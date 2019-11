American Marijuana stellt ein



Auch wenn Cannabiskonsumenten gerne nachgesagt wird, dass sie faul, antriebslos und behäbig seien, so weiß man spätestens nach dem schnellen Wachstum des professionalisierten Geschäftsfeldes, dass man es auch hier mit geschickt agierenden und recht fleißigen Personen zu tun haben kann. Selbst mit dem Konsum der berauschenden Natursubstanz ließ sich in liberalen Gefilden in der Vergangenheit Geld verdienen, da die Branche auch manchmal objektive Meinungen über die auf dem Markt erhältlichen Produkte gewinnen möchte. Jetzt gibt es eine ähnliche Stelle im Cannabusiness, die Menschen hierzulande wohl als Traumjob bezeichnen würden. Die Firma Amercian Marijuana sucht derzeit einen neuen Angestellten, der verschiedenste Waren aus dem Bereich auf deren Qualität überprüft und anschließend Videos und Blogeinträge verfasst. American Marijuana zahlt 3000 Dollar für Produkttester im Cannabissektor.



Monatlich soll dem angenommenen Bewerber ein Paket zugesendet werden, das CBD-Öle, Vapo-Kartuschen, Grassorten und essbare Produkte enthalten kann, die der glückliche Mensch dann nach bestem Gewissen auf den Prüfstand stellt. Daraufhin soll der neue Angestellte seine Meinung und Erfahrungen im Internet teilen, und erklären, wie die unterschiedlichen Waren funktionieren. Bis zu 36000 Dollar im Jahr soll die neu im Cannabusiness angekommene Person damit verdienen können, bestätigt American Marijuana, die ebenfalls explizit darauf hinweisen, dass es sich bei der Stellenausschreibung um keinen Scherz handle. Man suche aber jedoch keinen gewöhnlichen Genusskonsumenten, sondern einen Experten, der über ein exzessives Wissen über Marihuana verfügt. 18 Jahre müssen die Bewerber alt sein und in US-Bundesstaaten leben, in denen Cannabis legal ist – oder in Kanada. Zu den weiteren Voraussetzungen zählt eine stabile Gesundheit und die Bereitschaft, täglich Cannabis zu konsumieren. Für die Bewerbung wird verlangt, dass man neben einem Schreiben ein Profilfoto oder ein Video von 60 Sekunden Länge produziert, Links zu Social-Media-Plattformen mitliefert und mindestens sechs umgangssprachliche Begriffe für Marihuana nennt. Kann man sich auf diesem Wege gegen alle weiteren Bewerber durchsetzen, ist der Traumjob im Cannabissektor in greifbarer Nähe. Weed, Money and Fame!

