Cannabis-Fachgeschäfte in Illinois restlos überlaufen

Recreational Marijuana Dispensaries zählen in den ersten beiden Geschäftstagen 133.000 Kunden

Foto: Susanne Winter

Sadhu van Hemp

Während die Strafverfolgungsbehörden in good old Germany im Kampf gegen den Hanf die Messer wetzen und gnadenlos kleine Kiffer jagen, kehrt in immer mehr US-Bundesstaaten Frieden ein. Seit Jahresbeginn schweigen in Illinois die Waffen. Die Verfemten und Verfolgten der Hanfprohibition müssen im bevölkerungsmäßig fünftgrößten Bundesstaat nicht länger fürchten, wegen ein paar Krümel Gras in Teufelsküche zu kommen.

Illinois ist der elfte US-Bundesstaat, der Cannabis zu Genusszwecken freigegeben hat und den Markt über lizenzierte Verkaufsstellen reguliert.

Wie überfällig die Befreiung der Kiffer von den Fesseln des Hanfverbots war, zeigt der Kundenansturm auf die Recreational Marijuana Dispensaries in den ersten beiden Geschäftstagen. Landesweit reihten sich rund 133.000 Menschen in die schier endlosen Warteschlangen vor den Geschäften ein, um für 5,42 Millionen Dollar legale Cannabis-Produkte zu erwerben. Pro Person (Mindestalter 21 und in Illinois gemeldet) dürfen 30 Gramm Blütenmaterial und fünf Gramm Konzentrate ausgegeben werden.

Der Run auf die Dispensaries kam in diesem Ausmaß überraschend, wurde aber von den meisten Anbietern bewältigt. Viele Hanffreunde haben sich bereits Stunden vor Ladenöffnung angestellt, um den historischen Moment hautnah mitzuerleben, wenn sich die Pforten der Einkaufsparadiese erstmals öffnen und die Menschen angstfrei Qualitätsweed erwerben können.

Freuen konnten sich auch rund 11.000 Prohibitionsopfer, die wegen eines geringfügigen Cannabis-Deliktes aktenkundig geworden sind. Am Mittwoch begnadigte der Gouverneur Jay Robert Pritzker (54) die Unglücklichen und stellte in Aussicht, auch jenen armen Teufel zu vergeben, die wegen schwererer Vergehen zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Auch sollen Abertausende Vorstrafen überprüft und ggf. aus dem Strafregister getilgt werden, um die Gebrandmarkten vom Stigma des Outlaws zu befreien.

Derweil steht in Deutschland die Zeit still. Prohibition as usual ist die Agenda der drei Staatsgewalten – und es besteht kaum Hoffnung, dass sich in absehbarer Zeit daran etwas ändert. Der politische Wille der großen Parteien, dem Vorbild Nordamerikas zu folgen und die Cannabis-Konsumenten zu entkriminalisieren, ist schlichtweg nicht vorhanden. Und selbst wenn die Deutschen in ferner Zukunft einen Ausweg aus dem Dilemma finden – am Ende wird garantiert keine Generalamnestie für diejenigen stehen, die wegen des Hanfverbots mit dem Makel einer Vorstrafe zu kämpfen haben.

