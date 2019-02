Paradoxien der deutschen Drogenpolitik

Denken wir an das Wohl unserer Kinder!



Von Sadhu van Hemp



Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung warnt geradezu gebetsmühlenartig vor einer Cannabis-Legalisierung, um unsere Kinder zu schützen. Marlene Mortler hat ein besonders großes Herz für Kinder – doch Platz für erwachsene Menschen hat dieses Herz offensichtlich nicht. Dass dieser edle Kinderschutz zugleich Millionen volljährige Cannabiskonsumenten stigmatisiert, diskriminiert und kriminalisiert, nehmen die Prohibitionspolitiker billigend in Kauf – in dem Aberglauben, mit dem Hanfverbot der Gesellschaft einen Dienst zu erweisen. Dabei wird völlig ausgeblendet, dass der medizinische Nutzen des Heilkrauts wissenschaftlich längt belegt ist und die Wirkstoffe vielen gesunden wie kranken Menschen hilft, Körper und Seele in Balance zu halten. Das heißt, der Genuss von Cannabis hat auch eine vorbeugende Wirkung auf die Gesundheit der Menschen – und das für jede Alterklasse.



Für Mortler und die Bundesregierung zählen die wissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse nicht: Cannabis ist verboten, weil es illegal ist. Eisern halten sie fest an der Hanflüge – mit dem absurden Ziel, geistig gesunde Menschen so lange einer Gehirnwäsche zu unterziehen, bis niemand mehr weiß, dass der Hanf ein Balsam ist. Die Regierung will kein weiteres Suchtmittel zulassen und verweist darauf, dass Alkohol und Nikotin der Volksgesundheit bereits genug Schaden zufügen. Diese unsinnige Gleichsetzung von Cannabis mit hochtoxischen Substanzen wie Alkohol und Nikotin gibt den Prohibitionisten die moralische Rechtfertigung für das Cannabisverbot, obwohl es in der Menschheitsgeschichte bislang keinem einzigen Konsumenten gelang, sich tot zu kiffen.



Die Absurdität der deutschen Cannabisverbotspolitik wird umso deutlicher in Anbetracht der Tatsache, dass legal erhältliche Drogen krankmachen und töten. Jährlich verzeichnet Deutschland weit über 100.000 tabakbedingte und rund 75.000 alkoholbedingte Sterbefälle. Doch das Gemeinwohl in punkto Alkohol-, Nikotin- und Medikamentenmissbrauch interessiert die Volksvertreter nur marginal. Würden gleiche Maßstäbe angelegt werden, dann bliebe nur der konsequente drogenpolitische Schritt, genau diese Suchtmittel zu verbieten und gegen Hersteller, Händler und Konsumenten mit derselben Härte vorzugehen, die in Sachen Cannabis Anwendung findet. Auch bei diesen Substanzen muss die Prämisse gelten: Denken wir an das Wohl unserer Kinder!



Doch das Gegenteil ist der Fall. Die selbsternannten Volkssuchtexperten im Deutschen Bundestag finden es völlig in Ordnung, dass der Vater dem Sohne bereits mit vierzehn Jahren das Bier- und Weintrinken antrainieren darf, dass die Mutter rauchend die Kinder zur Kita fährt und der Kinderarzt für jedes Zipperlein bunte Pillen verschreibt. Früh werden sie konditioniert, unsere Kleinsten, wenn die Bundesdrogenbeauftragte für ein Pressefoto lächelnd einen Bierkrug in die Kamera hält und zugleich den Genuss von Cannabis verteufelt.



Angesichts dieser Auswüchse kann den Deutschen nur attestiert werden, dass sie in jeder Hinsicht „voll druff“ sind und gar nicht merken, dass das moralinsaure Gerede der Cannabisgegner an Verlogenheit nicht zu übertreffen ist. Wem wirklich der Kinder- und Jugendschutz am Herzen liegt, der sollte nicht das Heilkraut Cannabis ächten, sondern ohne Wenn und Aber alles verbieten, was bei missbräuchlicher Anwendung der Selbstschädigung des Menschen dienlich ist. Und dazu zählen auch so einige Medikamente, deren Nutzen vornehmlich darin besteht, den Profit der Gesundheitsindustrie zu maximieren.



Dabei wäre es so einfach, den Missbrauch legaler Drogen und den daraus entstehenden gesundheitsabträglichen Folgen entgegenzuwirken. Cannabis als Genussmittel und Medikament böte vielen gesunden und kranken Menschen eine Alternative zu den erlaubten Suchtstoffen, die ein hohes Abhängigkeitspotential in sich bergen und bei langfristiger Anwendung das Leben erheblich verkürzen. Hätte die Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler wirklich ein Herz für die lieben Kleinen, dann wüsste sie, dass die Konditionierung unserer Kinder auf legale harte Drogen das vorrangige gesellschaftliche Problem darstellt, das es aus der Welt zu schaffen gilt.