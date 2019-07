Deutsche Polizeigewerkschaft pocht auf Cannabis-Verbot

DPolG-Landesverband Bayern kennt keine Gnade und fordert konsequente Bestrafung der Genießer des „Rauschgifts“

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Die Einflussnahme der deutschen Polizei auf Politik und Justiz wird immer penetranter und unerträglicher. Bestes Beispiel ist das neue Polizeiaufgabengesetz (PAG) in Bayern, dass die Funktionäre und Eliten der Polizei dem Söder-Kabinett 2018 abgerungen haben. Seitdem dürfen in Verdacht geratene Personen nach Gutdünken, also ohne Anklage, bis zu drei Monate in vorbeugenden Polizeigewahrsam genommen werden. Der Wunsch der Polizei nach besseren Arbeitbedingungen wurde von der CSU erfüllt – zum Nachteil der Bürger, von denen sich viele an dunkle Zeiten erinnert fühlen. Noch ist die Demokratie standhaft, aber mit dem neuen Polizeiaufgabengesetz wurden auch jene obskuren Gestalten gestärkt, die auf den Tag X hinarbeiten. Heute sind es „nur“ ein paar Asylsuchende, die schikaniert und zermürbt werden, morgen könnte es jeden treffen, der der Polizei ein Dorn im Auge ist.

Vier Berufsverbände betätigen sich als Sprachrohr der deutschen Ordnungshüter. Während sich die Gewerkschaft der Polizei (GdP), der Bund Deutscher Kriminalbeamter und die „Bundesarbeitsgemeinschaft kritischer Polizistinnen und Polizisten“ gemäßigt bis aufgeschlossen zeigen, kennt die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) unter ihrem Bundesvorsitzenden Rainer Wendt nur eine politische Position: Law and Order – und davon kann es aus Sicht der „Freunde und Helfer“ nicht genug geben. Die Polizeibeamten der DPolG wollen nicht nur dem Gesetz dienen, sondern darüber hinaus die Gesetzgebung und Rechtsprechung nach ihren mehr als fragwürdigen Vorstellungen und Maßgaben mitgestalten.

Man denkt mit bei der DPolG – auch in Sachen Cannabis. Nur leider ist das, was sich die Vordenker dieser Organisation ausdenken, alles andere als alltagstauglich. Ähnlich wie die katholische Kirche, die an den Bedürfnissen und Wünschen ihrer Schäfchen vorbeipredigt, verharrt die Deutsche Polizeigewerkschaft in dem Irrglauben, dass Cannabis eine Geißel der Menschheit ist.

Bei der Fachtagung „Lagebild Rauschgift“ Anfang Juni prophezeite der Vorsitzende der „DPolG-Kommission Kriminalpolizei“ Markus Schlemmer gar den Niedergang der deutschen Zivilisation: „Für mich ist eine große Sorge, mit der Freigabe von Cannabis ein weiteres Problem zu bekommen. Bereits jetzt ist Alkohol für uns ein Problem im polizeilichen Alltag. Aber Alkohol werden wir aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegdenken können. Und wenn wir jetzt noch ein weiteres Problem hinzubekommen, dann befürchte ich, dass unsere Gesellschaft weiter degeneriert.“ Schon erstaunlich, welch einer verräterischen Wortwahl sich der Herr Kriminaloberrat aus Bayern bedient.

Wie tief die Anti-Cannabis-Ideologie in den Köpfen der Polizei-Eliten eingepflanzt ist, stellt der bayerische Landesverband der DPolG am deutlichsten unter Beweis. Letzten Freitag bekräftigten die Gewerkschafter in einer Pressemitteilung ihre strikte Haltung, Cannabis-Konsumenten auch zukünftig zu kriminalisieren und abzustrafen. Dem Vorstoß der bayerischen SPD und Grünen nach einer Hanffreigabe steht der Landesvorsitzende Rainer Nachtigall ablehnend gegenüber: „Wir sprechen uns nach wie vor dafür aus, auch den Besitz geringer Mengen dieses Rauschgifts konsequent zu sanktionieren. Die regelmäßige Einstellung von Strafverfahren ist ein falsches Signal an Konsumenten geringer Cannabis-Mengen“.

Auch der auf der DPolG-Fachtagung in Spiel gebrachte Vorschlag des Polizeiexperten für Betäubungsmittelrecht Jörn Patzak, BTM-Bagatelldelikte nur noch als Ordnungswidrigkeit zu ahnden, kommt für Rainer Nachtigall nicht in Frage. Zu diskutieren wäre das nur, wenn die wiederholte Ordnungswidrigkeit des Cannabisgenusses zur Straftat qualifiziert wird. Ziel der Polizei sei es, Cannabis-Konsumenten von der „Droge“ abzubringen. Der Gewerkschafter könne sich vielleicht noch vorstellen, dass die Geldbuße bei der Teilnahme an einer verpflichtenden Drogenberatung entfällt: „(…) um zu lernen, wie du vernünftig auch ohne Drogen leben kannst.“

Der Polizeibeamte Nachtigall mag es also „vernünftig“ – so wie die eifrigen Burghausener Kollegen, die letzte Woche ganz im Sinne der DPolG auf einer Wiese unter weißblauem Himmel eine einzelne Marihuana-Pflanze beschlagnahmen konnten, die „augenscheinlich mit gärtnerischem Aufwand gepflanzt und gepflegt worden war“. Die Vernunft gebietet selbstverständlich ein aufwendiges Ermittlungsverfahren gegen „Unbekannt“ und eine Pressemeldung mit einem Fahndungsaufruf: „Wer hat den „Gärtner“ beobachtet? Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Burghausen.“

