wäre ihnen der Einkauf von Cannabis untersagt. Sogar 42 Prozent der britischen Touristen verbinden ihren Aufenthalt mit dem gestatteten Besuch in Coffeeshops. Wäre die Option genommen, blieben insgesamt 11 Prozent der Umfrageteilnehmer komplett fern, und würden Amsterdam nach eigenen Aussagen nie mehr besuchen wollen. Für 57 Prozent stellt die Amsterdamer Coffeeshop-Szene einen wichtigen Grund dar, weshalb man sich überhaupt für einen Besuch entschied. Die nun ausgesprochene Überlegung, den Tourismus einzudämmen, scheint aber direkt untergraben, hört man die Zahlen der Personen, denen ein Verbot nicht die Lust am Konsum nehmen würde. 22 Prozent der Befragten gaben an, dass sie dann auf alternativen Möglichkeiten zurückgreifen könnten, wie sich zum Beispiel das Gras von jemand anderem kaufen zu lassen. 18 Prozent sind der Überzeugung, dass sich auch andere Wege auffinden ließen, was stark nach Schwarzmarkthandel klingt. 40 Prozent wären aber bei einem Verbot soweit, die Finger von Cannabis in Amsterdam zu lassen und nicht mehr kiffen zu wollen. Die Bürgermeisterin der Stadt fordert daher nun eine Studie, wie man die „Attraktivität von Cannabis für Touristen einschränken könne“. Doch da auch der Handel mit härteren Substanzen bereits zugenommen haben soll, sei bewusst, dass die beiden unterschiedlichen Märkte klar getrennt gehörten. Regeln habe man dazu bereits für Touristentouren aufgestellt, die ein anderes Highlight der Metropole darstellen. Im Rotlichtbezirk wurde die Anzahl auf täglich 115 geführte Besichtigungen gesenkt, die auch nur noch 15 teilnehmende Personen zählen dürfen. Hält man sich dabei dann auch nicht an die Auflagen, Stopps auf engen Brücken, vor Wohnhäusern oder Geschäfts- und Restauranteingängen zu vermeiden, drohen Strafen von 190 Euro.



Insgesamt zeigen diesen Tatsachen, dass Amsterdam einige besondere Dinge bietet, die Millionen Menschen aus allen Teilen der Welt anlockt, sodass nicht eine Einschränkung der gefeierten Freiheiten der richtige Weg sein kann, sondern eine Veränderung der Umstände andernorts vielleicht eine viel schlauere Herangehensweise wäre. Gäbe es bereits legalen Zugang zu Cannabis in der Heimat der extra anreisenden Touristen, käme wohl von ganz alleine eine verringerte Anzahl Touristen mit ganz anderen Vorhaben und Zielen nach Amsterdam. Problem gelöst!

