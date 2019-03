Neue Studie mit 901 Befragten lässt aber wieder keine genaue Schlussfolgerung zu.



Marihuana ist global auf dem Vormarsch. In immer mehr Orten der Welt wird eingesehen, dass das Verbot des natürlichen Rauschmittels nur stärkere Schäden verursacht als es der legale Zugang zum Pflanzenprodukt jemals könnte. Dennoch wehren sich gewisse Personen aus der Politik – und damit ganze Länder – gegen eine Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken. Nun gibt es einmal mehr eine wissenschaftliche Untersuchung, welche genau in die Hände dieser Prohibitionisten spielt, da ein weiteres Mal die Nachricht verbreitet werden kann, dass Kiffen zum Ausbruch von Psychosen führen könnte. Ganz sicher sind sich die Forscher dabei zwar immer noch nicht, dennoch reicht das Ergebnis des King’s College aus London schon wieder aus, um große Schlagzeile bei eingesessenen Publikationen zu machen. Und wieder ist Kiffen an Psychosen schuld …



Im April 2017 kamen Forscher der Universität von York zu dem Schluss, dass zwar starkes Marihuana genauer untersucht gehöre und möglicherweise leichter zum Ausbruch von Psychosen bei dafür prädestinierten Menschen führen könne, doch eigentlich wäre das Psychoserisiko durch Cannabis stark überschätzt worden. 20000 Menschen müssten an dem Konsum von potentem Gras gehindert werden, damit eine Person nicht den Ausbruch der psychischen Krankheit erleidet – Tabak wäre das schlimmere Übel. Ein gutes Jahr darauf fanden Forscher der Radboud Universität sowie der Virgina Commenwealth Universität dagegen bei einer DNA-Überprüfung von 180000 Personen heraus, dass kein Zusammenhang zwischen Psychoseausbrüchen und Marihuanakonsum gefunden werden könne, dagegen aber Psychosen sowie der Hang zum Cannabiskonsum durch genetische Prädestination verknüpft wären. Auch das genannte King’s College aus London konnte zu diesem Zeitpunkt noch aufzeigen, dass vor einem Ausbruch einer Psychose der Cannabiswirkstoff CBD gut gegen die versteckte Krankheit wirken würde. Jetzt hat genau dieses College jedoch aufgrund der Befragung von 901 Menschen möglicherweise wieder das Gegenteil herausgefunden, da hier der Personenkreis, welcher täglich Cannabis konsumierte, eine 30 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit besaß, an einer Psychose zu leiden. Ebenso gaben 30 Prozent der unter eine Psychose leidenden Personen an, täglich Marihuana zu konsumieren. Je höher der Wirkstoffgehalt des Cannabis in einem Land sei, desto stärker wäre das Risiko vertreten. Die Kontrollgruppe stammte schließlich aus elf Orten Europas sowie aus einem Teil Brasiliens, wo überall unterschiedliche Wirkstoffgehalte vorhanden wären. In Holland und England – wo das stärkste Weed erhältlich sein soll – wären die Krankheitsbilder am ehesten wahrzunehmen, was für einen Zusammenhang spräche. Dennoch konnten die Forscher keinen direkten Kontext herausfinden, da nur durch Selbstaussagen und durch Daten der europäischen Drogenbeobachtungsstelle alle Werte geschätzt wurden. Auch ließe sich laut der Psychologin an der University of Liverpool Suzi Gage nicht ausschließen, dass bei der „observativen Studie“ einige der Befragten ihre Symptome einer Psychose bereits besaßen, bevor sie das erste Mal Cannabis konsumierten, was ins Bild der Ergebnisse der Radboud Universität sowie der Virgina Commenwealth Universität aus dem Jahr 2018 passt.

Dennoch fühlen sich bekannte Prohibitionisten wie Doktor Rainer Thomasius sofort dazu berufen jetzt wieder lauthals gegen den Legalisierungsgedanken zu wettern und aufgrund der neusten Forschung Aussagen wie diese treffen: „Die Studie ist ein weiterer Beleg dafür, dass eine Legalisierung von Cannabis in gesundheitspolitischer Hinsicht verheerende Folgen hat.“



Dass in den USA, wo seit geraumer Zeit die wohl stärksten Cannbissorten erhältlich sind sowie auch aufgrund der Legalität ein gewisser Anstieg bei den sich nicht länger versteckenden Konsumenten zu verzeichnen ist – aber sich keine Erhöhungen der Psychoseausbrüche seitens Medizinern vermelden lassen – lässt den bekennenden Hanffeind dagegen natürlich schon seit über zweieinhalb Jahren vollkommen kalt.



Es muss wohl einfach das Kiffen am Übel in der Welt schuld sein – schätzungsweise.