Cannabisdemonstration lockt circa 8000 Besucher zum Demonstrieren in Berlin an



Gestern fand zum 23. Mal die Hanfparade in Deutschlands Hauptstadt statt. Für die Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken, die Beendigung der Strafverfolgung gewöhnlicher Konsumenten und für eine Rehabilitation der nützlichen Hanfpflanze trafen sich in Berlin am 10.08.2019 erneut zig Tausende Legalisierungsbefürworter und Aktivisten zum friedlichen Demonstrieren, um der Regierung des Landes erneut einen Wink mit dem Zaunpfahl zu geben. Zu lange schon wird an einer Verbotspolitik festgehalten, die keine positiven Auswirkungen auf das heiß diskutierte Thema hat und nur dem Schwarzmarkt in die Hände spielt. Zu lange haben sich Polizisten und Gerichte mit rechtschaffenen Bürgern abgekämpft, da man diese beim Konsum einer Jahrtausende alten Nutz-, Heil-, und Rauschpflanze erwischte. Um eine möglichste schnelle Veränderung der fatalen Situation herbeizuführen, versammelte man sich, wie schon seit 1997, damit Vernunft und moderne Erkenntnisse in der Cannabispolitik endlich Einzug erhalten. Die Hanfparade 2019 ist gelaufen!



Unter dem diesjährigen Motto „Legalisierung nur mit dir!“ trafen sich ab 12:00 Uhr erste Demonstrationsteilnehmer auf dem Berliner Alexanderplatz, um in Steinwurfnähe zum Roten Rathaus erste Programmpunkte der Hanfparade 2019 einzuläuten. Nach einer Auftaktkundgebung begannen Redebeiträge verschiedener Persönlichkeiten aus Politik und Aktivismus, musikalische Beitrage lockerten zwischen drei Blöcken argumentativ logischer Forderungen die Stimmung auf. Frank Tempel von LEAP-Deutschland, Kirstin Kappert-Gonther von der grünen Partei und Georg Wurth vom Deutschen Hanfverband ließen beispielsweise ihre Erkenntnisse und vernunftbasierten Argumente von der etwas vergrößerten Bühne schallen, die allesamt ein Ziel verfolgten. Deutschland muss in der Cannabisfrage endlich mit der Zeit gehen lernen und sich den Veränderungen auf der Welt stellen. Dazu gehört eine Drogenpolitik, die nicht aufgrund von versteiften Vorstellungen und Idealen in versteinerten Parteien mehr Schaden anrichtet als das sie ihn verhindert. Etwas verspätet startet dann der Demonstrationszug um 15:30 Uhr, der nach Veranstalteraussage bis zu über 8000 Personen zählte. Mit lautsprecherbeladenen LKWs und wummernden Beats zog sich dann die Hanfparade 2019 ihren Weg durch die Berliner Innenstadt und lud vorbeischlendernde Passanten und Touristen zum Staunen und Schießen von Fotos ein.



Ein sehr buntes Publikum, das von jung bis alt und von freakig bis gediegen reichte, feierte dann eine Hanf-Party die für eine deutliche Veränderung der Umgebungsluft sorgte. Cannabis ließ sich bei vielen Teilnehmern in Form von Joints und anderen Mischungen in den Händen finden und wurde während der gesamten Veranstaltung konsumiert, als würde es den 420-Day an einem anderen Datum in Deutschland für jedermann geben. Rauchsäulen stiegen dann auch am Ende des Umzuges weiter in die Berliner Luft, da sich an den geparkten Musiktrucks, im Park und vor der Bühne der Hanfparade alle Ankommenden nicht aufgrund von Angst vor Polizei und drohenden Sanktionen davon abbringen ließen, kontinuierlich ihre konischen Glimmstängel kreisen zu lassen. Die Staatsmacht hielt sich äußerst zurück, die geltende Gesetzeslage durchzusetzen und Besucher der Demonstration unnötig zu drangsalieren. Somit war die Hanfparade 2019 eine für alle Seiten vollkommen friedliche Veranstaltung, auf der erneut der Duft der Freiheit der Hanfpflanze im Vorfeld der Legalisierung genossen werden konnte. Bis 22:00 Uhr unterhielt neben den laut schallenden Techno-Lastwägen eine Mischung aus Beiträgen und Musik, wobei sogar Culcha Candela sich die Ehre gaben, die 23. Hanfparade gebührend zu unterstützen.



Die Hanfparade 2019 lief somit sehr gut – jetzt müsste es nur noch genauso in der Politik flutschen!

