Die „Hanfpartei“ ist gegründet

Erstes Etappenziel der „Hanfpartei – die wahren Sozialdemokraten“ ist die Zulassung zur Europawahl 2019

Am Samstag fand im westfälischen Lippstadt der Gründungsparteitag der Hanfpartei statt – und der erste Parteichef heißt Roland Kahl, ein Logistik-Fachmann aus dem Bayerischen. Die Cannabis-Legalisierung sei der „Markenkern“ der Hanfpartei, die sich aber nicht als „Ein-Themen-Partei“ versteht. „Legales Cannabis ist nur der Anfang“, versprechen die Gründungsmitglieder mit Verweis auf das Parteiprogramm, das Antworten auf alle gesellschaftspolitischen Fragen gibt.

In der Pressemitteilung der Hanfpartei ist von Aufbruchstimmung die Rede. „Ich hoffe, wir haben heute Geschichte geschrieben“, mit diesen Worten beendete der einstimmig gewählte Erste Vorsitzende der „Hanfpartei – die wahren Sozialdemokraten“ den Gründungsparteitag. Nun wollen sich die Genossen auf den Weg machen – und das „nicht nur für die Legalisierung von Cannabis als Genussmittel, sondern auch für die Wiederentdeckung einer der wertvollsten Nutzpflanzen der Welt und die Anerkennung von Cannabis als effektive Naturmedizin für Schmerzpatienten, Krebserkrankungen, Migräne, Demenz und vieles mehr.“

„Je mehr ich mich mit dem Thema befasse, desto mehr Aspekte dieser großartigen Pflanze erkenne ich“, sagt Peter Wittfeld, im neuen Vorstand für das Thema „Hanf als Nutzpflanze“ zuständig. „Diese Pflanze ist ein wahres Wunder“.

Gleich vier Vorstandsmitglieder kümmern sich um den Bereich Hanf: Neben Wittfeld sind das Salvatore Ercolani (Genuss-Hanf), Iris Kalok (medizinisches Cannabis) und Thomas Bozdogan (Grow). „Für uns ein ganz wichtiges Thema“, erklärt Roland Kahl. „Wir wollen dem Hanf endlich Gerechtigkeit verschaffen. Aber es ist natürlich nicht unser einziges Thema“.

In der Pressemitteilung heißt es weiter, dass Jörg Gastmann, der Kandidat für die Wahl zum Europaparlament 2019, mit „economy4mankind.org“ in den letzten 15 Jahren ein Programm entwickelt habe, das nach Überzeugung der anderen Mitgründer die wichtigsten ökonomischen und gesellschaftlichen Probleme lösen kann.

„Das Programm umfasst schnell und einfach umsetzbare Lösungen, die auch mehrheitsfähig sind“, sagt Gastmann, der selbst nicht als Vorstand kandidierte, sondern einfaches Mitglied blieb. „Angefangen von A wie Arbeitsmarkt, wo wir mit einer Unterbeschäftigungssteuer alle Menschen fair an der Wertschöpfung der Wirtschaft beteiligen können, oder ein damit verbundenes, von der Wirtschaft als Lohnkosten finanziertes hohes Grundeinkommen, über ein neu orientiertes Bildungssystem, Gesundheitssystem, die Beseitigung von Spekulationen an Finanz- und Immobilienmarkt bis hin zu Z wie Zuwanderung – überall bieten wir detailliert durchdachte und begründete Lösungen mit Auswirkungen, wie sie bisher gar nicht vorstellbar sind. Wir bieten eine gewaltfreie Revolution per Stimmzettel als Alternative zum Zerfall unserer Gesellschaft und Demokratie“.

„Lippstadt war der Aufbruch. Darin sind sich alle Teilnehmer einig“, sagt Pressesprecher Dirk Westerheide. Thomas Bozdogan, im Vorstand für das Thema „Grow“ verantwortlich, fügt an: „Nach diesem grandiosen Tag, an dem ich viele wunderbare Menschen kennenlernen durfte, fühle ich mich meiner Vision von einer Welt, in der jeder Mensch die bestmögliche Version seiner Selbst sein darf, ein Stück näher.“

Iris Kalok, im Vorstand zuständig für Medizinalhanf, ergänzt: „Wir haben einen langen Weg vor uns. Dazu benötigen wir Vertrauen, Ausdauer, Flexibilität, Liebe für unser Tun. Doch wenn ich an die Philosophie denke, die wir, als Gemeinschaft, verwirklichen wollen, weiß ich, jeder Augenblick lohnt sich.“

Dass alle Gewählten einen Haufen Arbeit vor sich haben, um „eine neue Politik und neue Gerechtigkeit in Deutschland durchzusetzen“, ist allen bewusst. „Eine Mammutaufgabe“, sagt Hans-Joachim Kalok (Vorstand Energie, Umwelt, Verkehr und Energie). „Nun sind wir aufgestanden und wir wollen Verantwortung übernehmen. Die Zeit ist reif für Politik mit Herz und Verstand“.

Dazu müssen jetzt bis zum 27. März 2019 mindestens 4.000 Unterstützer-Stimmen gesammelt werden, damit die Partei zur Europawahl im Mai 2019 zugelassen wird. „Die Hanfpartei wird das beherzt und selbstbewusst angehen“, kündigt der stellvertretende Vorsitzende Hajo Selzer an. „Willy Brandt sagte einst: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Ich sage: Wir müssen die Ökonomie für die ganze Menschheit wagen, um die Demokratie zu retten.“

Angst vor einem Scheitern im politischen Geschäft der verkrusteten deutschen Parteienlandschaft haben die Gründungsmitglieder der Hanfpartei nicht. Der Vorsitzende Roland Kahl ist zuversichtlich, dass der Kampf David gegen Goliath gut ausgehen wird: „Ich fürchte mich nicht vor der intellektuellen Ausstattung mancher politischer Gegner – ich fürchte mich vor dem Fehlen derselben“.