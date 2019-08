Wie geht es weiter?

Der Abschied von Marlene Mortler lässt Fragen offen



Marlene Mortler ist Geschichte – zumindest bezüglich der deutschen Drogenpolitik. Nachdem man die 63-jähriger Mutter eines ehemaligen Cannabiskonsumenten nach Brüssel wählte, wird der bislang vereinnahmte Posten der Bundesdrogenbeauftragten endlich wieder frei und ist für neue Gesichter geeignet.



Wer sich jedoch auf den heißen Stuhl traut, ist derzeit noch nicht bekannt. Sicher ist jedoch, dass erneut die CSU einen Politiker stellen wird, der sich künftig mit den drängenden Fragen der fehlgeleiteten Verfolgungsstrategie auseinanderzusetzen hat. Und zwei Personen sind laut Augsburger Allgemeinen groß im Rennen. Zum einen wäre da der ausgebildete Münchner Arzt Stephan Pilsinger, der der Meinung ist, dass intensiver Cannabiskonsum ganz besonders dumm machen würde, zum anderen steht Emmi Zeulner hoch im Kurs, die zwar als Krankenpflegerin ebenfalls zur gesundheitlichen Hilfeleistung geschult wurde und sich deshalb wohl einst auch für die Freigabe von Medizinalhanf einsetze, dennoch aber keinen Sinn darin erkennt, warum Cannabis für den Freizeitgebrauch ohne Strafverfolgung gehandelt werden sollte. Selbst die Forderung einer bundesweit einheitlichen Geringe Menge stößt bei ihr schon auf heftigen Widerstand. In beiden Fällen scheint somit sicher, dass die Drogenpolitik in Deutschland weiterhin unter keinem guten Stern stehen wird, sollte eine der beiden erwähnten Personen in die Lage versetzt werden, sich künftig um das Wohlergehen von Konsumenten kümmern zu müssen.



Während die Drogenberichte der Bundesregierung in den letzten Jahren zwar wenig Erfolgsmeldungen bezüglich der Effektivität der eingesetzten Strategie verlauten lassen konnten, der kürzlich veröffentlichte Alternative Drogenbericht aufgrund der Situation eine dringende Veränderung der gesamten Handhabung empfiehlt, dürfte es hierzulande in der nächsten Zeit leider weiterhin wenig Licht im Dunkeln geben. Anstatt sich an den empfohlenen positiven Beispielen aus Portugal, Uruguay oder Kanada orientieren zu wollen, oder ähnlich der Schweizer und der französischen Methode echten Expertenmeinungen mehr politisches Gewicht zu verleihen, wird es bei uns wohl daher erneut ein „weiter so“ in der Frage der Cannabislegalisierung geben, bis endlich andere Kräfte den Posten des Drogenbeauftragten der Bundesregierung erbeuten können.



Freunden der Hanfpflanze sei es daher empfohlen, möglichst gelassen die Ruhe zu bewahren, sich nicht weiter über die Unwissenheit der politischen Köpfe schwarzzuärgern, sondern abzuwarten, bis Vernunft und Willen die Situation letztendlich zum allgemeinen Vorteil verändern werden. Dass die Legalisierung aus gutem Grund auch in Deutschland an die Tür klopft, ist schließlich aufgrund der globalen Fortschritte nicht länger überhörbar, auch wenn gewisse Menschen in den falschen Positionen sich mit alten Phrasen lieber weiterhin die Ohren so lange wie möglich verstopfen versuchen.



Wir hören dagegen – anstatt verbohrten Politikern beim Wichsen – lieber weiterhin dem Gras beim Wachsen zu!

