Kommt die große Parlamentsdebatte über Cannabis?

Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages behandelt DHV-Petition in Sachen Cannabis-Legalisierung

Sadhu van Hemp

Mit nahezu 80.000 Unterschriften war es die erfolgreichste Petition, die 2017 beim Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht wurde. Am gestrigen Montag kamen nun die Vertreter aller Parteien des deutschen Parlaments zusammen, um die vom Deutschen Hanfverband (DHV) initiierte Eingabe abzuarbeiten. Die Forderung der Unterzeichner der Petition lautete:

„Der Bundestag möge den Markt für Cannabis als Genussmittel regulieren und dabei besonders die Aspekte Jugendschutz, Prävention, Verbraucherschutz und Qualitätskontrolle berücksichtigen.“

Als Hauptargument des Ersuchens führt der Petent an, dass es keine medizinische Begründung dafür gibt, dass Cannabis verboten ist und Alkohol nicht. Dem Hanfverbot stehe eine Reihe von Vorteilen gegenüber, die eine Legalisierung von Cannabis mit sich bringe. U.a. würde eine Hanf-Freigabe kriminelle Dealer schwächen und die Polizei entlasten. Zudem sei Cannabis nicht gefährlicher als Alkohol, und in Ländern, in denen Cannabis legal ist, sei der Konsum bisher auch nicht gefährlich angestiegen.

Und so saßen die Herrschaften der im Bundestag vertretenen Parteien einträchtig beisammen – hübsch aufgeteilt in zwei Lager, die so weit voneinander entfernt sind wie Himmel und Hölle. Unterirdisch zeigten sich mal wieder die Bundestagsabgeordneten, die im rechten und rechtsextremen Milieu um Wählerstimmen buhlen: Die Fraktionen von CDU/CSU und AfD sprachen sich strikt gegen eine Cannabis-Legalisierung aus – mit der Begründung, dass noch nicht genügend Studien über die Gefahren des Hanfkonsums vorlägen und die Jugend geschützt werden müsse. Laternenpfahl ganz unten präsentierte sich der von der AfD entsandte Hanfexperte: Der Volksvertreter der rassistisch-völkischen Partei warnte vor „schwarzafrikanischen Dealern“, die ihn am Bremer Bahnhof ansprechen würden.

Nicht ganz so weißeuropäisch, dafür aber intelligenter und sachlicher argumentierten Linke, Grüne und FDP: Eine staatliche Kontrolle würde die Qualität von Cannabis verbessern, was die Konsumenten schützen würde. Überdies könne legales Gras besteuert werden – bei gleichzeitiger Entlastung der Strafverfolgungsbehörden.

Das Bundesgesundheitsministerium gab in der Anhörung zu Protokoll, dass Cannabis bereits seit geraumer Zeit nicht mehr als „Einstiegsdroge“ gelten würde und keine hohe Gefahreinstufung mehr bestünde. Zudem lägen keine Statistiken über Todesfälle aufgrund von Cannabiskonsum vor. Kurz gesagt, das Gesundheitsministerium gibt zu, dass sich die Gefahren kaum einschätzen lassen.

Nun obliegt es dem Petitionsausschuss, darüber zu befinden, ob der Bittstellung von 80.000 Bürgerinnen und Bürgern, Cannabis zu legalisieren, eine Empfehlung an den Bundestag folgt. Wird diese ausgesprochen, kommt das Ersuchen nach einer Gesetzesänderung vors Parlament. Und das dürfte „highter“ werden. Denn im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes soll es ja inzwischen auch immer mehr weitsichtige Christdemokraten geben, die über den großen Teich blicken und die Rauchzeichen der Zeit erkennen.