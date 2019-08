Linke und FDP fordern Cannabis-Freigabe in Meck-Pomm

Ganz Mecklenburg-Vorpommern soll Modellregion zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene werden

Sadhu van Hemp

Auch in Mecklenburg-Vorpommern regiert das Elend in Form einer großen Koalition aus SPD und CDU. Und die hält eisern daran fest, Cannabis-Konsumenten zu kriminalisieren und zu entwürdigen. Hauptverantwortlich für die fröhliche Kifferjagd der Polizei in Meck-Pomm ist die SPD-Genossin Manuela Schwesig (45), die den Posten der Ministerpräsidentin nach dem krankheitsbedingten Rücktritt von Erwin Sellering geerbt hat und keinerlei Anstalten macht, ihre Richtlinienkompetenz dahingehend einzusetzen, die Anti-Cannabis-Politik ihrer Regierungskoalition auf den Prüfstand zu stellen. Die gelernte Beamtin sitzt das lästige Drogenthema aus und lässt den CDU-Koalitionären, die das Innen- und Justizressort führen, freie Hand im War on Drugs. Für Polizei und Justiz herrschen traumhafte Bedingungen, um nach Herzenslust Hänflingen und anderen Stonern auf den Zahn zu fühlen.

Doch es gibt Widerstand im mit rund 1,6 Millionen Einwohnern am dünnsten besiedelten Bundesland: Linkspartei und FDP wollen den menschenverachtende Umgang mit Cannabis-Konsumenten und das Komplettversagen der Regierung in der Drogenpolitik nicht länger hinnehmen. Beide Parteien verweisen auf die steigende Zahl an Rauschgiftdelikten in MV, die sich seit 2011 verdoppelt hat. Laut Landeskriminalamt erfasste die Polizei 2018 insgesamt 6669 Fälle, davon 3882 Verstöße gegen das Hanfverbot.

Der Landtagsabgeordnete Torsten Koplin (Linke) findet den Aufwand, der mit der Strafverfolgung von Konsumenten betrieben wird, völlig unangemessen und fordert „einen generell anderen Umgang mit Cannabis“. Der richtige Weg sei die kontrollierte Freigabe für Erwachsene – und das in ganz Mecklenburg-Vorpommern als Modellregion. Damit könne nicht nur die Polizei entlastet, sondern auch der kriminelle Schwarzmarkt ausgetrocknet werden. FDP und Linke betonen, mit diesem Vorstoß keinesfalls Drogen und kriminelle Machenschaften verharmlosen zu wollen. Torsten Koplin merkt an, dass „Legalität oder Illegalität nichts über die Gefährlichkeit von Drogen aussagen“. Schließlich sei auch Alkohol für den Menschen gefährlich – dennoch ist er nicht verboten.

Ähnlich argumentiert David Wulff, Generalsekretär der FDP in Mecklenburg-Vorpommern: „Privatkonsum in geringen Mengen ist in der Gesellschaft längst akzeptiert.“ Der für Erwachsene legale Besitz und Konsum brächte erhebliche Vorteile. Menschen würden von Drogenhändlern und vom Einstieg in härtere Drogen fern- bzw. abgehalten werden. Zudem könnte Cannabis ähnlich wie Zigaretten besteuert werden und gutes Geld einbringen, das für Präventionsarbeit, Beratung und Suchtbehandlung zur Verfügung stünde. Wie immer bringt die FDP das Modell der Abgabe über Apotheken in Spiel – und bleibt sich somit dem Ruf treu, vorrangig die Oberschicht mit wirtschaftsfreundlicher Klientelpolitik zu beglücken.

Die angestoßene Diskussion über eine „Freigabe von Cannabis in der Modellregion MV“ stößt bei der CDU, die Hanf ungeachtet aller wissenschaftlichen Erkenntnisse noch immer als Einstiegsdroge verteufelt, auf heftige Kritik. CDU-Landeschef Vincent Kokert bleibt ganz auf Parteilinie und liefert die üblichen Textbausteine: „Alkohol- und Drogenmissbrauch sind in der Gesellschaft jetzt schon ein wachsendes Problem, das zum Teil dramatische Folgen hat. Das Problem wird garantiert nicht kleiner, wenn wir Drogen legalisieren.“

Die mit vier Sitzen im Landtag vertretene Fraktion der Freien Wähler bläst ins selbe Horn wie die CDU: Cannabis sei eine Einstiegsdroge und die Freigabe führe zu mehr Straftaten. „Wenn wir eines in Mecklenburg-Vorpommern nicht gebrauchen können, dann sind es noch mehr Delikte unter Drogeneinfluss”, teilte die Fraktion am Montag mit.

Aus Sicht der betroffenen Cannabis-Verbrecher ist der Vorstoß der Linken und FDP, Meck-Pomm als Modellregion ins Gespräch zu bringen, nur politisches Säbelrasseln ohne Folgen. Schwesigs SPD und die Helfershelfer aus dem CDU-Lager sitzen mit 42 von 71 Sitzen im Schweriner Landtag fest im Sattel. Erst 2021 hätten FDP, die derzeit nur außerparlamentarisch opponiert, und Linke eine Chance, sich daran zu erinnern, was sie heute versprechen.

Und dass es mit diesen Versprechungen oftmals nicht weit her ist, zeigte sich vor kurzem in Schleswig-Holstein. Dort regiert die FDP mit den Grünen und der CDU. Im Koalitionsvertrag war vereinbart, beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) ein Modellversuch zur Abgabe von Cannabis an Erwachsene in Schleswig-Holstein zu beantragen. Am Ende scheiterten die Bemühungen an der CDU, die sich dezent zurückhielt und die Koalitionspartner durch ihre Untätigkeit ins Leere laufen ließ. FDP und Grüne warfen das Handtuch und die Jamaika-Regierung hat nicht den geringsten Schaden genommen.

Doch so trüb die Aussichten auch sind, die Lichtblicke mehren sich. Jede Initiative in Sachen Cannabis-Legalisierung, auch wenn sie noch so aussichtslos scheint und vielleicht auch ist, trägt dazu bei, dass immer mehr Menschen aufgeklärt werden und sich nicht mehr vor dem bösen Hanf fürchten müssen.

