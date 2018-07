Neue linke Partei – für Cannabis und wahre Sozialdemokratie

Die Vorbereitungen für die Gründung der „Hanfpartei“ laufen auf Hochtouren

Sadhu van Hemp

Oft gefordert, aber nur belächelt wurde der Wunsch vieler Cannabis-Freunde, die die Vertretung ihrer ureigenen Interessen allzu gerne in die Hände einer Hanfpartei gelegt hätten. Dabei kam die Kritik an der Gründung einer eigenen Partei nicht von außen, sondern verstärkt aus den eigenen Reihen. Die Platzhirsche der Aktivistenszene in Berlin taten das Bestreben als zu aufwendig und unseriös ab. Befürchtet wurde, dass eine Ein-Themen-Partei im komplizierten Parteiengeflecht über kurz oder lang in der Bedeutungslosigkeit versinken würde und aller Aufwand für die Katz sei.

Doch alle Schwarzmalerei derer, die sich als Privatiers in der Legalisierungsszene tummeln, konnte eine Gruppe von langjährigen Aktivisten und Prohibitionsopfern aus Nordrhein-Westfalen nicht davon abhalten, sich den lang gehegten Traum der Gründung einer basisdemokratischen Partei zu erfüllen. Am 15. September ist es dann soweit. Die erste Vollversammlung der „Hanfpartei – die wahren Sozialdemokraten“ wird das Baby der Hänflinge in Lippstadt aus der Taufe heben und ins politische Rennen schicken. Kurz gesagt, alle einigermaßen demokratisch denkenden Cannabisfreunde bekommen eine echte politische Heimat in Form einer Partei, die weit über die Agenda der Cannabislegalisierung hinausgeht.

Wie der vollständige Name der Hanfpartei ahnen lässt, geht es um mehr als nur um die Cannabis-Legalisierung. Die „Hanfpartei – die wahren Sozialdemokraten“ will dabei helfen, eine „enkel-taugliche“ Welt zu schaffen und zu hinterlassen, so wie es auch die etablierten Parteien des linksgrünen Politspektrums versprechen, aber nicht halten. Das mittlerweile vollständig ausgearbeitete Parteiprogramm ist sozialdemokratischer Natur und fordert u.a. „eine Welt ohne Kriege“, „einen Arbeitsmarkt, der den Interessen unserer Enkel untergeordnet ist“ und „eine nachhaltige Wirtschaft, die den Planeten ökologisch rücksichtsvoll behandelt, damit auch unsere Enkel diesen wunderbaren Planeten genießen können.“ Die Philosophie der Hanfpartei ist der Gegenentwurf aller rechtskonservativen und völkischen Parteien, die die Menschen mit ewiggestrigen Parolen in eine Zukunft führen wollen, die in der Vergangenheit liegt. Die Werte und Ziele der Hanfpartei fußen auf Humanismus, so wie er in Artikel 1 bis 19 des Grundgesetzes verankert ist.

Das, was die Freunde der „Hanfpartei – die wahren Sozialdemokraten“ mit viel Fleiß und unbezahlter Mühe zu Papier gebracht haben, ist für jeden politisch Interessierten eine höchst spannende Lektüre. Das politische Programm der Hanfpartei gleicht einem Manifest, das nicht nur den Cannabisfreunden als Leitfaden in die Zukunft dienen könnte. Denn was ist schon ein Friedenschluss im Anti-Cannabis-Krieg, wenn wir unseren Enkeln einen Globus hinterlassen, auf dem kein Grashalm mehr wächst und die Menschen in Elend und Armut dahinvegetieren?

Ach, übrigens: Anders als in anderen Parteien und politischen Organisationen ist die Mitgliedschaft in der Hanfpartei kostenlos, gratis und für lau. Auch ersparen uns die „wahren Sozialdemokraten“ penetrante Spendenaufrufe. Auf der Website heißt es dazu: „Spenden? Lass man stecken! Wir arbeiten ohne Geld. Wenn Du uns finanziell unterstützen willst, entscheide selbst, in was Du investieren willst. Zum Beispiel in Facebook-Promotions. Oder gesponserte Blog Posts. Oder Werbeartikel. Oder was auch immer. Du entscheidest.“