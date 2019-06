Google verbietet Apps, die den Erwerb von Cannabis erleichtern



Auch wenn das Internet eigentlich ein freies virtuelles Land sein sollte, haben sich in der Geschichte des Netzes einige Konzerne neben Regierungen derartig breit gemacht, dass sie den Ton in der digitalen Welt angeben. So zählen Facebook und Google wohl zu den bekanntesten Webseiten unserer Erde, die zusätzlich zu ihren finanziellen Hintergründen noch weit mehr Machthabe besitzen, um gewisse Inhalte aus den Browsern der Nutzer fernzuhalten. Nachdem sich der Konzern von Mark Zuckerberg nach etwas Überlegung immerhin darauf einließ, legal agierende Cannabisfirmen nach einem Zertifizierungsprozess auf der eigenen Webseite wieder auffindbar zu machen, schlägt nun Google in die umgekehrte Richtung. Neue Richtlinien bei Google bezüglich Marihuana sorgen jetzt dafür, das alle Apps aus dem Google-Play-Store verschwinden müssen, die es dem Nutzer erleichtern könnten, sich mit Marihuana oder THC-haltigen Produkten einzudecken.



Wohl aufgrund der Ungereimtheiten der amerikanischen Gesetzeslage hat Google vergangene Woche neue Richtlinien veröffentlicht, in denen erklärt wird, was für Anwendungen aus dem Google-Play-Store zu verschwinden haben, wenn sie mit dem Cannabis-Business in Verbindung stehen. Da der Verkauf von Marihuana auf Bundesebene seitens des Federal Law verboten bleibt, auch wenn Landesgesetze den Handel mit legalem Cannabis erlauben, schreitet man nun ein und möchte dem übergreifenden Gesetz entsprechen. Die möglichen Bestrafungen für die Untergrabung des Bundesgesetzes scheinen dem mächtigen Google-Konzern zu heikel ausfallen, weshalb nun erneuerte Richtlinien bezüglich Cannabis ausgearbeitet wurden. Fortan zählen alle auf dem Google-App-Store verfügbaren Anwendungen zu den schwarzen Schafen, sollten sie dazu beitragen können, dass Cannabis in einem virtuellen Warenkorb erworben werden kann. Auch hat die Hauptfirma Alphabet fortan alle Apps auf dem Kieker, die Nutzern die Organisation eines Einkaufes bei Lieferung oder selbst der Abholung erleichtern. Alleine die Hilfestellung, Produkte mit THC zu erwerben, widerspricht den neuen Regeln, die nun bei Google gelten.



In einer Stellungnahme gegenüber dem Portal Marijuana Moment soll laut Motley Fool ein Sprecher von Google die strengen Regeln mittlerweile etwas heruntergespielt haben, in dem er allen Betreibern derartiger Apps empfahl, einfach den stattfindenden Einkaufsprozess außerhalb der auf Google erhältlichen Anwendung durchzuführen, um den Richtlinien wieder entsprechen zu können. Dennoch dürfte sich diese Lösung als etwas umständlich und kundenfeindlich herausstellen, da zum einen die Anwendungen eine professionelle wie zeitaufwendige Umprogrammierung verlangen dürften und sich die Anwender der Apps auf die einschneidende Veränderung ihrer Einkaufsgewohnheiten anschließend erst einmal einlassen müssen.



Dass eine strenge Hand im Netz gegen Cannabis regiert, soll dazu wohl aktuell auch nochmals der Facebook-Konzern gezeigt haben, da sich dieser nach längeren Debatten erneut dazu entschied, Werbung für berauschende Hanfprodukte weiterhin nicht auf seinem Portal zuzulassen. Auch eBay steht hinter den virtuellen Prohibitionisten und verbietet weltweit immer noch den Handel mit CBD-Produkten, da der nicht berauschende Wirkstoff in den Waren einer dem jeweiligen Land entsprechenden Regulierung unterliegen würde.



Schnöde neue Welt!

