Kleine Schritte wo große nötig wären

Feuer auf Daniela Ludwig



Beitrag von Hans Cousto



Daniela Ludwig, Drogenbeauftragte der Bundesregierung, sitzt als Abgeordnete der CSU im Deutschen Bundestag. Ihre Vorgängerin im Amt, Marlene Mortler (CSU), wurde bei der Wahl der Abgeordneten für das Europaparlament am 26. Mai 2019 gewählt und legte deshalb am 1. Juli 2019 ihr Mandat nieder und trat in der Folge als Drogenbeauftragte zurück. In der Folge blieb der Posten Drogenbeauftragte für einige Monate vakant. Am 10. September 2019 wurde Daniela Ludwig zur Drogenbeauftragte der Bundesregierung ernannt.



Am 5. November präsentierte Daniela Ludwig den neuen Drogen- und Suchtbericht für das Jahr 2019 in Berlin. Dabei äußerte sie, dass sie offen sein wolle für neue Wege in der Drogenpolitik: So will sich Ludwig die Ansichten aller in die deutsche Cannabispolitik Involvierten anhören und sich erst dann eine Meinung zu Verbot oder minimaler Freigabe von Cannabis bilden. In ihrer Rede verwies Ludwig auch auf das recht erfolgreiche portugiesische Modell. In Portugal werden von der Polizei aufgegriffene Konsumenten geringer Mengen Cannabis oder anderer illegaler Drogen vom Staat in der Regel nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Geprüft wird hingegen, ob die Betroffenen ein staatliches Hilfsangebot erhalten sollen.



Ludwig betont immer wieder, dass es bei der Drogen – und Suchtpolitik an der Zeit sei, endlich mehr offene Dialoge zu führen statt ideologiebasierter Debatten. Sie hat erkannt, dass die bisherige Politik nicht zielführend ist. Doch bei möglichen Änderungen spricht sie zumeist nur von Cannabis, obwohl es diverse illegalisierte Drogen gibt, die von Wissenschaftlern als deutlich weniger gefährlich eingestuft werden als Cannabis.



Die Gefährlichkeit von Drogen



Die Einstufung als legale beziehungsweise illegale Droge korreliert wenig mit der Einschätzung der Gefährlichkeit wie bei der Studie vonDavid Nutt et al aus dem Jahr 2010. So figurieren beispielsweise Cannabis und Ecstasy weit unten auf der Liste im Unterschied zu Alkohol und Tabak, die als viel gefährlicher eingestuft werden. Der Konsum von LSD und Zauberpilzen wird als weit weniger riskant eingestuft als beispielsweise der Konsum von Cannabis, Tabak und Alkohol.



Expertinnen und Experten prüften 2010 nicht nur eine größere Anzahl Drogen im Vergleich zur Studie von 2007, sondern punkteten diese mit einer 0-100 Ratio-Skala auch mit einer größeren Anzahl Kriterien, wobei von den insgesamt sechzehn Kriterien sich neun Kriterien auf den individuellen und sieben auf denjenigen Schaden beziehen, den die Droge anderen zufügt. Der Gesamtschaden betreffend einzelner Drogen wurde wie folgt eingeschätzt: Alkohol (gefährlichste Droge) 72 Punkte, Cannabis 20 Punkte, LSD 7 Punkte und Zauberpilze 6 Punkte. Von den 20 untersuchten Drogen wurde der Konsum von Zauberpilzen mit dem geringsten Gefahrenpotenzial eingesuft.



Jan van Amsterdam et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM) stellten 2009 eine Studie vor, in der 19 Freizeitdrogen (17 illegale Drogen plus Alkohol und Tabak) von einem niederländischen Expertenpanel mit 19 Expertinnen und Experten mit unterschiedlichem Expertenwissen (Toxikologie, Pharmakologie, Klinik, Sozialwissenschaft, Epidemiologie, Polizei) nach ihrem Risiko eingestuft wurden. Dabei verwendeten sie drei verschiedene Indikatoren, nämlich (akute und chronische) Toxizität, Abhängigkeitspotenzial sowie (individueller und gesellschaftlicher) sozialer Schaden. Die relative Gefährlichkeit wurde in einer Skala von 0 bis 3 angezeigt. Null bedeutet keine Gefährdung, 3 zeigt ein Höchstmaß an Gefährdung an.



Die Chronische Toxizität und das Abhängigkeitspotenzial wurde beim Tabak mit 2,9 Punkten am höchsten eingestuft, Alkohol erhielt in dem Ranking 2,5 Punkte, Cannabis 1,5 Punkte und die Zauberpilze 0,1 Punkte. Die individuelle Schädigung durch Drogen insgesamt, das heißt die gesundheitliche und soziale Gefährdung insgesamt von Konsumenten von Drogen wurde wie folgt eingestuft. Das höchste Risiko gehen Konsumenten von Crack und Heroin ein. Crack liegt mit 2,63 Punkten auf Rang 1 der Gefährlichkeitsskala gefolgt von Heroin mit 2,53 Punkten. Auf Rang 3 liegt Tabak mit 2,20 Punkten gefolgt von Alkohol mit 2,16 Punkten. Cannabis liegt mit 1,19 Punkten auf Rang 12, LSD mit 0,55 Punkten auf dem vorletzten Rang und die Zauberpilze liegen mit 0,40 Punkten auf dem letzten Rang der Gefährlichkeitsskala.



Die Einstufung des gesellschaftlichen Schaden durch Drogen insgesamt zeigt ein ähnliches Bild. Auch hier liegt Crack auf Rang 1 (mit 2,41 Punkten). Auf Rang 2 folgt hier Alkohol mit 2,36 Punkten. Tabak liegt auf Rang 4 mit mit 2,27 Punkten, Cannabis auf Rang 11 mit 1,26 Punkten. LSD liegt hier auf dem vorletzten Rang mit 0,46 Punkten und die Zauberpilze liegen auch hier auf dem letzten Rang und erreichen gerade einmal 0,31 Punkte.



Gemäß dieser Studien gibt es keinen vernünftigen Grund, nur über eine Cannabislegalisierung zu diskutieren und beispielsweise LSD und die Zauberpilze außen vor zu lassen. Auch in der Drogenpolitik brauchen wir eine rationale Rechtskultur.



Cannabis Social Clubs legalisieren



Auf Grund der genannten Studien gibt es keinen vernünftigen Grund, Cannabis Social Clubs in Deutschland nicht zu legalisieren. Cannabis Social Clubs organisieren für ihre Mitglieder den Anbau und die Verteilung psychoaktiver Hanfprodukte in kontrollierter Qualität jenseits von Schwarzmarktstrukturen. Gesundheitsgefährdende Streckmittel werden verhindert. Damit wird ein wichtiger Schritt in Richtung Gesundheitspolitik getan. Ökonomisch wird ein Abwandern von Gewinnen in dunkle Kanäle blockiert, da die Cannabis Social Clubs sich als non-profit Unternehmen verstehen (gemeinnützige Genossenschaften oder Vereine) und nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind. Cannabis Social Clubs sind in der Lage, sich in sozialer und kultureller Hinsicht zu engagieren und eine sinnvolle, nicht auf Abstinenz ausgerichtete Prävention zu unterstützen. Cannabis Social Clubs sind ein Modell, in dem transparent, kontrolliert und reguliert Hanf angebaut und verteilt wird und somit auf diese Weise die Sicherheitspolitik des Landes unterstützt wird. In Spanien gibt es bereits hunderte von Cannabis Social Clubs, die erfolgreich funktionieren.



Plädoyer für Magic Mushroom Social Clubs



Magic Mushroom Social Clubs sind ein Pendant zu Cannabis Social Clubs. Sie bieten die gleichen Vorteile wie Cannabis Social Clubs, sind jedoch nicht auf die Kultur von Pflanzen, sondern auf die Kultur von Zauberpilzen ausgerichtet. Das Züchten von Zauberpilzen verlangt viel Sachkunde, da bei einigen Arbeitsgängen steril gearbeitet werden muss. Gemeinschaftlich gelingt dies oft besser, als wenn ein Laie beginnt, mit der Pilzzucht zu experimentieren. Da Zauberpilze als weniger gefährdend eingestuft werden als Cannabis und viele andere Drogen, ist auch die Schwelle für eine amtliche Genehmigung von Magic Mushroom Social Clubs wohl niedriger einzustufen als dies bei den Cannabis Social Clubs der Fall ist. Magic Mushroom Social Clubs sind auf jeden Fall geeignet, den Bedarf an neue psychoaktive Substanzen (NPS) zu senken. Dies ist vor allem deshalb relevant, weil die Risiken, die mit dem Konsum von NPS verbunden sind, bis dato kaum bekannt sind, jedoch von vielen Experten als unberechenbar hoch eingeschätzt werden.



Fazit



Gefährlichkeitsabschätzungen sind immer auch von den Auswirkungen regulatorischer Kontrollsysteme beeinflusst. Angesichts der fehlenden wissenschaftlichen Basis und Evidenz für die gegenwärtige Drogenpolitik ist eine grundlegende Novellierung des BtMG mehr als überfällig. Zur Schadensminderung im Bereich Drogengebrauch brauchen wir nicht nur eine nachvollziehbare rationale Rechtskultur sondern auch eine rationale Bewusstseinskultur. Wahrlich eine große Herausforderung für unsere Drogenbeauftragten Daniela Ludwig.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken