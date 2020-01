„Cannabis ist für Berlins CDU-Chef „Dreckszeug“ “

CDU-Opposition fordert Senkung der Eigenbedarfsgrenze auf sechs Gramm Cannabis

Von Sadhu van Hemp

Im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses ging es gestern hoch her – wegen Cannabis. Die CDU-Fraktion wird nicht müde, der Regierungskoalition von SPD, Linken und Grünen vorzuhalten, die Drogenprobleme in der Stadt zu verharmlosen. Das führe laut CDU-Fraktionschef Burkard Dregger dazu, dass diejenigen, „die die Finger von dem Dreckszeug lassen“, zum Drogenkonsum verführt würden.

Zudem herrsche Frust bei den Polizeibeamten, weil ihnen wegen der aktuell geltenden Eigenbedarfsregelung von 15 Gramm Cannabis die Hände gebunden seien. Daher beantragte die CDU wieder einmal mehr, die Eigenbedarfsgrenze abzusenken – diesmal aber nicht auf null, sondern auf sechs Gramm.

Somit folgt die Berliner CDU-Fraktion der Bundesdrogenbeauftragten Daniela Ludwig (CSU), die unlängst während eines Besuches bei der Deutschen Polizeigewerkschaft in Bayern ankündigte, die Grenze bundesweit einheitlich auf das bayerische Niveau von sechs Gramm Cannabis herabsetzen zu wollen.

Das Bild, das der 55-jährige Oppositionsführer von seiner Wahlheimat malt, ist ein Horrorgemälde: Berlin verkomme zum Hotspot für Drogenhändler in Europa. Dregger dramatisiert ganz im Stile der AfD, dass Menschen mit laufenden Asylverfahren in Europa nach Berlin kommen würden, um hier mit Drogenhandel Geld zu verdienen. So sei die liberale Drogenpolitik des rot-rot-grünen Senats „vor allem liberal im Umgang mit den Drogenhändlern“. Für den CDU-Fraktionschef sei „null Toleranz“ beim Drogenhandel unerlässlich, da dieser inzwischen in allen (sic) Grünanlagen und Parks ein Problem sei. Die Herabsetzung der Eigenbedarfsgrenze für Haschisch und Marihuana müsse zwingend erfolgen, um zu verhindern, dass Berlin weiterhin ein Magnet für Dealer und Konsumenten bleibt.

Kurt Wansner, CDU-Abgeordneter aus Friedrichshain-Kreuzberg, setzte noch eins drauf und denunzierte gleich seinen halben Wahlbezirk als Tummelplatz für Drogendealer. Die Zustände führten dazu, dass sich die Anwohner abends im Dunkeln aus Angst vor aggressiv verhaltenden „Schwarzafrikanern“ nicht mehr auf die Straße trauen, wird das 72-jährige Westberliner Urgestein im Tagesspiegel zitiert.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) widersprach seinen Ausschusskollegen von der CDU-Fraktion: „Null Toleranz ist keine Lösung des Problems. Es leuchtet mir nicht ein, wie ein untaugliches Mittel nun wieder Linderung schaffen soll.“ Geisels Parteigenosse Sven Kohlmeier spottete über den CDU-Vorstoß: „Zu fordern, dass eine Stadt mit vier Millionen Einwohnern drogenfrei wird, ist völlig irrsinnig.“

Die Ausschussmitglieder der Regierungskoalition von SPD, Linken und Grünen lehnten den Antrag der CDU ab.

