Verwaltungsgericht Berlin weist Klage zurück.

Gerichte in Deutschland haben mit Cannabis viel zu tun. Genügend Fälle aufgrund von Konsum, Handel, Anbau und Einfuhr finden tagtäglich ihren Weg zu Rechtsanwälten und Richtern, doch auch ganz spezielle Gründe lassen die Gerichte immer wieder mit der vielschichtigen Materie beschäftigen. Am Mittwoch hat ein ehemaliger Anwalt vor dem Verwaltungsgericht Berlin eine Verhandlung verloren, in der er über seinen befreundeten Rechtsanwalt den deutschen Staat verklagte, da er nach der Ausübung seines erlernten Berufes nun im Alter keine Cannabisverkaufsstelle nach holländischem Vorbild eröffnen dürfe. Ein pensionierter Rechtsanwalt wollte legalen Cannabishandel vor Gericht erkämpfen und verlor leider, da dies laut Verwaltungsgericht eine Sache des parlamentarischen Gesetzgebers wäre.

Der 69-jährige ehemalige Rechtsanwalt Thomas Herzog verfolgt den Plan, während seines Lebensabends einen Coffeeshop nach holländischem Vorbild zu eröffnen. Er ist der Meinung, dass das Cannabisverbot überholt und längst nicht mehr gerechtfertigt ist. Sein befreundeter Anwalt Thomas Gerloff vertrat daher den Mandaten vor dem Verwaltungsgericht Berlin, um die Situation baldmöglichst zu verändern, damit Herzog bei einer Eröffnung einer solchen Hanfverkaufsstelle nicht in strafrechtliche Bredouille gerät. Auf mehr als hundert Seiten wurde daher begründet, warum es Zeit wäre, die derzeit noch verbotene Natursubstanz freizugeben und einen Status zu erzwingen, den auch Zigaretten und Alkohol besitzen. „Cannabis ist allgegenwärtig und für gesunde erwachsene Menschen ungefährlich“, betonte Gerloff während der Verhandlung am Mittwoch, doch stieß bei den entscheidenden Richtern nich auf offene Ohren. Als Vertreter des angeklagten Staates Deutschlands erschien im Gericht ein leitender Angestellter des Gesundheitsministeriums, der noch vor der Absage seitens der entscheidenden Richter der Meinung gewesen war, dass der Kläger kein Recht besäße, eine Veränderung des Cannabisverbotes gerichtlich zu erzwingen, da die Prohibition verfassungsgemäß wäre. „Die Klage ist unzulässig“, sagte er. Der Bundesrat müsse schließlich seine Zustimmung geben, wolle man berauschende Hanfgüter für den Konsum Erwachsener erlauben. Falls der Kläger nicht mit der Auslegung seiner Grundrechte zufrieden wäre, müsse er vor dem Bundesverfassungsgericht eine Klage einreichen. Da das Verwaltungsgericht Berlin also eigentlich somit nicht für die Klage zuständig sei, aber sich der Bundestag in der Vergangenheit mehrfach gegen eine Freigabe von Cannabis ausgesprochen hat, wäre man eindeutig nicht der richtige Ansprechpartner, mahnte das Gericht zur Begründung der gefällten Entscheidung. Obwohl Cannabis laut Anwalt Gerloff für gesunde Menschen ungefährlich und dazu allgegenwärtig erhältlich sei, der Kampf gegen den Schwarzmarkhandel seitens des Staates komplett verloren wäre, wollte das Verwaltungsgericht nicht über die vielschichtige Forderung des pensionierten Rechtsanwaltes entscheiden, sondern verwies auf die grundsätzliche Natur der Thematik, weshalb nur der Bundestag diese Debatte endgültig klären könne. Dennoch ist das Urteil nicht direkt rechtskräftig, sodass eine Berufung vor dem Oberlandesgericht Berlin-Brandenburg möglich wäre. Gegenüber der Berliner Zeitung sagte der vertretende Anwalt Thomas Gerloff daher auch, dass man die Politik weiter auf Trab halten und die gesellschaftliche Debatte über die Freigabe von Cannabis weiterführen werde.

Keep on fighting!