Studie der Universität von Kent vergleicht Länder mit unterschiedlicher Gesetzeslage.

Foto: Archiv



In Deutschland ist die Drogenpolitik ziemlich Paradox. Während Alkohol und Zigaretten jährlich für viele Zehntausend Tote verantwortlich sind, Marihuana niemanden umbringt, sind erstere Drogen von der Gesellschaft akzeptiert, während Cannabis noch immer gern zu unrecht verteufelt wird. Die Menschen an den langen Hebeln der Politik wollen einfach nicht einsehen, dass weder das natürliche Kraut einen Schaden in der Allgemeinheit verursachen würde noch dass ein Ende der Verbotspolitik einen wesentlich besseren Schutz für Kinder und Jugendliche bedeuten würde. Und dies obwohl in regelmäßigen Abständen bewiesen werden kann, dass die Freigabe von Hanf viele greifbare Vorteile mit sich bringen würde. Horrorstudien ohne gefestigte Fundamente lassen dagegen die Fronten verhärten und geben den Gegnern der Legalisierung neues Zündholz für das Entfachen weiterer Nebelkerzen, welche bei unentschlossenen Bürgern eine auf Tatsachen fußende Meinungsfindung verhindern. Jetzt gibt es aber einmal wieder eine erfreulichere Botschaft aus den wissenschaftlichen Kreisen, die der Argumentation der Legalisierungsbewegung zugutekommt. Ein wissenschaftliches Team der Universität Kent nahm sich Informationen über 100000 Schüler und Jugendliche aus 38 verschiedenen Ländern vor und fand dabei heraus, dass weder Strafverfolgung noch die öffentliche Verfügbarkeit für die Konsumgewohnheiten verantwortlich gemacht werden können. In anderen Worten: Das Verbot von Cannabis ist wirkungslos!



Die Studie von Alex Stevens, einem Professor in Strafrecht der Kent-Schule für Sozialpolitik, Soziologie und Sozialforschung, nahm sich Daten der Weltgesundheitsorganisation über Schulkinder vor die Lupe, in welchen über 100000 Jugendliche bezüglich ihrer gesundheitlichen Verhaltensweisen analysiert wurden. Die Kids welche aus 38 verschiedenen Staaten stammten – darunter Frankreich, Deutschland, USA, Russland, Kanada und England – gaben aufgrund der unterschiedlichen Gesetzeslagen, unter denen sie aufwuchsen, Auskunft über den Sinn und Unsinn der Verbotspolitik bei Cannabis. Alex Stevens kommt nach der Überprüfung seiner Datensammlung dabei zu dem Ergebnis, dass eine liberale Drogenpolitik nicht für das Konsumverhalten der Jugendlichen verantwortlich sein kann.



Bei der Analyse wurden Unterschiede zwischen den Ländern – einschließlich des Nationaleinkommens – und zwischen den Jugendlichen untersucht – einschließlich ihres Geschlechts, ihres Wohlstands und ihrer psychischen Probleme. Ausschlaggebend war für ihn eine andere Studie mit anderem Ergebnis aus dem Jahr 2015, bei welcher herausgekommen sein soll, dass liberale Gesetze zum Drogenkonsum animieren würden. Jedoch ließe sich dieses alte Fazit nicht belegen, berücksichtige man die Unterschiede des Konsumverhaltens zwischen Jungen und Mädchen in den verschiedenen Ländern und nutze alle zur Verfügung stehenden Daten effektiv. Unter der verbesserten Betrachtung inklusive dieser Aspekte konnte kein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen politischer Liberalisierung und Cannabiskonsum bei Jugendlichen gefunden werden. „Meine Studie entspricht somit einigen anderen Untersuchungen, die davon berichten können, dass eine höhere Strafandrohung und Verfolgung keinen Einfluss auf das Konsumverhalten besitzen und den Einsatz von Cannabis unter Jugendlichen verringern“, sagte Professor Stevens über das wissenschaftlichen Ergebnis seiner Untersuchung. Weder würden scharfe Gesetze Kids vom Kiffen abhalten noch würde eine liberale Gesetzeslage Kinder und Jugendliche zum Konsum von Cannabis animieren. Nun hoffte Alex Stevens, dass seine Studie dazu beitragen kann, die übereifrigen Prohibitionisten davon etwas überzeugen zu können, die kontraproduktive und äußerst schädliche Prohibition von Cannabis mit neu geöffneten Augen zu betrachten und vielen prohibitionistisch eingestellten Ländern einen Wink mit dem Zaunpfahl zu liefern, wie man zukünftig in der Cannabisdebatte voranschreiten müsse. „So wie es aussieht, sind die Schäden und Kosten, die sich daraus ergeben, dass Menschen, die Cannabis konsumieren, strafrechtlich verurteilt werden, nicht durch einen Effekt in der Verringerung des Cannabiskonsums gerechtfertigt“, mahnt er daher auch noch an.



Ob die damit ebenfalls angesprochenen Suchtexperten aus Deutschland – wie der gebetsmühlenartig alte Argumente wiederholende Dr. Rainer Thomasius – diese neuen Erkenntnisse der Universität von Kent akzeptieren werden und ihre Meinung bezüglich der Kausalzusammenhänge zwischen Hanffreigabe und Konsumverhalten endlich einmal den wissenschaftlich überprüften Wahrheiten anpassen, muss nach den neusten Aussagen dieses sehr speziellen Expertenkreises leider weiterhin bezweifelt werden. Die Freigabe von Rauschhanf zu Genusszwecken in Teilen der USA habe nach Thomasius Wahrnehmung dort unweigerlich auch zu einem gestiegenen Konsumverhalten unter Jugendlichen geführt, während Deutschland mit der restriktiven Politik einen guten Schnitt im europäischen Vergleich liefere. Hierzulande wolle er die angeblich durch Cannabiskonsum verursachten steigenden Zahlen bei Verkehrsunfällen, suizidalem Verhalten und von Psychoseausbrüchen verhindern. Offensichtlich weiterhin mit den alten Mitteln der gescheiterten Prohibition, die für steigende Konsumentenzahlen, höhere Wirkstoffwerte und sinkende Preise auf dem Schwarzmarkt verantwortlich sind – und dieses ganz ohne jegliche Kundenrechte, Altersbeschränkung und Jugendschutzmaßnahmen.



Ein Geniestreich sondergleichen …