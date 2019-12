Daniela Ludwig wünscht einheitliche Regelung



Die neue Drogenbeauftragte Daniela Ludwig macht von sich reden, seit sie ihr Amt ausübt. Anstatt sich wie ihre Vorgängerin komplett vor der Cannabisthematik zu verwehren, scheint sie sich mit beiden Seiten der Medaille auseinanderzusetzen und möchte Fortschritte erreichen. Inwieweit ihre Aussagen der Realität entsprechen, lässt sich nach drei Monaten im Amt noch nicht eindeutig einschätzen, doch da Ludwig in regelmäßigen Abständen in der Presse darüber spricht, darf ein wenig Hoffnung keimen. Jetzt äußerte sich die Drogenbeauftragte der Bundesregierung über die Eigenbedarfsgrenze von Marihuana, die in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich bemessen ist. Daher möchte Ludwig die Besitzmenge von Cannabis in Deutschland angleichen …



Was in verschiedenen Presseorganen wie der Berliner Morgenpost oder dem Tagesspiegel erst einmal recht fortschrittlich und angemessen klingt, weckt bei genauerem Lesen jedoch leider auch Befürchtungen. Auch wenn sich Daniela Ludwig persönlich informiert und sogar Drogenkonsumräume besucht – Menschen mit Süchten aus der Schmuddelecke befreien möchte – so sind ihre Aussagen bezüglich der unterschiedlichen Begrenzung der Eigenbedarfsmenge von Cannabis leicht schwammig und somit doppeldeutig. Die „völlig verhärteten Fronten“ wolle die Drogenbeauftragte in der Cannabisdebatte aufweichen und allen Seiten gut zuhören, hört man immer wieder in der Presse. Doch zeitgleich scheint Daniela Ludwig persönlich bereits ein klareres Bild der Situation erhalten zu haben, schließlich ist ihr das Ungleichgewicht in der unterschiedlichen Einstufung der Eigenbedarfsgrenze beim Cannabisbesitz als Störfaktor aufgefallen. Berlin – mit seiner 15 Gramm Grenze und einem „nahezu rechtsfreien Raum“ auf dem Gelände des Görlitzer Parks – lade Menschen aus den anderen Teilen der Republik fast schon ein, sich hier mit berauschenden Substanzen ein schöneres Leben zu gestalten. Drogentourismus könne aber nicht das Ziel bei der Bemessung der nur hier geltenden Grenze gewesen sein, führt sie an. „Dass es in Deutschland unterschiedlich geregelte Besitzmengen von Cannabis gibt, halte nicht nur ich für schwierig“, sagte Ludwig im Gespräch. „Das lockt Menschen in die Stadt, die gezielt Drogen konsumieren möchten“, führt sie fort. Aus diesem Grund fordert die Drogenbeauftragte der Bundesregierung eine einheitliche Grenze für den Besitz von Cannabis, die das von ihr beschriebene Dilemma beenden könnte.



In welche Richtung Daniela Ludwig in dieser Frage aber tendiert, muss sich der hoffende Konsument oder der skeptische Betrachter derzeit noch selbst ausmalen. Eine Antwort darüber, wohin man sich aufseiten der Politik bewegen möchte, gibt die seit drei Monaten als Drogenbeauftragte beschäftigte Ludwig schlauerweise natürlich nicht. Eine bundesweit einheitliche Regelung könnte daher für viele Kiffer auch ein gewaltiger Schuss nach hinten werden. Die Aussage „Cannabistourismus ist (…) sicherlich nicht die Art von Tourismus, die sich Berlin so vorgestellt hat“, lässt sich schließlich schon recht gut einordnen. Besonders wenn über Alkoholtourismus und Maßkrugbegrenzungen kein Wort verloren wird.

