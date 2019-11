CDU will Eigenbedarfsgrenze für Cannabis auf null Gramm senken

Berliner CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus fordert zur Bekämpfung der Cannabis-Kriminalität rigorose Strafverfolgung

Die Berliner CDU will zurück zur Null-Toleranz-Drogenpolitik. Die bisherige Praxis der Justizbehörden, Strafverfahren bis zu einer Menge von 15 Gramm Cannabis einzustellen, soll beendet werden. Damit soll der Polizei ein schärferes Schwert in die Hand gegeben werden, um Cannabis-Konsumenten und Kleindealern konsequent und schmerzhaft auf den Zahn zu fühlen. „Wir wollen die Eigenbedarfsgrenze von derzeit 15 Gramm auf null Gramm herabsetzen“, zitiert der Tagesspiegel den CDU-Fraktionschef Burkard Dregger (55), der vergangenen Freitag in einem Interview mit dem Berliner Radiosender 105’5 Spreeradio verriet, dass es ihn nach Law and Order gelüstet. Ein entsprechender Antrag der CDU-Fraktion sei im Abgeordnetenhaus eingebracht worden und soll noch dieses Jahr in den Fachausschüssen beraten werden.

Laut Dregger soll die Berliner Staatsanwaltschaft künftig davon absehen, im Sinne der „Eigenbedarfsregelung“ die Verfahren gegen Cannabis-Straftäter einzustellen. Der Besitz von 15 Gramm sei kein Eigenbedarf mehr, sondern eine „Händlermenge“, begründet der CDU-Hardliner den erneuten Vorstoß seiner Fraktion.

Ein schärferes Vorgehen gegen die Cannabis-Kriminalität sei vor allem im Görlitzer Park in Kreuzberg unabdingbar. Die Duldungspolitik des rot-rot-grünen Senats sei gescheitert. Stattdessen will die CDU-Fraktion die Drogenprävention im Görli verbessern: „Dazu wollen wir das Café Edelweiß, das dort verfällt und leer steht, baulich ertüchtigen und dort eine Beratungsstelle einrichten“, erklärte Dregger. Der Ausbau des „Gefechtsstandes“ der Cannabis-Prohibitionisten im Görli soll aus Landesmitteln finanziert werden.

