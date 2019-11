CBD-Glimmstängel seit gestern auf dem Markt

Luxemburg hat sich entschlossen, Cannabis zu legalisieren. Auch wenn der genaue Zeitpunkt für den wegweisenden Schritt in Europa noch nicht genau feststeht, so gehen die Entwicklungen im kleinen Großherzogtum voran. Sogar über den Konsum am Arbeitsplatz machte man sich bereits Gedanken und hat klare Regeln im Vorfeld aufgestellt, die sich mit dem allseits bekannten Alkoholkonsum decken. Seit gestern gibt es jetzt eine weitere Neuigkeit zu vermelden, da die ersten Cannabis-Zigaretten in Luxemburg erlaubt worden sind.



Der Hersteller Koch&Gsell, dessen Zigaretten der Marke Heimat weder Tabak noch Nikotin enthalten, hat die Genehmigung erhalten, seine geprüften CBD-Glimmstängel legal in Luxemburg zu handeln. Unter 0,2 Prozent THC soll in dem Gras der CBD-Kippen vorhanden sein, sodass eine Rauschwirkung komplett ausgeschlossen werden kann. Dennoch warnt der Hersteller vor einem Einsatz vor der Nutzung eines Automobils, da auch die beruhigende Wirkung von Cannabidiol nicht unbedingt zu unterschätzen wäre, befände man sich als Teilnehmer inmitten des Straßenverkehrs. Die Zigaretten mit dem Hanfinhalt lassen sich auf den ersten Blick nicht von regulären Tabak-Zichten unterscheiden, bemerken könne man den Unterschied aber leicht an der grünen Färbung des Zigarettenfilters. Auch der Geruch verrate, dass es sich um kein gewöhnliches Produkt aus dem Tabakgeschäft handeln würde. Es sei laut Angaben der saarländischen Landespolizei daher auch nicht gestattet, die Cannabis-Zigaretten über die Grenzen nach Deutschland einzuführen. Hierzulande sei der Besitz nach einer Grenzüberführung rechtswidrig.



