Von Robotern Iglus auf dem Roten Planeten herstellen lassen.

Das Cannabis – beziehungsweise Hanf – nicht nur medizinisch anwendbar ist oder als Rauschmittel dienlich sein kann, wissen viele Menschen schon seit Ewigkeiten. Besonderes als Rohstoff ist die Pflanzen ein Tausendsasa, die immer wieder für die eine oder andere Überraschung sorgt. So konnte neben Teilen für Automobilen bereits der Dämmstoff für Häuser überzeugen, auch klang die Prognose, Hanf als Energiespeichermedium zu verwenden, äußerst vorteilhaft. Jetzt hat ein Team Studenten aus der Tschechischen Republik und Holland eine neue Verwendung für den Rohstoff Hanf entdeckt, um die Erforschung des Weltalls etwas zu erleichtern – im wahrsten Sinne des Wortes. Aufgrund des geringen Gewichtes und der hohen Belastbarkeit der Fasern der Pflanze kann seit Neustem der Häuserbau auf dem Mars mit Hanf in Angriff genommen werden.



Wie Radio Praha meldet, sind Studenten aus Prag und Delft auf die Idee gekommen, Hanf in den Weltraum zu schicken, damit bei einer möglichen Besiedlung des Roten Planeten Roboter Iglus für Menschen aus Hanffasern bauen. Voraussetzung für die Studenten der Technischen Hochschule Prag sowie ihre Kommilitonen aus Holland war die Idee, dass Naturstoffe und leichte Materialien den Weg ins Weltall antreten müssen. Daher nahm man sich die Fasern der Hanfpflanze vor und verstärkte diese mithilfe verschiedener anderer Naturstoffe. Leim, Stärke, Xanthan und Gummi arabicum wurden in eine Lösung zum Hineintauchen verwandelt, um den ohnehin schon recht reißfesten Stoff aus Hanffasern noch fester zu gestalten. Anschließend wurde Robotern beigebracht, mit dem verhärteten Material aus Hanf gewisse Strukturen auf Gitter zu weben, die in ein Rahmenkonstrukt eingesetzt werden, das einem Iglu ähnelt. Auch wenn es sich bei dem nun vollendeten Studienprojekt nur um die Realisation eines Konzeptes handelt, welches wohl kaum in der Realität auf den Mars verfrachtet werden wird, so ist erneut eindrucksvoll bewiesen worden, dass die uralte Nutzpflanze Hanf auch in der Zukunft eine bedeutende Rolle bei der weiteren Erforschung des Weltraums spielen kann. Den Zugang zu einem Haus aus Hanf auf dem Mars werden Astronauten bei einer möglichen Besiedlung des bekannten Nachbarn der Erde sicherlich nicht dankend ablehnen, nur weil die Prohibition von Cannabis die Stimmung bezüglich des nützlichen Gewächses etwas abgeschwächt hat. Nach einigen Stunden wird das von Robotern verbaute Material schließlich so stark, dass es sogar zwei Meter hohe Konstruktionen trägt.



Also äußerst nützlich fernab der Heimat, wo es dann nicht einmal Gesetze hütende Polizisten gibt.