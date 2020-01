Berliner Polizei startet Offensive gegen Cannabis-Straßenhandel

Polizeipräsidentin Barbara Slowik will den „gesamten rechtlich möglichen Rahmen“ ausschöpfen, um kriminelle Strukturen aufzulösen

Bild: Archiv / Schmiddie

Mit dem Jahreswechsel soll es in Berlin ungemütlicher werden – für Kiffer und Straßendealer. Die Polizeiführung will im neuen Jahr noch massiver gegen den Cannabis-Handel im öffentlichen Raum vorgehen und zusätzliche uniformierte Kampfeinheiten an die vorderste Front im War on Drugs entsenden. Derzeit wird eine Brennpunkt- und Präsenzeinheit (BPE) aufgestellt, die vornehmlich an den Hotspots des Cannabis-Schwarzmarktes für Stress sorgen soll. Im Fokus der Kampfhandlungen stehen „gefährliche Orte“ wie das Kottbusser Tor, der Görlitzer Park, die Warschauer Straße und der Alexanderplatz. Zunächst sollen 60, ab April dann 125 Polizisten gezielt Jagd auf Dealer und Konsumenten machen, um den Drogensumpf auszutrocknen.

Der Deutschen Presse-Agentur sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik: „Wir werden nachdrücklich stören und wollen Strukturen auflösen. Das ist unser Ziel. Wir nutzen den gesamten rechtlich möglichen Rahmen, auch ausländerrechtliche Maßnahmen zählen dazu. Es gibt keine Musterlösung für den Görlitzer Park. Aber es ist ganz sicher keine Alternative, das weiter zu betrachten und zu akzeptieren.“

Kritik, dass der Schwarzmarkt für Cannabis und andere psychoaktive Substanzen nur verdrängt würde, wies Slowik zurück. „Für uns ist der Görlitzer Park noch mehr zum Schwerpunkt geworden“, sagte sie. „Es gibt Gewaltausbrüche zwischen den Dealern, aber auch ein aggressiveres Verkaufen. Die Szene ist durch einen zunehmenden Drogen- und Alkoholkonsum insgesamt aggressiver und unbeherrschter geworden.“

Die Berliner Polizei wähnt sich mit ihrer aggressiven Strategie, Dealer und Kunden unerbittlich zu jagen, auf dem richtigen Weg. Die Erfolgsbilanz der Polizei, immer mehr Menschen wegen des Besitzes von Cannabis und anderer illegalen Betäubungsmittel mit einer Strafanzeige auszustatten, spräche für sich. So habe die Berliner Polizei 2019 deutlich mehr Drogendelikte als in den Vorjahren registriert.

Dass der Anstieg der Strafanzeigen nur eine Folge verstärkter Kontrollen ist, weiß auch die Polizeipräsidentin: „Wir haben mehr kontrolliert und auf jeden Fall auch dadurch höhere Zahlen von erfassten Taten.“

Was die 53-jährige Polizeichefin offensichtlich nicht weiß, ist, dass sie ihre Untertanen mit Kanonen auf Spatzen schießen lässt – und somit das ohnehin schon reichlich lädierte Ansehen der Polizei noch mehr beschädigt.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken