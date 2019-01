Österreichischer Expertenbericht spricht gegen Medizinalhanfblüten

Liberalisierung von Cannabis in der Medizin erhält eine Absage.



Obwohl sich immer wieder noch einige Stimmen gegen den Einsatz der auch hierzulande erlaubten Therapie mit Cannabisblüten in Medien melden und sogar mit altbackenen Argumenten der natürlichen Arznei ihre Heilkraft absprechen wollen, so wurde selbst in Deutschland mittlerweile eine Mehrzahl der aktiven Hausärzte davon überzeugt, dass Marihuana in der Medizin unbedingt eingesetzt gehört. In Österreich versuchte jetzt ein ehemaliger Abgeordneter, der sich zu den im Land lebenden 1,5 Millionen Schmerzpatienten zählt, die Gesetzeslage mittels einer Forderung an die dortige Bundesregierung etwas aufzuweichen, damit neben den bislang erhältlichen synthetischen Cannabisextrakten endlich natürlicher Medizinalhanf verwendet werden darf. Doch der folgend erstellte österreichische Expertenbericht spricht gegen Medizinalhanfblüten im Apothekenverkauf.



Da noch viel zu oft schwere Medikamente mit zu starken Nebenwirkungen im Einsatz in Österreich sind, forderte Peter Kolba in einem Entschließungsantrag die Regierung sowie die Ministerin für Gesundheit und Soziales dazu auf, einen „Gesetzesvorschlag zur Liberalisierung von Cannabis für medizinische Zwecke vorzulegen„. Aus diesem Grund ließ man den obersten Sanitätsrat, also die Ärzte- und Apothekerkammer sowie den Hauptverband der Sozialversicherungsträger, etwas Entscheidungsfindung betreiben und überließ ebenso der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit sowie führenden Schmerzmedizinern das Wort, damit diese in einem Expertenbericht geschlossen ihre Meinung zur geforderten Sachlage abliefern konnten. Wenig überraschend bezeichnet die Wiener Zeitung die dort aufgefundene Empfehlung, welche vom Tenor die Einstellungen der österreichischen Bundesregierung teilt und daher dem Einsatz von natürlichen Cannabisknospen in der Medizin eine Absage erteilt. Die Vertreter der klassischen Schmerzmedizin begründen ihre Entscheidung mit der Verfügbarkeit bereits erhältlicher Cannabispräparate, die zwar synthetisch, aber dafür auf Krankenschein verfügbar sind, sowie aufgrund der wissenschaftlich noch nicht erwiesenen Wirksamkeit von medizinischen Cannabisblüten. Die in Österreich lebenden Befürworter der Liberalisierung des medizinischen Einsatzes von Marihuana befürchten somit nicht zu unrecht, dass in ihrem Land eine reformbedürftige Situation im Sinne der konservativen ÖVP-FPÖ-Regierung dauerhaft festgefahren werden könnte.



Dass ein Abbau von ewig aufgebauschten Argumenten in der Öffentlichkeit jedoch etwas Zeit in Anspruch nehmen kann und auch viele Mediziner erst noch ihren Informationsmangel bezüglich Cannabis selbstständig beheben müssen, erläutert Martin Pinsger, ein österreichischer Orthopäde mit einer Spezialisierung auf Schmerz. Man müsse dazu auch eigentlich nur nach Kanada schauen und sich dabei immer wieder ganz objektiv fragen, warum Cannabis dort für medizinische Zwecke legal im Einsatz sei.