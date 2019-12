Deutsche Polizeigewerkschaft Bayern wünscht eine weitere Verfolgung von Cannabiskonsumenten

Free image



Auch wenn die Einstellung der neuen Drogenbeauftragten nur durch die Blume zu verstehen ist und wohl kaum zu einem freien Zugang zu Cannabis für Erwachsene führen wird, hat die Diskussion über den künftigen Umgang mit der Substanz und dessen Konsumenten an Fahrt aufgenommen. Zuletzt wurde Daniela Ludwig in der Presse erwähnt, da ihr die unterschiedlichen Bemessungsgrenzen der geringen Menge gegen den Strich gehen und sie sich eine Veränderung mit bundesweiter Vereinheitlichung wünscht. Ob dies mehr Cannabis zum Eigenbedarf in Bayern bedeuten würde, oder aber weniger Gras in Berliner Händen, erwähnte Ludwig zuletzt nicht mehr. Aber auch, wenn sie bereits neun Gramm für zu tolerant hielt und sechs Gramm vorschlug, so findet die Drogenbeauftragte der Bundesregierung nach ihren nicht ganz eindeutig zu deutenden Statements keine große Unterstützung aufseiten der Deutschen Polizeigewerkschaft Bayern. Dort empfindet man nur eine spezielle Linie als richtig: Der Besitz geringer Mengen Cannabis muss sanktioniert werden!



Definitiv keine Anhebung der Höchstgrenze der geringen Menge fordert die DPolG, die aufgrund der Aussagen Daniela Ludwigs befürchtet, dass eine bundesweite Regelung derartige Folgen für Bayern bedeuten würden. „Es müssen weiterhin polizeiliche Ermittlungen hinsichtlich des Erwerbs und Handels mit Cannabis möglich sein. Auch der Besitz geringer Mengen dieses Rauschgifts muss konsequent sanktioniert werden. Die regelmäßige Einstellung von Strafverfahren ist ein falsches Signal an Konsumenten geringer Cannabis-Mengen“, wird der Landesvorsitzende Rainer Nachtigall auf Presseportal.de zitiert. Stattdessen sollte man lieber auf Ordnungswidrigkeiten umschwenken und Besitzer geringer Mengen Cannabis mit zwingend zu zahlenden Bußgeldern sanktionieren. „Die eigentlich bestehende Strafbarkeit des Besitzes geringer Cannabis-Mengen wird wegen des verfassungsrechtlichen Übermaßgebotes durch die Einstellung der Strafverfahren nicht durchgesetzt. Dies hat dazu geführt, dass viele Bürgerinnen und Bürger, vor allem junge Menschen, nicht mehr wissen, dass Cannabis eine illegale Droge ist. Dadurch läuft das Gesetz ins Leere. Daher sollte der Staat aus Gründen der Generalprävention beim Besitz von Kleinmengen von Cannabis als Substanz mit gesundheitsschädlichen Auswirkungen zumindest eine Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße verhängen“, so der Landesvorsitzende der DPolG Bayern. Vorstellen könne sich Nachtigall, dass die Zahlung der Geldbuße nicht fällig wird, wenn sich der bislang gejagte Marihuana-Konsument nach seiner Bekanntschaft mit der Staatsmacht dazu entscheiden sollte, auf die Einladung einer verpflichtenden Drogenberatung einzugehen.



Wer von diesem seitens der Deutschen Polizeigewerkschaft geforderten Prozedere tatsächlich etwas haben würde und was diese Veränderung Positives gegen den Schwarzmarkthandel und den dort fehlenden Jugendschutz auszurichten hätte, wird in der angestellten Überlegung recht offensichtlich und aus gutem Grund ausgeblendet. Es geht schließlich um die zukünftige Arbeitszeit mit der friedliebenden Lieblingsklientel.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken