Knapp 10 Prozent aller Kanadier dürfen während der Arbeit Cannabis konsumieren



Als Cannabis am 17 Oktober 2018 in Kanada legalisiert wurde, befürchteten viele Menschen, dass dieser Schritt möglicherweise starke negative Auswirkungen auf Land und Leute haben könnte. Umfragen ließen beispielsweise darauf schließen, dass Arbeitnehmer damit rechneten, dass die Produktivität und Sicherheit am Arbeitsplatz leiden könnte, sobald Cannabis in der Freizeit von Kollegen legal konsumiert werden würde. Doch da es in Kanada ähnliche Regeln für Beschäftigte gibt, wie sie in Luxemburg in Zukunft gelten, stellte sich jetzt ein Jahr später heraus, dass diese Befürchtungen übertrieben waren. Der Einfluss von Marihuana auf das Arbeitsleben wurde überschätzt, wie neue Berichte aufzeigen können.



Ungefähr die Hälfte aller Beschäftigten waren 2018 noch davon überzeugt, dass Cannabis negative Einflüsse auf das Arbeitsleben haben könnte und Produktivität und Sicherheit am Arbeitsplatz leiden könnten. Jetzt hat ein Bericht der Marktforschungsgruppe Ipsos, der im Auftrag von ADP Canada fertiggestellt wurde, herausgefunden, dass diese Ängste ungerechtfertigt waren. „Die Legalisierung hatte eine geringere Auswirkung als ursprünglich angenommen“, sagt Hendrick Steenkamp, HR Advisory Director von ADP Canada. „Wenn man auf unsere Umfrage von 2018 zurückblickt (als Cannabis für Freizeitzwecke in Kanada legalisiert wurde), hatte fast die Hälfte der arbeitenden Kanadier erwartet, dass Produktivität, Gesundheit, Sicherheit und Anwesenheit beeinträchtigt würden. Was wir in dieser Studie in diesem Jahr herausgefunden haben, ist, dass es ein viel geringerer Prozentsatz der kanadischen Arbeitnehmer der Meinung ist, dass die Legalisierung von Cannabis Auswirkungen hatte.“ Laut Steenkamp war der ganze Hype um die Legalisierung von Cannabis vor einem Jahr unbegründet.



Laut ADP sind die meisten Kanadier der Meinung, dass Freizeit-Cannabis eigentlich keinerlei Auswirkungen auf die Gesundheit- und Sicherheit (75 %), die Produktivität (74 %), die Fehlzeiten (71 %) oder die Arbeitsqualität (70%) habe. Dem Bericht zufolge gaben die meisten arbeitenden Kanadier (86 %) an, dass ihr Arbeitgeber den Freizeit-Cannabiskonsum nicht zulässt, aber ein Bruchteil (8 %) bestätigt, dass der Cannabiskonsum selbst während des Arbeitszeiten zulässig wäre. „Es kommt immer darauf an, wie der einzelne Arbeitgeber damit im Einzelnen umgehen möchte“, sagte Steenkamp gegenüber NEWS 1130. „

Dazu gehört, sicherzustellen, dass man die richtige Firmenpolitik, Richtlinie und Sensibilisierungskampagne besitzt, um damit richtig umzugehen, und sicherzustellen, dass Manager über den Umgang mit derartigen Beeinträchtigungen am Arbeitsplatz geschult sind.“ Unter den wenigen arbeitenden Kanadiern, die sagten, dass ihr Arbeitgeber den Konsum von Cannabis erlaube, konsumierten rund 63 Prozent Cannabis vor der Arbeit, 47 Prozent während der Arbeitszeit und 72 Prozent nach der Arbeit. Zieht man jedoch Kanadas Erwerbsbevölkerung im Allgemeinen in Betracht, so stellte die Umfrage des Berichtes fest, dass nur ein Bruchteil der Kanadier Cannabis vor der Arbeit (5 %), während der Arbeitszeit (4 %) und nach der Arbeit mit Kollegen (6 %) konsumierten.



Der Bericht basiert auf einer Umfrage unter 1.160 arbeitenden Kanadiern im Alter von 18 Jahren und höher, die zwischen dem 30. August und dem 18. September ihre Position zu Cannabis am Arbeitsplatz erläuterten.

