Ein öffentlicher Zug am Joint mit Folgen.

Elon Musk gilt als Pionier unserer Zeit. Der Chef von Tesla, der mit batteriebetriebenen Wagen die Welt und mit SpaceX das Weltall erobern möchte, hält es aber nicht für unmöglich, dass das Leben nur eine Simulation darstellt, weshalb er sich vielleicht vor wenigen Monaten dazu hinreißen ließ, öffentlich an einem brennenden Joint zu ziehen. Nachdem die Aufnahmen viral gingen und häufig im Internet geteilt wurden, sind weltbekannte Geschäftspartner von Musk offensichtlich auch auf die Tatsache hingewiesen worden, dass Elon Musk tatsächlich Marihuana konsumiert hat. Nun scheint dieses Verhalten spezielle Skeptiker auf den Plan gerufen zu haben, die in dem Konsum von Cannabis ein ernsthaftes Problem sehen, obwohl die nun doch recht unüberlegt scheinende Tat in einem US-Bundesstaat vonstattenging, in dem der Genussgebrauch erlaubt ist. Die NASA überprüft Elon Musk aufgrund seiner Kiffgewohnheiten.

Sicherheitsüberprüfungen von Boeing und SpaceX sollen gerade seitens der US-Raumfahrtbehörde NASA gestartet werden, welche laut Erklärungen an die Washington Post dem Zweck dienen sollen, ein „drogenfreies Umfeld“ bei den beiden Unternehmen zu garantieren, da sie zukünftig im Auftrag Astronauten zu der Internationalen Raumstation ISS beförderten. Weil SpaceX bereits 2019 einen Flug zur Station geplant habe, wären die Überprüfungen – wie auch beim anderen NASA-Partner Boeing – jetzt vonnöten. „Wir müssen der amerikanischen Öffentlichkeit beweisen, dass ein Astronaut, den wir in eine Rakete hineinsetzen, stets sicher ist“, wird NASA-Direktor Jim Bridenstine in der Washington Post laut Süddeutscher Zeitung zitiert. Mehrere Monate sollen die Sicherheitsüberprüfungen in Anspruch nehmen, die auch Hunderte direkter Gespräche mit Angestellten der beiden Unternehmen vorsehen. Dabei soll herausgefunden werden, wie die Firmenkultur genau funktioniere. Tatsächlich sollen die Aufnahmen des Whiskey trinkenden und an einem Joint ziehendem Elon Musk gewisse Personen in höheren Kreisen der amerikanischen Raumfahrtbehörde derartig beunruhigt haben, sodass die von der NASA geplanten Überprüfungen im direkten Zusammenhang gesehen werden können. „Wenn ich etwas Unangemessenes sehe, ist es meine Hauptsorge, welche Form von Kultur diese Unangemessenheit hervorgebracht hat und ob die NASA darin verwickelt sein könnte“, zitiert man Bridenstein in der Washington Post weiter. Da gelebte Kultur in einem Unternehmen aus der Chefetage nach unten wirke, müsse überprüft werden, ob darin etwas die Sicherheit gefährden könne, was bei einer Bestätigung der Befürchtungen daraufhin sofort geändert gehöre.

Ein kurzer Zug mit weitreichenden Folgen für die gesamte Menschheitsgeschichte …