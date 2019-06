Zugang zur Medizin aber nur in ganz speziellen Krankheitsfällen

In Deutschland hängt die Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken genauso hinterher, wie die Versorgung vieler Tausend Cannabispatienten, die ab März 2017 aufgrund einer Lockerung der Gesetzeslage regulär Medizinalhanf vom Arzt verschrieben bekommen haben. Dass es aber in der EU auch noch langsamer vorangehen kann, zeigt das Beispiel Irland, wo erst gestern der erste Anlauf genommen wurde, in Zukunft Marihuana für Schwerkranke als Medizin anzubieten. Ein Gesetz zur Legalisierung der jetzt folgenden Handlungen des Medical Cannabis Access Programms wurde gestern vom irischen Gesundheitsminister Simon Harris unterzeichnet, dass den Weg zu medizinischem Cannabis ebnen soll. Medizinisches Marihuana ist in Irland legalisiert worden.



Ein auf fünf Jahre angesetztes Pilotprojekt wurde gestern in die Wege geleitet, dass Patienten mit schweren Krankheiten in Zukunft den Einsatz von legalem Cannabis zu medizinischen Zwecken erlauben wird. Erstmalig wird damit in Irland der Gebrauch von Marihuana bei ganz speziellen Krankheitssymptomen genehmigt, nachdem man zwei Jahre lang seitens der Health Products Regulatory Authority die genauen Vorgaben des Programms überprüfte. Bei Spastiken im Zusammenhang mit Multipler Sklerose, hartnäckiger Übelkeit mit Erbrechen im Zusammenhang einer Chemotherapie und bei schwerer, behandlungsresistenter Epilepsie dürfen Patienten in Irland nun darauf hoffen, dass ihnen in Bälde das natürliche Medikament zur Verfügung gestellt werden wird, und dass es ihnen bei ihren schweren Beschwerden hilft. Die Verschreibungen müssen vor den Behandlungen jedoch noch von einem Fachberater verschrieben werden und werden nur in Betracht gezogen, wenn alle anderen Behandlungen bislang fehlgeschlagen sind.



Trotz dieser großen Einschränkungen sprach der Gesundheitsminister Simon Harris von einem Meilenstein, der jedoch nicht falsch verstanden werden sollte, denn Marihuana großflächiger zu legalisieren käme niemanden in den Sinn. „Seit Jahren kämpfen Familien dafür, dass dieses Programm eingeführt wird, und seit Jahren stehen wir vor vielen Herausforderungen, Hindernissen und Hürden. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, um dieses Programm voranzutreiben und das Leben vieler Familien im ganzen Land zu verbessern“, waren seine anschließend angefügten Worte. Da es derzeit aber noch keine medizinischen Cannabisprodukte in Irland gibt, sieht die Gesetzgebung jetzt vor, dass gewerbliche Betreiber, deren Cannabisprodukte den festgelegten Anforderungen entsprechen, ab sofort Produkte für den irischen Markt anliefern können.



Ein recht kleiner Schritt im großen Spiel um legales Cannabis, aber immerhin!

