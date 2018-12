Altria und Cronos Group Inc. sind in Gespräche verwickelt.

So wie erst vor wenigen Wochen bekannt wurde, dass der Coca-Cola-Konzern nach reichlichen Überlegungen erst einmal doch nicht in den wachstumsstarken Cannabismarkt einsteigen wird, so sind nun die Tatsachen bekannt geworden, dass eine weitere weltweit agierende Firma mit dem grünen Kraut mehr als nur liebäugelt. Der Hersteller von Marlboro schielt auf den Cannabismarkt und ist in Gespräche mit der Cronos-Gruppe verwickelt, worauf der Aktienwert des Gras herstellenden Unternehmens sogleich in die Höhe schoss.

4,23 Prozent sind die Aktien der Cronos Group Inc. am Dienstagmorgen angestiegen, nachdem die kanadischen Produzenten von Marihuana ihr Wissen über die aktuell stattfindenden Gespräche mit dem Marlboro-Hersteller Altria über ein potenzielles Geschäft mit der Allgemeinheit teilten. Bereits am Montag gab es schon erste Gerüchte, dass derartige Gespräche seitens des Zigarettenherstellers über einen Einstieg in die Branche getätigte würden, welche anschließend ihre Bestätigung durch den Cannabishersteller fanden. „In Bezug auf eine solche Transaktion wurde bislang keine Einigung erzielt, und es kann auch noch nicht garantiert werden, dass solche Diskussionen zu einer Investition oder einer anderen Transaktion führen, an der die beiden Unternehmen beteiligt sind“, sagte die Cronos Gruppe jedoch noch vorsichtig, um nicht zu viele Erwartungen zu schüren, die anschließend zu Enttäuschung führen könnten. Dennoch stiegen die Aktien des kanadischen Unternehmens am Dienstag nach der Bekanntgabe der stattfindenden Gespräche insgesamt noch einmal auf circa sechs Prozent an, was zu einer Wertschätzung der Cronos Gruppe von circa 2 Milliarden Dollar führte. Altria – die unter anderem die Philip-Morris-Gruppe in den USA vertreten – haben auf Nachfragen bezüglich der beäugten Geschäftsabschlüsse bisher nicht reagieren wollen, was den Erwartungen über einen der größten Deals zwischen einem regulären Tabakhersteller und dem aufkeimenden Cannabismarkt aber zurzeit in keinster Weise einen Abbruch tut. Da die Aktien des unter der Hand Krebs verkaufenden Unternehmens im vergangenen Jahr einen Einbruch von zwanzig Prozent erlebten, ist es schließlich mehr als nur wahrscheinlich, dass man sich dort nach neuen und möglicherweise auch gesünderen Einnahmequellen umschaut und beim Schielen auf den Cannabismarkt fündig wurde.

Weed anstatt Tabak – warum auch nicht, Philip Morris?