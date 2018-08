Dresdner Polizei startet Offensive im Anti-Cannabis-Krieg

Aktueller Kriegsbericht über das Schlachtgeschehen im Elbtalkessel

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Dresden ist ein gefährliches Pflaster für Menschen, die anders leben, denken und aussehen, als die sächsische Volksseele erlaubt. Im „Florenz des Nordens“ herrscht ein deutsch-völkischer Geist, der das öffentliche Leben bestimmt und jedem freiheitsliebenden Menschen das Fürchten lehrt. Wer wie in Berlin nach seiner Fasson leben will, bekommt es in Dresden schnell mit den Strafverfolgungsbehörden zu tun, die alle unerwünschten Personen nach Herzenslust drangsalieren und gesellschaftlich zu vernichten trachten.

Die Cannabis-Prohibition kommt der Dresdner Polizei dabei gut zupass. Anständige Bürger und Bürgerinnen kiffen und dealen nämlich nicht. Im Umkehrschluss bedeutet das für die Polizei, dass Cannabis-Konsumenten und Schwarzmarkthändler unanständige Menschen sind, die gejagt und ausgemerzt werden müssen, weil sie kriminelle Schädlinge sind. Obendrein ist das Hanfverbot ein hilfreiches Instrument, um denen auf den Zahn zu fühlen, die nicht sächsisch aussehen und daher per se in jeder Hinsicht verdächtig sind.

In Dresden geht es fraglos hoch her im Anti-Cannabis-Krieg, und die Polizei gibt alles, um möglichst viele Opfer zu produzieren – zur Freude der besorgten Bürger, die immer montags auf dem Theaterplatz vor der Semperoper ihr Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit wahrnehmen und sich in ihrer grenzenlosen Dummheit ein politisches System wie im Dritten Reich erträumen. Ganz im Sinne dieser Ewiggestrigen kämpften Kampfeinheiten der Polizei letzte Woche an vorderster Front, um all die Menschen ins Visier zu nehmen, die augenscheinlich nicht ins Stadtbild passen. Vier Tage dauerte die Schlacht in der Äußeren Neustadt gegen die eigene Bevölkerung – und das rund um die Uhr.

„Die unterschiedlichen Einsatzzeiten sind Strategie, um für unser Gegenüber unberechenbar zu bleiben“, verriet Polizeisprecher Marko Laske (44) den Schlachtplan zur „Bekämpfung der Straßenkriminalität“.

Am Donnerstag gab es gleich zwei Großoffensiven – erst nachmittags, und weil es so schön war, stürzten sich noch einmal am Abend 85 Anti-Drogen-Krieger ins Getümmel. Die Kampfhandlungen dauerten rund sechs Stunden, bei denen 131 verdächtig aussehende Personen in die Mangel genommen werden konnten. Am Ende der Schlacht konnten die als Söldner im Anti-Drogen-Krieg eingesetzten Polizeibeamten 14 mutmaßliche Suchtgiftverbrecher mit der Repressionskeule kampfunfähig machen. Darunter befanden sich sieben Wurzelsorben im Alter von 18 bis 42 Jahren und ein 19-jähriger Fremdling mit guineischen Pass, die wegen des Besitzes von Marihuana oder Haschisch mit einer Strafanzeige abgefertigt wurden. Wie immer mussten die Anti-Cannabis-Krieger den Westafrikaner etwas härter anpacken, da er sich laut Polizei den Vollstreckungsbeamten widersetzte.

Zum Unverständnis der Dresdner Polizei regt sich aber auch Widerstand. Die massiven Polizeieinsätze finden nicht bei allen Dresdnern Anklang. So wird der Polizei unterstellt, dass „vor allem (…) nicht-deutsch wahrgenommene Menschen“ das Ziel der Kontrollen seien und sogenanntes „racial profiling“ vorgenommen würde. „Verdachtsunabhängige Kontrollen und Einschüchterungen gegenüber Jugendlichen und People of Color gehören mittlerweile zum Tagesgeschehen in der Dresdner Neustadt“, heißt es auf der Internetseite sachsens-demokratie.net. „Dabei ist die Polizei oft übergriffig und gewalttätig. Wenn Menschen dann zu Hilfe eilen bzw. die Betroffenen über ihre Rechte aufklären, werden diese oft ebenfalls von der Polizei bedrängt.“

Die Polizei weist die Vorwürfe natürlich zurück: Allein das Aussehen oder die Staatsangehörigkeit der Personen sei kein Auswahlkriterium für Kontrollen, teilte ein Polizei-Pressesprecher mit.

Dass der Polizei kein Wort zu glauben ist, brachten am Samstag rund 100 Teilnehmer eines Spaziergangs in der Dresdner Neustadt zum Ausdruck, die sich mit den Betroffenen rassistischer Polizeigewalt solidarisieren. Dabei wurde auf die zunehmende Gewalt und Schikane der Polizei im Viertel hingewiesen und vor dem neuen Polizeiaufgabengesetz nach bayerischer Art gewarnt.

Der abendliche Spaziergang der bösen sächsischen Gutmenschen verlief entgegen der Befürchtung, die Dresdner Polizei würde gegen die Demokratiefreunde harte Geschütze auffahren, weitgehend friedlich. Aber das war vermutlich nur dem Umstand geschuldet, dass sich die Dresdner Polizei keine weitere Negativschlagzeile leisten will, nachdem sie am Donnerstag beim Stadtbummel der Kanzlerin auf Zuruf des „Merkel-muss-weg“-Lynchmobs kurzerhand ein Team des ZDF-„Zwangsfernsehens“ wie Haschgiftverbrecher „sonderbehandelte“.