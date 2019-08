Segelboot mit 5,5 Tonnen Haschisch im Mittelmeer gekapert

Erneut haben Patrouillenboote der spanischen Zollbehörden in internationalen Gewässern eine Segelyacht geentert und fette Beute gemacht

Sadhu van Hemp

Die Welt wir immer enger – und engmaschiger. Big Brother lässt heute niemanden mehr vom Radar verschwinden. Tote Winkel und Funklöcher finden sich kaum noch auf dem globalisierten Globus, wo sich die menschlichen Bewohner freiwillig von Satelliten, Drohnen und Smartphones überwachen lassen – zum Schutze vor sich selbst.

Wie engmaschig das Netz der Überwachung geknüpft ist, zeigt sich besonders im westlichen Mittelmeerraum, wo derzeit kaum eine Luftmatratze unbeobachtet bleibt, die vor der nordafrikanischen Küste treibt. Die Europäische Grenz- und Küstenwache Frontex hat alles auf dem Schirm – selbst die Badenixen auf den Sonnendecks der Kreuzfahrtschiffe, die im Swimmingpool planschen. Der Schutz der EU-Außengrenze ist zwischen der Iberischen Halbinsel und Nordafrika gewährleistet, und an der Costa del Sol muss sich kein deutscher Massentourist darüber ärgern, dass ertrunkene Flüchtlinge illegal am Strand herumliegen.

Wie gut der Grenzschutz der Europäischen Union vor den Küsten der Maghreb-Länder funktioniert, verdeutlicht auch die zunehmende Piraterie der spanischen Zollbehörden, der immer mehr Frachtsegler, die Haschisch aus Marokko geladen haben, zum Opfer fallen. Nun hat es zwei Cannabis-Importeure erwischt, die unter niederländischer Flagge segelten.

Laut Darstellung der Steuerbehörde geriet bei der Luftüberwachung ein motorisiertes Schlauchboot ins Visier der Grenzschützer, das offensichtlich „mit Paketen beladen war, die üblicherweise zum Transport von Haschisch verwendet werden“.

Die Kamerabilder zeigten dann, wie sich das Schlauchboot auf hoher See neben eine Segelyacht legte und die Ballen umgeladen wurden. Die spanischen Zöllner packten daraufhin das ganz große Besteck aus, um das Segelboot aufzubringen und zu entern. Luftstreitkräfte kreisten während des Überfalls über dem Ort des Verbrechens gegen das internationale Seerecht, und die beiden Skipper hatten keine Chance, sich des Handelsguts noch auf die Schnelle zu entledigen oder gar Widerstand zu leisten. Nachdem die neuen Eigentümer das Ruder übernommen hatten, wurden Segelyacht und Besatzungsmitglieder nach Spanien in den Hafen von Almeria verschleppt und an die Kette gelegt. Dort erwartet die beiden armen Teufel ein kurzer Prozess und eine langjährige Zuchthausstrafe.

Des einen Leid ist des anderen Freud: Die Prise, die die Seeräuber vom Zoll neben der Beschlagnahmung der Yacht gemacht haben, lässt sich sehen: 183 Ballen brachten rund 5.500 Kilogramm Haschisch auf die Waage. Laut Analyse handelt es sich um Haschisch der Güteklasse 1, das nach Abschluss des Strafverfahrens statt in Bongs und Joints in einer andalusischen Müllverbrennungsanlage in Luft aufgelöst wird.

