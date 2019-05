Zwei Segelboote mit zehn Tonnen Haschisch im Mittelmeer gekapert

Italienische und spanische Zollbehörden vermelden Doppelschlag gegen den Haschisch-Schmuggel zwischen Marokko und Europa

Es ist bedrückend: Immer öfter gelingt es den im Mittelmeer operierenden Kampeinheiten von Polizei und Zoll, den Haschisch-Nachschub aus Marokko empfindlich zu stören. Letzte Woche gingen zwei Segelyachten vor Sizilien und Ibiza ins Netz, die randvoll mit dem beladen waren, was den Menschen in Europa unerlaubtes Wohlbefinden bereitet.

Die italienische Polizei sprach von einem “neuen schweren Schlag gegen den Drogenhandel in der Straße von Sizilien”. Die französischen und spanischen Behörden hatten das zwölf Meter lange Segelboot, das unter türkischer Flagge von der Maghreb-Küste des Golfs von Oran unterwegs war, bereits länger im Visier. Als klar wurde, dass das Boot Richtung Italien segelt, wurde die Guardia di Finanza in Palermo eingeschaltet. Laut Medienberichten schnappte die Falle vor der sizilianischen Westküste zu. Bei schwerer See übernahm zunächst die italienische Luftwaffe das Geleit, bis schließlich zwei Patrouillenboote 96 Seemeilen vor der Insel Marettimo die Yacht aufbrachten. Nachdem Zollbeamte das Segelboot geentert und sich davon überzeugt hatten, dass es sich bei der Ladung um das avisierte Haschisch handelt, ging es im Schlepptau zum Hafen von Palermo. Die drei türkischen Crewmitglieder wurden in Gewahrsam genommen – und das Boot entladen. Zum Vorschein kamen 187 Haschischballen mit einem Gesamtgewicht von 5.474 Kilogramm, die laut italienischen Behörden einen Wert von 50 Million Euro haben sollen. Dieser Schätzung liegt offensichtlich der Straßenverkaufspreis zugrunde, um den Bust möglichst spektakulär aussehen zu lassen.

Seit Sommer 2018 konnte die Guardia di Finanza insgesamt sechs Segelboote mit derartigen Mengen Cannabis-Harz in der Straße von Sizilien abfangen. Matteo Salvini, Innenminister und Parteichef der rechtsradikalen „Lega Nord“, beglückwünschte die fleißigen Anti-Cannabis-Krieger und forderte: „Keine Gnade für die Verkäufer des Todes!“

Stürmisch ging es auch rund 140 Seemeilen südlich der Balearen zu, wie spanische Medien berichten. Zwei Patrouillenboote aus Palma und Valencia jagten letzten Montag zwischen Mallorca und Ibiza bei schwerer See eine zwölf Meter lange Segelyacht, die mit einer nicht geringen Menge Haschisch an Bord von der marokkanischen Küste bei Nador nach Europa in See gestochen war. Auch diesen Transport hatten Polizeispitzel angekündigt. Die Zollbehörde berichtete, dass die Operation mit „ernsthaften Schwierigkeiten“ verbunden war. Bei starken Winden und Wellen von drei bis vier Metern Höhe soll es kein leichtes Unterfangen gewesen sein, das Boot zu kapern. Vor allem musste schnell gehandelt werden, da die drei spanischen Crewmitglieder nach der Entdeckung alles versuchten, die Segelyacht auf hoher See zu versenken. Nachdem das Boot geentert war und der Wassereinbruch gestoppt werden konnte, wurde Kurs auf Ibiza genommen. Die erste Inspektion des Schiffskörpers förderte schließlich 150 Ballen zu je 30 Kilogramm zu Tage. Insgesamt wurden rund 5.000 Kilogramm Haschisch sichergestellt, die laut spanischem Zoll jedoch nur einen Wert von knapp acht Millionen Euro haben.