Polizei stürmt Konzert von RAF Camora und Bonez MC – wegen Cannabis und Kokain

Megarazzia in München zielt auf Danceball-Musiker ab, trifft aber nur 90 von 13.000 Fans

Bild: nokomai / freeimages

Sadhu van Hemp

Am Freitag war Großkampftag der Münchener Polizei im Anti-Drogenkrieg. Kriegsschauplatz war die Münchener Olympiahalle, in der das Rapper-Duo Bonez MC (33) und RAF Camora (34) gemeinsam mit der „187 Strassenbande“ vor 13.000 Fans auftrat. Sinn und Zweck der Razzia war die Bekämpfung der Drogenkriminalität – also vornehmlich die Jagd auf Cannabis- und Kokainkonsumenten. Während die Musiker auf der Bühne das Publikum bespaßten, stürmte eine „spezialisierte“ Einsatzhundertschaft den Veranstaltungsort, unterstützt von der Verkehrspolizei und Kripobeamten des Dezernates für Rauschgiftdelikte. Insgesamt soll die Polizei bis zu 150 Einsatzkräfte in die nächtliche Offensive gegen die Künstler und deren Fans geschickt haben. Der Einsatzbefehl der Münchener Staatsanwaltschaft zielte somit ausschließlich auf Konsumenten ab.

Nachdem alle Ausgänge der Olympiahalle gesichert waren, kämpften sich die Freunde und Helfer der Polizei zum Backstage-Bereich vor, um im Umfeld der Musiker nach illegalen Drogen zu suchen. Auf dem Parkplatz sollen nach Angaben der beiden Rapper rund 70 Beamte die Tourbusse „zerlegt“ haben. Über Instagram teilte Bonez MC mit, dass er und RAF Camora nach dem Auftritt über Stunden festgesetzt und gefilzt wurden. Den von der Polizei erhofften Drogenfund bei den beiden Künstlern soll es jedoch nicht gegeben haben. „Schönen Gruß an die Polizei in München. Ihr wart zu sechzigst oder siebzigst in unseren Bussen. Glaubt ihr echt, wir nehmen Drogen? Schikane!“ RAF Camora ergänzte: „So etwas bringt nix. Es ist nur Promo für uns.“

Die Polizei hingegen spricht von einem Erfolg. Im Backstage-Bereich und im Tourbus seien Kokain und Cannabis sichergestellt worden. Die Rapper widersprechen der Darstellung der Polizei, dass im Tourbus Drogen gefunden wurden. Um die Razzia dennoch als großen Schlag gegen die Drogenkriminalität zu verkaufen, verweist die Polizei auf etliche vorläufige Festnahmen und Beschlagnahmungen geringer Mengen illegaler Betäubungsmittel. Die Leidtragenden des staatlichen Willküraktes waren demnach wieder einmal mehr die Konzertbesucher. Fans des Reggaemusikers Hans Söllner wissen bereits seit Jahrzehnten ein Lied davon zu singen, dass die Polizei Konzerte von unliebsamen Musikern mit Vorliebe ins Visier nimmt.

Die Bilanz diesmal: „Wir verzeichnen etwa 60 Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und 30 Anzeigen wegen Verkehrsdelikten im Zusammenhang mit Alkohol oder Drogen“, teilte der Pressesprecher der Münchener Polizei mit. Die Razzia war bereits länger geplant, da es Hinweise gab, dass auf Konzerten des Bürgerschreck-Duos illegale Drogen konsumiert werden.

Der Mammut-Einsatz der Münchener Polizei ist alles andere als ein Erfolg und eher als Reinfall zu werten. Denn der Plan von Polizei und Staatsanwaltschaft, die „Proll-Rapper“ medienwirksam als böse „Drogis“ hinzustellen, ging nicht auf. Außer Spesen nichts gewesen – und das auf Kosten der Steuerzahler, zu denen auch mehrere Millionen unbescholtene Cannabis-Konsumenten zählen.

Das Konzert am Samstag in Wien mit 14.000 Besuchern ging ohne Polizeirazzia über die Bühne.