Erster Cannabis-ETF startet hierzulande am 13. Januar

Großes Geld mit medizinischem Cannabis wartet

Foto: Susanne Winter



Auch wenn die Geschäfte an der Börse mit Cannabis im Jahr 2019 nicht optimal gelaufen sein sollen, ist die Nachfrage nach dem legalen grünen Kraut in den Vereinigten Staaten und Kanada ungebrochen und sorgt für sprudelnde Einnahmen. In Illinois zählte man in den ersten Tagen nach der Freigabe 133000 Kunden, die zuvor wohl auf dem Schwarzmarkt einkauften. Da sich hierzulande der legale Markt auf Medizinalpatienten beschränkt, bleibt ein großer Teil der tatsächlichen Nutzer und damit auch die möglichen Einnahmen hinter einem Schleier verborgen. Doch auch in Deutschland wandelt sich die Situation mit dem Hanf und immer mehr Menschen können Cannabis aus der Apotheke beziehen, wie die aktuellen Zahlen der gesetzlichen Versicherungen aufzeigen. Jetzt startet wohl auch aus diesem Grund der erste Cannabis-ETF in unseren Gefilden an der Börse, sodass Menschen mit dem richtigen Gefühl und den entsprechenden finanziellen Rücklagen auch ein wenig mitverdienen könnten. Der erste Cannabis-ETF startet hierzulande am 13. Januar und konzentriert sich auf Unternehmen die im medizinischen Cannabis-, Hanf- oder CBD-Markt tätig sind.



Der erste Cannabis-Exchange-Traded-Fund in Deutschland, wird seitens der kanadischen Fondsgruppe Purpose Investments unter dem Namen Medical Cannabis and Wellness ETF aufgelegt, der ebenfalls in Italien, Großbritannien und Irland angeboten werden soll. Laut Nachrichten der Financial Times arbeitet Purpose für das fachgerechte ins Feld bringen mit dem ETF-Emittenten HANetf zusammen. Dadurch werden deutsche Spekulanten ab Mitte Januar die Chance besitzen, sich auf den wachsenden Cannabismarkt zu stürzen, und beim großen Deal mit Medizinalhanfprodukten richtig mitzuspielen. „Medizinisches Cannabis ist eine aufstrebende Branche mit großem Wachstumspotenzial und großem Investoreninteresse“, sagte Hector McNeil, der Mitbegründer und ebenfalls der Mitgeschäftsführer von HANetf im Gespräch mit der Financial Times. „Bislang hatten europäische Investoren nur eingeschränkten Zugang zum Cannabismarkt“, fügt er an, was sich durch den Start des Medical Cannabis and Wellness ETF nun ändert.



Wem das Geschäft an der Börse zu unsicher und gefährlich erscheint, hat hierzulande aufgrund der geltenden Gesetzeslage jedoch bei entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen theoretisch weiterhin die Möglichkeit, das große Geld etwas einfacher auf dem illegalen Schwarzmarkt mit der verbotenen Produktion und dem strafrechtlich verfolgten Handel von berauschendem Cannabis zu Genusszwecken einzufahren …



… ein Millionenmarkt wartet!

