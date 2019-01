Joschka Fischer und die Cannabis-Droge

Grünen-Urgestein will kanadischem Cannabis-Hersteller in Deutschland die Pfründe sichern

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Joschka Fischer kehrt zurück zu den Wurzeln, heißt es in der deutschen Presselandschaft. Das klingt spannend und vielversprechend. Doch das ist auch schon alles, denn der Ex-Außenminister wird wohl kaum wieder als Chauffeur in eine Droschke steigen und in seiner Freizeit auf am Boden liegende Polizisten eintreten. Dazu ist der 70-jährige Genussmensch viel zu wohlhabend und übergewichtig. Ebenso wenig wird der Geldprolet auf seinem Anwesen im Berliner Nobelortsteil Grunewald einen Cannabis-Grow starten oder auf dem Global-Marijuana-March Gesicht zeigen.

Nein, Joschka Fischer wird nur insofern zu den Wurzeln zurückkehren, indem er sich treu bleibt und weiter nur seinen eigenen (pekuniären) Vorteil sucht – und das vor allem auf Kosten anderer. Wie damals 1999, als er gemeinsam mit Kanzler Gerhard Schröder den Tabubruch beging und erstmals seit 1945 deutsche Soldaten in den Krieg schickte, der obendrein völkerrechtlich umstritten war. Der Ichmensch Fischer verkörpert wie kein anderer den klassischen Emporkömmling, der nach oben dient und nach unten tritt. Kurz gesagt, Fischer ist kein Mann ritterlicher Tugenden, sondern ein falscher Fuffziger, der nicht hält, was er verspricht.

Seine Berufung in den internationalen Beirat des kanadischen Cannabis-Produzenten Tilray ist daher mit Skepsis zu betrachten. Es mag zwar schön klingen, dass sich der frühere Vizekanzler fortan „auf professioneller Ebene für die Legalisierung von Cannabis einsetzt“, doch letztlich geht’s nur ums Geldverdienen. Der abgehalfterte Polit-Pensionär verfolgt nur die wirtschaftlichen Interessen einer Aktiengesellschaft aus Übersee – ohne Rücksicht auf die Wünsche der in Deutschland seit mehr als einem halben Jahrhundert kriminalisierten Cannabis-Konsumenten.

Joschka soll die Strippen ziehen, damit das Kapitalunternehmen möglichst großen Wettbewerbsvorteil hat, wenn in deutschen Landen irgendwann einmal der staatlich lizenzierte Cannabis-Anbau startet. Fischer und seinem neuen Arbeitgeber geht es nicht darum, den Hanf zu befreien, sondern den Menschen zu stehlen. Cannabis-Produzenten wie Tilray wollen den ganzen Kuchen. Fischers vornehmliche Aufgabe wird ganz bestimmt nicht darin bestehen, seinen Einfluss dahingehend geltend zu machen, den Hänflingen schöne Geschenke zu machen. Vielmehr wird der neue deutsche Tilray-Berater in den Chor der börsendotierten Unternehmen einstimmen, die mit Hilfe der Cannabisagentur das Big Business nach Gutsherrenart unter sich aufteilen wollen. Einer Duldung von Kleinproduzenten, Cannabis Social Clubs und Haschischimporteuren wird ein Joschka Fischer also nicht das Wort reden, denn das sieht die Beratertätigkeit bei Tilray nicht vor.

Für die Cannabis-Legalisierung auf deutschem Boden ist Fischers Engagement bei Tilray kein Gewinn. Zwar wird sich der grüne Polit-Altstar in den nächsten Tagen und Wochen wie eine Sau durchs Dorf treiben lassen und in etlichen Talkshows für sich und seine neuen Arbeitgeber Werbung machen, aber unterm Strich ist der wirklichen Befreiung der Hanfcommunity damit nicht gedient.